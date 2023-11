Solbakken avviser: – Det har aldri skjedd

Norge – Færøyene 2–0

På tampen av oppgjøret mot Færøyene gikk Erling Braut Haaland i bakken med store smerter. Jærbuen fullførte likevel kampen.

– Det er skummelt å se Haaland ligge nede, kommenterte TV 2s Jesper Mathisen.



Spørsmålet er nå om jærbuen vil bli klar til EM-kvalifiseringskampen mot Skottland søndag.

Listen med Manchester City-spillere som har trukket seg fra sine landslagstropper har blitt stor.

Det skjer før storkampen mot Liverpool neste helg.

Rodri, John Stones, Ederson, Nathan Aké, Mateo Kovacic er spillerne som har meldt forfall.

Svarer: – Det er det ikke

På pressekonferansen etter kampen ble landslagssjef Ståle Solbakken bedt om å bekrefte at det ikke er noen interessekonflikt med Manchester City.

SMELL: Erling Braut Haaland vred seg i smerter. Foto: Lise Åserud / NTB

Tidligere har han uttalt at han ikke har hørt ett ord fra klubben om et særønske rundt Haaland.

– Det er det faktisk ikke. Aldri under min landslagstid har jeg fått en henvendelse fra Pep Guardiola om han vil at vi skal gjøre ditt eller datt. Erling er veldig sugen på å spille på landslaget, slår Solbakken fast.

Norge-sjefen mener heller man burde sette pris på at Haaland spiller for Norge.

KLAR BESKJED: Fra landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi kan ikke snu det på hodet nå. Før landskampene er «vi» veldig bekymret for at Erling ikke skal spille, og etter landskampene, når han kommer på banen, er vi bekymret for at han har spilt. Det er ikke bra. Men det er helt sant, City har aldri spurt oss om det, gjentar han.



– Ingen dramatikk



Landslagssjefen forteller at det var avtalt i god tid i forkant at superspissen bare skulle spille én omgang.

– Det var ikke noe dramatikk i det. I forhold til kampprogrammet han er i følte han 45 minutter var det beste. Det var vi egentlig vi enig om, sier Solbakken og fortsetter:

– Det gjør at du holder et visst momentum uten at man blir sliten. Skader kan jo komme når som helst på hvilken som helst treningsøkt og nærkontaktsports.

Haaland spilte de siste 45 minuttene mot Færøyene. Solbakken peker på at de valgte samme løsning med Fredrik Aursnes og Sander Berge.

– Jeg tror det var kun Erling og kanskje én til som vi spurte en ekstra gang om fysikken og ønske var der, sier landslagssjefen.

Landslagslege Ola Sand sier følgende om skaden til TV 2:

– Han får en liten vridning i ankelen, hvor han er litt sårbar. Det gjør veldig vondt med en gang, og så gir det seg ganske raskt. Så får vi se i morgen hvordan han er da, sier Sand.



Solbakken bedyret på pressekonferansen at han ikke var klar over at Haaland allerede hadde snakket med City om skaden.

– Jeg har knapt vært innom garderoben. Det er jo fordi det var Mario (Pafundi) som behandlet ham forrige gang han hadde den skaden mot Bournemouth.

– Synes du det er riktig at han tar den dialogen så fort?

– Ja, så lenge Ola (Sand) er med, så er jo det det. Mario pleier jo som regel å være med oss, sier Solbakken.