Solbakken har bestemt seg: Dyngeland og Selvik får hver sin kamp

Et av de store spørsmålene før de to kommende landslagskampene er hvem som skal stå i mål for Norge ettersom Ørjan Nyland ikke er tilgjengelig.

Haugesunds Egil Selvik fikk sjansen i privatlandskampen mot Jordan, mens Branns Mathias Dyngeland venter fortsatt på sin første A-landslagskamp.

Strømgodsets Viljar Myhra ble hentet inn som reserve etter at Nyland måtte melde forfall.



Onsdag avslørte landslagssjef Ståle Solbakken hvem som vokter buret i torsdagens kamp mot Færøyene.

– Det har jeg tenkt ferdig, Dyngeland står i morgen. Egil står mot Skottland, sier Solbakken.

Dermed får Dyngeland sin landslagsdebut i privatkampen torsdag kveld. Selvik får spille EM-kvalifiseringskamp mot Skottland.

– Begge to er veldig gode keepere, men det er to litt forskjellige typer. Jeg er egentlig rolig med begge to, men nå har jo Egil vært med litt lenger enn Mathias og fikk 45 minutter i en landskamp tidligere. Det er to jevne keepere og derfor gir vi begge muligheten hver sin kamp, forklarer Solbakken og utdyper:



– Om du presser meg og spør om kampen mot Skottland ville vært avgjørende for om vi kom til EM, ville nok Egil stått den.



Kampen mot Færøyene ser du torsdag fra klokken 17.30 på TV 2 Direkte og Play

Dette mener ekspertene

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah beskriver Dyngelands kvaliteter slik:

– Han er veldig god med beina og en offensiv keeper. De lagene han spiller med får gleden av det i det offensive og i frispillingen. Når han har ballen, kan alle på laget være trygge på at han finner gode løsninger. Han kan slå langt og kort. I kamper der Norge fører er det en god løsning, sier Amankwah og utdyper:

– Han har gjort det fantastisk hos Brann, og vært en nøkkelspiller i den oppturen de har hatt etter at de rykket opp fra OBOS-ligaen. Han er ikke den største eller mest markante i feltarbeid, der har nok Selvik en fordel og i skuddstopping. Men at Dyngeland er en stabil og god keeper, er det ingen tvil om.

Amankwah mener Dyngeland og Selvik er to relativt jevngode keepere og får støtte fra ekspertkollega Morten Langli.

– Dette er ikke noe kontroversielt keepervalg. Dette er veldig jevnt mellom to gutter som er omtrent like gamle og omtrent har de samme merittene. Dyngeland var jo med på alt som var av yngre landslag, mens Selvik var litt mer en «late bloomer».

– En usikker situasjon

Men hvem som er den neste store landslagskeeperen for Norge er vanskelig å spå, mener Langli.

– Det er så jevnt, og det er en usikker situasjon, og det er veldig mange keepere som vil melde seg på, for eksempel U21 gutta og Tangvik i Rosenborg. Så hvem som er den neste store landslagskeeperen, og hvem som skal stå mange år fremover, er foreløpig veldig uavklart slik som jeg ser det, mener Langli.