Snublet seg til EM-gull: – Tenkte sikkert «forbanna idiot»

Se den dramatiske spurten i videovinduet øverst!

Karsten Warholm vant med tiden 45,35 i Istanbul.

I kjent stil startet 27-åringen i et forrykende tempo og på slutten stivnet Warholm noe og måtte kaste seg over målstreken.

– Jeg gikk som en kule der. Jeg gikk selvfølgelig litt for rekord på kjøpet og så fikk jeg det, som jeg kanskje aldri har før har fått, den syren. Den traff beinhardt ned i siste sving, så da var det bare å hente frem vikinggenene og sloss, sier Warholm til NRK.

DRAMA: Karsten Warholm gikk i bakken etter å ha spurtet seg til gull. Foto: NTB

I en spurtduell mot belgiske Julien Watrin ofret mannen fra Ulsteinvik alt og deiset i bakken. Svenske Carl Bengström tok bronsen.

– Jeg hadde såpass mye syre at både hodet og overkroppen ville mer enn beina på slutten der, da fløy jeg bare over mål. Jeg kjente det litt for å være ærlig. Jeg har det litt i kroppen nå, men det er prisen for å ta gull i dag, sier Warholm til NRK.

Han ble deretter spurt om hva trener Leif Olav Alnes ville tenkt om hendelsen.

– Han tenkte sikkert «forbanna idiot», men det får vi bare ta. Han er nok også fornøyd med gullet, men jeg tror ikke han vil se meg drive og tryne og gjøre det så spennende.

TOPP TRE: Carl Bengtström, Karsten Warholm og Julien Watrin. Foto: MURAD SEZER

– Gull var det viktigste. Det var nice, sier den ferske europamesteren.

EM-gullet er Warholms andre i karrieren. Fra før har han OL- og VM-gull på 400 meter hekk. Sunnmøringen innehar verdensrekorden på distansen.