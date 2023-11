Solbakken reagerer på skotsk påstand: – Billig argumentasjon

Søndag fra kl. 20.30: Se Skottland-Norge på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.



– Det er nok et av de tøffeste tapene noen gang. Jeg tror jeg fortsatt våkner på natten og tenker på de siste fem minuttene, sier Ståle Solbakken på en pressekonferanse i Glasgow.

Han snakker om forrige gang fotballandslaget møtte Skottland. Seier ble til tap på grunn av noen grufulle sluttminutter.

Like før ble Erling Braut Haaland byttet ut. Søndag er han ikke med i det hele tatt.

Callum McGregor er lettet.



– Jeg tror alle var glad over å høre at han ikke var med. Han er en fantastisk spiller, veldig farlig, og man må passe på ham hele tiden. Han kan score fra ingenting. Vi er åpenbart glade for at han ikke er med på laget, men vi vet at Norge er sterke likevel, sier Celtic-spilleren til TV 2.



SKOTTLAND-VETERAN: 30 år gamle Calum McGregor. Foto: Steve Welsh

Solbakken svarer

Under pressekonferansen ble Solbakken konfrontert med et utspill fra skottenes pressekonferanse.

Der skal de ha frydet seg over at Haaland ble byttet ut i oppgjøret i juni. Aston Villa-spilleren John McGinn uttalte til Nettavisen etter kampen at de var «overlykkelige» da han gikk ut.

– Det vil jeg gjøre hundre av hundre ganger. Hvis mannen ikke kan løpe og det er igjen fem pluss ti minutter, kan vi ikke spille med ti mann, svarer Solbakken.

– Det er et ledende spørsmål, og han visste antagelig ikke hvordan helsetilstanden til Erling var da, og at han ba om å bli byttet ut ti minutter eller et kvarter før. Det vil vel si at siden Erling ikke spiller i morgen, er det ikke vits at vi spiller kampen, melder landslagssjefen syrlig.

Han har gjentatte ganger avfeid spørsmål som antyder at Haaland prioriterer klubblaget foran landslaget denne samlingen.

– Er du ferdig, så er du ferdig. Det tror jeg vi har sett i Manchester City x antall ganger òg. Det er en veldig billig argumentasjon. Vi som var på benken da, var ikke i tvil. Heller holdt vi ham på banen kanskje fem-seks minutter for lenge. Kanskje kampen snudde litt før. Kanskje skulle vi ha gjort de byttene fem, seks, sju eller ti minutter før, faktisk.

– Flere fikk muligheten

En britisk journalist spurte om det ikke var rart at Haaland ble satt innpå i en privatlandskamp mot Færøyene.

– Det var hans valg. Han ville spille 45 minutter for å bevare flyten i en uke der vi kanskje ikke trener så mye, forteller Solbakken.

– I privatlandskampen mot Jordan før Georgia-kampen, var det seks-sju spillere som fikk mulighet til det. Denne gangen var det to-tre spillere, som spiller mange kamper. Vi hadde en samtale med alle. Erlings foretrukne valg var å spille 45 minutter, forklarer han.

