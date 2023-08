Snur: Vil spille mot jukseanklaget spiller – ekspert reagerer

Det kommer frem i en felles uttalelse fra sjakkstjernene, publisert av nettstedet chess.com.



– Jeg er glad for at rettssaken mot Magnus Carlsen og Chess.com har blitt løst på en gjensidig akseptabel måte og at jeg kommer tilbake til Chess.com, sier Hans Niemann.



– Jeg gleder meg til å spille mot Carlsen over brettet igjen, fortsetter han.



Amerikaneren ble bannlyst etter jukseskandalen mot Magnus Carlsen i fjor. Niemann anklaget i fjor høst Carlsen for ærekrenkelser og saksøkte nordmannen.

Nå ser det ut som sjakkstjernen fra Lommedalen har lagt det bak seg:

– Jeg erkjenner og forstår chess.coms rapport, inkludert dens uttalelse om at det ikke er noen avgjørende bevis for at Niemann jukset i kampen mot meg i Sinquefield Cup, sier Magnus Carlsen og fortsetter:

– Jeg er villig til å spille mot Niemann i fremtidige arrangementer.



Stiller spørsmål

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer sier det er viktig at de har fått en avgjørelse på plass, men stiller spørsmål ved pressemeldingen.

– For meg virker det som at Magnus ikke for sikkert lenger kan si at Niemann jukset mot han, sier Hammer.

Videre er han kritisk til den siste setningen i uttalelsen.

– Jeg tolker det som at Magnus ikke kommer til å spille turneringer hvor det er helt sikkert at de kommer til å møtes. Bare de turneringene hvor det er tilfeldigheter hvor de kommer til å møtes, legger han til.

TV 2s ekspert synes Carlsen kommer dårligere ut av pressemeldingen enn det Niemann.

– Det er en PR-seier for Niemann, men på den andre siden så blir det ikke noe mer juss i denne saken.

SNUR: Magnus Carlsen, Hans Niemann og chess.com har kommet til enighet. Foto: Carina Johansen / NTB

Det hele startet med at Carlsen trakk seg fra turneringen Sinquefield Cup i september i fjor, dagen etter at han tapte mot Niemann.

Senere da de to møttes i Julius Baer Generation Cup tapte Carlsen med vilje og delte følgende uttalelse på Twitter.

– Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har sagt offentlig, skrev Carlsen.

Nettstedet opplyser at partene har jobbet for å løse situasjonen.

«Vi er glade for å dele at alle parter har kommet til enighet», melder chess.com.



Dette betyr at Carlsen og Niemann kan møtes i turneringer arrangert av Chess.com.

Reddende ansikt

Det legges vekt på at det ikke er funnet avgjørende bevis for at Niemann har jukset over brettet.

TV 2-eksperten påpeker at amerikaneren jukset på Chess.com.

Hammer forteller at nettstedet har en policy som sier at hvis en spiller blir tatt for juks, er de nødt til å innrømme jukset, slik at de får det skriftlig.

Blir man tatt igjen, blir man kastet ut.

Det er derimot ikke kommet noen tilståelse fra Niemann.

– De ønsker han velkommen, utenom at han må innrømme at han har jukset på serveren. Det kan hende at innrømmelsen har kommet privat.

– Det er et reddende ansikt for Niemann at han ikke må beklage, fortsetter Hammer.

