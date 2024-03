Solbakken reagerer på Nypan-uttalelse: – En vekker

Høsten 2022 entret en 15 år gammel Sverre Nypan Eliteserien for første gang.

To år senere, 17 år gammel, gjør han seg klar for sitt tredje år på Rosenborgs A-lag. Ikke lenger bare som et stortalent, men som en nøkkelspiller i Alfred Johanssons planer.

– Nå er jeg ganske vant til å være med A-laget og jeg føler at det er hverdagen. Det er jo litt spesielt å være her så tidlig, men jeg tenker ikke så mye over det. Det har kommet ganske naturlig og blitt en naturlig overgang, sier Nypan til TV 2.

Trøndernes vidunderbarn begynner å bli vant til det nå. Forventningene, oppmerksomheten, ryktene. Det preller imidlertid av som vann på gåsen.

HET ROMANTIKK OG FOTBALL: Etter litt «Love Island»-titting med Adrian Pereira, er Sverre Nypan klar for en liten prat med TV 2. Foto: Per-Atle Karlsen

For han er det kun én ting som er viktig: Fotballen. Og kanskje litt alenetid med Adrian Pereira og «Love Island» når laget er på treningsleir.

– Det er litt artig å se på, men jeg kan ikke si at det er en favoritt nei, humrer en lett rødmende 17-åring.

– Ikke optimalt

Aller mest komfortabel er han nok på fotballbanen. Det tok ikke lang tid fra Nypan signerte for Rosenborg i 2021, før han fikk sine første treninger med klubbens A-lag.

Den gang het hovedtreneren Åge Hareide.

I 2022 ble det proffkontrakt og trenerbytte. Inn kom Kjetil Rekdal.

Halvveis ut i 2023-sesongen var det så Svein Maalens tur til å legge sin hånd på RBKs mest dyrebare eiendom.

MANGE KOKKER: Det er fortsatt et knapt år til Sverre Nypan er myndig. Allikevel er RBKs 17-åring allerede på sin fjerde hovedtrener. Foto: Ingrid Wollberg/Lage Ask/Jan Arne Austad

Nå går han på sin tredje sesong som A-lagsspiller. Hovedtrener heter nå Alfred Johansson.

– Det er jo ikke optimalt. Du må tilpasse deg til nye måter å spille på og det er nye folk rundt deg hele tiden. Det er jo ikke sånn jeg helst ville ha hatt det, innrømmer Nypan, før han fortsetter:

– Men samtidig, om du ser de positive sidene, så har jeg lært veldig mye fra mange forskjellige. Jeg har fått spille forskjellige posisjoner, forskjellige roller og det er forskjellige måter å løse en type rolle på. Det har vært veldig lærerikt. Så håper jeg nå at ting går veldig bra og at vi kan ha Alfred i lang tid.



Til tross for lite stabilitet på trenersiden har Nypan tatt steg hele veien. Såpass har det blitt at klubber som Manchester United, Manchester City og Chelsea har notert ned 17-åringens navn med gullskrift på sine ønskelister.

STRESSER IKKE: Hvor Sverre Nypan spiller i fremtiden er ikke et tema for pappa Arne og resten av ungguttens rådgivere. Nå er det kun Rosenborg som gjelder for Nardo-gutten. Foto: Per-Atle Karlsen

Selv tar trønderen og hans rådgivere, med pappa Arne Nypan og stjerneagent Rafaela Pimenta i spissen, det hele med knusende ro. I 2024 er det Rosenborg som gjelder.

– Eller?

– Der synes jeg du spiller meg dårlig, altså. Ja. Per nå, ja, ler unggutten.

– Jeg har ikke blitt så stjerne!

Han begynner å bli vant til spørsmålene rundt sin egen fremtid, men det er liten tvil om at 17-åringens hode er på Lerkendal.

Og på seg selv. Han skal bli bedre.

SPILLER MED HODE: En tenkende fotballspiller er nok beskrivende for RBKs unge yndling. Foto: Per-Atle Karlsen

– Selvfølgelig forventer jeg mer av meg selv i år enn det jeg gjorde i fjor, men samtidig så viste jeg i fjor at jeg på en måte kan det. Da er det bare å gå utpå å vise det, sier Nypan og legger til:

– Jeg vet at jeg har ikke blitt noe dårligere enn det jeg var i fjor. Jeg er ganske trygg på at jeg i alle fall klarer å gjenskape det jeg gjorde, og så håper vi selvfølgelig på at sesongen blir enda bedre.



– Merket du noen forskjell på motstanderne utover sesongen i fjor? Ble de mer oppmerksomme på deg?

– Nei, jeg føler egentlig ikke det. Vi får nå se når sesongen kommer, men skal jeg være ærlig så har jeg ikke blitt så stjerne at folk tar hensyn til meg, liksom. Jeg føler ikke det enda, nei, ler han, mens han rister litt oppgitt på hode av undertegnedes dumme spørsmål.

STJERNESKUDDET: En 17 år gammel Sverre Nypan går på sin tredje sesong Rosenborg. Der bli han trolig en nøkkelbrikke i Alfred Johanssons lag. Foto: Per-Atle Karlsen

Selv om han stort sett ser rolig og bedagelig ut, går kvernen på innsiden på høygir for Nypan. Taktikk, førsteforsvar, høyt press, kroppsstilling, pasning i medløp i rom to.

Nettopp derfor tror Nypan han er en hånd som passer godt i Alfred Johanssons hanske.

– Jeg tror det er en veldig god match. Jeg er veldig glad i taktikk og at det er mye som skjer. Jeg liker å tenke når jeg er ute på banen. Det passer meg veldig godt med Alfred. Han er også en veldig tenkende trener som har veldig mye å komme med. Jeg har allerede lært veldig mye av han, forklarer unggutten.



FULLT FOKUS: Sverre Nypan og Edvard Tagseth i en intens kamp om ballen i Marbella. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

En glemt kunst?

Med Johanssons inntreden har Nypan også funnet tilbake til en del av fotballen han tidvis har følt at han har mistet de siste årene.

Det er kanskje enkelt å tenke at en akademispiller er ferdig utlært hva gjelder basisferdigheter når man kommer opp på et A-lag. Den påstanden kan RBKs gullkalv avkrefte.

GOD MATCH: Nypan har så langt trivdes svært godt under Alfred Johanssons ledelse. Foto: Per-Anders Karlsen

– Overhodet ikke. Jeg føler at jeg har mistet litt det fokuset de siste to-tre årene jeg har vært i A-stallen. Det med en god førstetouch, det å spille på lengste fot og kroppsstilling. Du kan aldri bli for god på det. Det er jo en ekstremt viktig ting i fotballen og det synes Jordi og Alfred er veldig viktig. Det terper de veldig på, sier Nypan.

Alfred Johansson kan enkelt bekrefte at tenåringen har rett i sin beskrivelse.

– De treningsmiljøene og trenerne jeg har blitt inspirert av de tror på at man alltid, alltid, uansett hvor gammel eller ung du er, kan bli bedre. For meg, uansett om du heter Ole Selnæs, Markus Henriksen eller Sverre Nypan, så skal du bli bedre, forklarer Johansson til TV 2.



I forlengelsen av dette kommer den reflekterte unggutten med en oppfordring. Nypan tror nemlig at norsk fotball vil være tjent med et enda større fokus på nettopp dette.

– Ja, det tror jeg alle kan være enige om at vi kan ta store steg på i Norge. At vi er mer obs på det tror jeg kan være en fin ting.

Solbakken: – En liten vekker

Nypans uttalelser rundt fokuset på basisferdigheter i norsk fotball får landslagssjef Ståle Solbakken til å reagere.

Samtidig lar han seg imponere av trøndernes 17-åring.

– Det er litt synd at han sier det, for det mener jeg egentlig bør være bedre dekket inn enn noen gang. Det jeg argumenterer med der er jo at alle toppklubber nå har spillerutviklere, flere assistenttrenere og veldig mye større muligheter til å drive både individuell trening, rolletrening og basistrening enn det man hadde før, sier Solbakken til TV 2, før han så skryter av RBK-spilleren:

– Jeg synes jo det er veldig fint at han, som et av de største talentene, sier det der. Det er jo en liten vekker for alle unge, gode spillere. At man tar vare på de gode vanene da man kommer opp i det gode selskap.

HAR TATT STEG: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge har tatt store steg hva gjelder individuelle basisferdigheter de siste årene. Allikevel skjønner hans Nypans jag etter å bli bedre. Foto: Lise Åserud

Selv om Solbakken er tydelig på at Norge de siste årene har tatt store steg når det gjelder individuelle basisferdigheter, tror han at han forstår hvorfor Nypan sier det han sier.

– Det kan godt være at Sverre er så god på det at det ser ut som at dette fungerer hundre prosent, men så er han så perfeksjonist og så vant til at dette skal være enda bedre. Det kan faktisk være at de som er aller, aller best på det kanskje er de som allikevel savner det litt av og til fordi at de setter så store krav til seg selv. Jeg synes det er en veldig voksen uttalelse, det må jeg si, fortsetter landslagssjefen.



PERFEKSJONIST: Landslagssjef Ståle Solbakken tror Sverre Nypan fort kan være blant dem i den kategorien. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

Offensiv påstand



Før årets sesong har både Nypan og Rosenborg en del å revansjere etter 9.-plassen i fjor.

Og er det én ting Nypan hater er det å tape.

– Det er så mye som skjer hvis jeg taper. Som regel går det stilt. Jeg sier ikke så mye og vil helst være for meg selv. Du merker forskjell når jeg vinner eller taper, det håper jeg. Rett inn på rommet og låser den døra, smiler han.



Selv om han har vikariert på spissplass i oppkjøringen, er Nypan selv tydelig på at han ser på seg selv som en midtbanespiller.

KLAR FOR REVANSJE: I 2024 skal Sverre Nypan og Rosenborg forsøke å slå tilbake etter den skuffende 9. plassen forrige sesong. Foto: Per-Atle Karlsen

Han mener det er en lagdel i RBK ingen andre lag i Eliteserien kan matche.

– Den er veldig sterk. Jeg må jo si at Bodø/Glimt har en bra midtbane og Brann har en veldig bra midtbane. Men vi må si at vi har en bra midtbane vi også.

– Det bør love godt for 2024?

– Ja, det kan du si. Det er ikke midtbanen som gjør alt, men jo.

– Hva er dine mål for sesongen, da?

– Mine mål er å ha en bedre sesong enn i fjor, hjelpe laget enda mer og forhåpentligvis komme høyere opp på tabellen, avslutter Nypan bestemt.