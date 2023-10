Snur om milliardprosjekt til idretten: – Totalt useriøst

Det forrige byrådet la gigantprosjektet Campus Ekeberg dødt - nå garanterer det nye byrådet at det likevel skal bli en realitet. Den nye prislappen: to milliarder.

– Det vil bli en realitet. Dette er en prioritet for oss, sier Eirik Lae Solberg (H), den nye byrådslederen i Oslo, til TV 2.

– Totalt useriøst, kontrer Omar Samy Gamal (SV), den tidligere idrettsbyråden i hovedstaden.

Stridstemaet er Campus Ekeberg, det stadig dyrere idretts - og skoleanlegget som har blitt kalt «den største idrettsskandalen i Oslos historie» og skapt høylytt krangling og bekymring i Oslo-idretten.

Det forrige byrådet la prosjektet dødt i sommer fordi den økonomiske risikoen var for stor.

Nå lover den nye byrådslederen å presse gjennom prosjektet likevel.

Dette er Campus Ekeberg Prosjektet ble startet i 2017, og er et samarbeid mellom Oslo Idrettskrets (OIK) og Bækkelagets Sportsklubb (BSK)

Campus Ekeberg skulle bestå av fire nye flerbrukshaller, én turnhall, tre saler for kampsport, sju dansesaler og et treningssenter. I tillegg skulle det huse en skole med plass til 1024 elever. Pris: nesten to milliarder

Planen var at Oslo kommune skulle stå for en lånegaranti, samt at de skulle inngå en leieavtale på 40 år for skolelokalene. Forrige byråd mente imidlertid at den økonomisk risikoen var for høy, noe som resulterte i at prosjektet ble lagt dødt i sommer. Nå har det nye byrådet gjenopplivet prosjektet

Målet var opprinnelig at Campus Ekeberg skulle stå ferdig til skolestart i 2022. Nå er målet at prosjektet er ferdigstilt i tide til skolestart 2027, om prosjektet blir noe av

Oslo-idretten har allerede brukt nesten 200 millioner på prosjektet - uten at et spadetak er tatt. Om idrettskretsen blir sittende med regningen, kan kretsen i teorien gå konkurs

Stoppet av loven

– Vi skal få til dette. Det betyr veldig mye for idretten i Oslo, det betyr veldig mye for barn og unge som får glede av anleggene, og Oslo kommune trenger også en ny skole, sier Lae Solberg, og legger til:

– Dette er en av oppgavene jeg går i gang med fra første stund.

Prislappen var opprinnelig på 1,2 milliarder i 2019, men Oslo Idrettskrets bekrefter til TV 2 at prisen nå har steget til cirka to milliarder.

STORT OG KOSTBART: Om prosjektet realiseres, vil det tidligst stå klart høsten 2027. Foto: Backe.

Stridens kjerne er at det forrige bystyret ikke ville innvilge den helt avgjørende søknaden om lånegaranti fra Oslo Idrettskrets (OIK) og Bækkelagets Sportsklubb (BSK). Ifølge kommunen ville en slik garanti gjøre at at de brøt Kommuneloven, da de ikke har lov til å gi garantier som «innebærer en vesentlig økonomisk risiko».

Ingen lånegaranti gjorde at prosjektet ikke kunne realiseres.

– Det forrige byrådet mente at de ikke kunne gi en garanti med en så stor økonomisk risiko. Hvordan kan da dere gjøre det?

– Vi trenger flere anlegg og vi trenger flere skoleplasser, så hvis kommunen skulle bygge dette selv så hadde det endt opp med å koste mer enn det ligger an til i Campus Ekeberg-planene. Så det er en større økonomisk risiko å gjøre det på en annen måte. Vi skal se på ulike løsninger for hvordan vi kan få det til, sier Lae Solberg.

Neste steg i saken er at byrådet formelt må godkjenne en ny søknad om lånegaranti, og at det deretter vedtas i bystyret. I siste instans skal Statsforvalteren gi tommelen opp eller ned til prosjektet.

– Har skapt slitasje

Oslo-idretten har allerede brukt nesten 200 millioner kroner på prosjektet. Skulle prosjektet ikke bli noe av, vil idrettskretsen sitte igjen med en regning de ikke har råd til å ta selv.

IDRETTSTOPP: Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, er primus motor bak prosjektet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Generalsekretæren i kretsen, Magne Brekke, er lettet for at Lae Solberg gjorde som han sa han skulle helt tilbake i mai og jobbe for å få presset prosjektet gjennom.

– Dette er definitivt en gladmelding. Og det er betryggende å se at lovnaden hans var mer enn valgflesk, sier han, og fortsetter:

– Vi håper dette kan gå raskt. Først og fremst for kommunens egen del, for de trenger skolelokalene, men vi også håper å komme oss videre. Dette har skapt slitasje i organisasjonen og ført til kritiske spørsmål. Det har vært krevende å stå i, så det er viktig for alle parter at dette blir landet.

Raser: – Lae Solberg må trylle

Omar Samy Gamal (SV) var byråd for kultur, idrett og frivillighet i det forrige byrådet.



Han har stått i en rekke krangler med Oslo Idrettskrets de siste årene, og er tydelig på at han mener prosjektet ikke vil gå gjennom hos Statsforvalteren.

SKEPTISK TIL LOVNADEN: Tidligere idrettsbyråd Omar Samy Gamal. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi har hatt noen av de dyktigste folkene i Norge på finans og juss til å vurdere dette. Og det har blitt vurdert svært grundig i flere omganger. Konklusjonen deres er at lånegarantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko for kommunen, og at det derfor vil være ulovlig å gi garantien, påpeker Samy Gamal.

– Så da må Lae Solberg trylle. Enten sender han en sak til bystyret, og dermed Statsforvalteren, der det fremkommer at det er vesentlig økonomisk risiko i prosjektet. Eller så må han fremme en sak der han holder den informasjonen skjult. Det er heller ikke lov. Så jeg er spent på hva han skal gjøre for at garantien skal bli vedtatt og godkjent av Statsforvalteren.

– Håper prosjektet blir stoppet

Selv er ikke Lae Solberg bekymret for at Statsforvalteren stopper prosjektet i siste instans:

– Vi skal gjøre et godt forarbeid slik at alt ligger til rette for at det går gjennom. Vi får gjøre vår jobb, så får Statsforvalteren gjøre sin, sier han.

Samy Gamal kjøper heller ikke argumentasjonen til Lae Solberg at Campus Ekeberg bør realiseres fordi det vil være billigere enn at kommunen selv bygger skole og idrettsanlegg.

– Da starter han i så fall første dag på jobb med å si at han ikke skal følge investeringspraksisen i kommunen. Det er en streng praksis for å gjennomføre investeringsprosjekter. Og det er strenge krav til en garanti. Loven forholder seg ikke til om du ønsker det og om alternativet vil være dyrere. Loven er også tydelig på at man ikke kan gi garanti om den som søker om garantien har for svak økonomi. Så det er totalt useriøst, sier Samy Gamal.

Den nye byrådslederen har blitt forelagt uttalelsene fra Gamal, men vil ikke svare på kritikken

VIL STANSE PROSJEKTET: Grorud IL-leder Richard Pedersen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

En rekke Oslo-klubber har de siste årene ytret sin misnøye og bekymring ved prosjektet.

Richard Pedersen, styreleder i Grorud IL, er en av de som er urolig for pengebruken og konsekvensene det kan få for Oslo-idretten.



Han håper prosjektet strander.

– Nå har Lae lovet at prosjektet blir en realitet med nytt byråd. Hva tror du skjer?

– Statsforvalteren kommer til å stoppe dette prosjektet. Det gjør de helt sikkert og jeg håper det skjer. Jeg håper ikke det nye byrådet går rett i fella. Jeg tror ikke noen har vunnet på det i det hele tatt. Folk kan tenke selv, sier Pedersen.