Solbakken ringte VIF-bautaen: – De følger med

SLITEN, MEN: Stefan Strandberg gleder seg til hvile og en lengre periode uten kamp, men er klar når Stabæk venter om knappe to uker. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån / TV 2

Vålerengas Stefan Strandberg møtte i pressesonen med isposer teipet til hver ankel etter kampen mot HamKam 16. mai.

– Dette er min 18. sesong på toppnivå. Jeg har ikke trent på tre uker nå, det har bare vært kamper og nerver i klem i ryggen, sier Strandberg.

Men selv med smerter både her og der har det aldri vært snakk om å stå over for 32-åringen, som har spilt nesten samtlige minutter siden seriestart.

Strandberg har kun mistet kampen mot Brann 22. april, som følge av en smell han pådro seg i runden før.

SLITNE BEN: Stefan Strandberg skal bruke de neste dagene på å hvile kroppen. Foto: TV 2

– Det gikk på stumpene løs på slutten her. Det er viktig for meg å være mest mulig på banen, uansett hvor vondt jeg har, sier midtstopperen.

Må få orden på kroppen

Med 3-0-seier over HamKam på fotballens festdag kunne Strandberg gå rundt med hevet hode på nasjonaldagen.

Nå skal han bruke tiden godt frem mot neste eliteseriekamp mandag 29. mai. Innimellom der venter cupkamp mot Råde 25. mai.

– Nå har vi heldigvis 13 dager til Stabæk-kampen, så det er god tid til at noen får rettet på den ryggen, sier Strandberg rett etter 16. mai-kampen.

Så venter to hjemmekamper på rad mot Bodø/Glimt og Strømsgodset, før det er landslagspause og to nye EM-kvalifiseringskamper.

Solbakken-telefon

Før 16. mai-kampen tok Ståle Solbakken kontakt for å høre hvordan det står til med bautaen.

– Jeg fikk en telefon onsdag hvor han lurte på hvordan «fitnessen» var. De følger med, og det er klart at det er viktig for meg å være i god form til det som møter oss om noen uker, sier han.

KLAR: Stefan Strandberg forteller at han er «fit for fight» for landslaget i juni. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

Strandberg er en viktig brikke både på klubb- og landslag, og står med 31 landskamper for Norge. I løpet av samlingen 12. til 21. juni møter de norske herrene Skottland og Kypros.

– De følger med og skal ha tall på alt man gjør. Det er vel litt sånn 30 pluss-greie, sier han med et smil.