Snømangelen koster: – Gruer oss til januar

Slik ser det ut på Sjusjøen Arena Natrudstilen etter at det er blitt kjørt lastebillass med snø til arenaen for å redde sesongåpningen. Foto: Geir Olsen / NTB

Det er 11 år siden arrangørene på Beitostølen forsøkte å arrangere skirenn utelukkende på natursnø. Da måtte de gi fra seg en verdenscuphelg.

Siden den gang har de startet produksjonen av kunstsnø ti måneder før sesongåpningen. Det er både kostbart og krevende.

Erik Østli jobber hele året med å sørge for at det blir gode forhold på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg har sovet dårlig i november de siste 20 årene på grunn av været, sier sjefen for rennene på Beitostølen, Erik Østli til TV 2.

Kommende helg blir det gode forhold på Beitostølen Skistadion, takket være jobben som er lagt ned siden nyttår, men løypa må kortes ned.

Vi har nesten lurt på om folk kan rime av fryseren sin å komme med det til oss i poser. Vi lever litt på kanten av været. Erik Østli.

17 mil lengre øst kjører skiskytterforbundet lastebillass med snø fra Lillehammer til Sjusjøen for å redde sesongåpningen for de som går på ski med børse på ryggen.

– Det er kritisk

Østli er en av flere som tror sesongen bør starte senere, og vare lengre.

– Det var fotballen som var argumentet for at vi skulle starte så tidlig. Sesongen skulle starte når cupfinalen var og avsluttes før fotballen startet opp igjen. Nå spilles fotballen året rundt. Det ikke et argument lengre. Vi signaliserer det tydelig til skiforbundet hvert år og de kjenner det på pulsen, forteller Østli.

Samtidig som det jobbes flere måneder i forveien med å sikre nok snø til de første rennene, er det gode forhold lenge etter at skiløperne har gått sitt siste renn.

– Sesongen avsluttes i mars, da har vi en meter snø i en måned etterpå, forteller den erfarne arrangøren.

Frykter enda større utgifter denne vinteren

På Beitostølen produseres kunstsnøen de to første månedene av året, når det er kaldest, før den lagres under flis.

– Det koster 1,5 millioner kroner. Det er finansiert gjennom næring, midler fra skiforbundet og egen drift. Egentlig er det liv laga for oss, men for Sjusjøen som ikke har den infrastrukturen er det en tung utgift. Vi gjør det fordi TV-tiden vi får er verdt hvert eneste øre, forklarer Østli.

Slik er vi vant til å se Beitostølen skistadion i november, men de siste sesongene har arrangørene vært avhengig av kunstsnø. Foto: Terje Pedersen / NTB

Denne vinteren blir det trolig enda mer kostbart å sørge for at neste års sesongåpning kan gå som planlagt.

– Med dagens strømpriser gruer vi oss til januar og februar, men vi er nødt til å gjøre det. Vi kan ikke stole på at det kommer nok natursnø, da er vi ute av dansen, forteller Østli.

– Bør diskuteres

Langrennssjef Espen Bjervig har forståelse for at det er vanskelig å arrangere skirenn når været ikke spiller på lag, og er enig i at en forskyving av sesongen bør diskuteres.

– Det er dyrt, både med tanke på bærekraft og økonomi, å ha skirenn når det ikke er snø. I Skandinavia har vi i tillegg vinter lenge etter at sesongen er over. Det er absolutt noe som bør diskuteres, for med lastebiler og snøkanoner er det mange negative konsekvenser, sier Bjervig.

Espen Bjervig er enig i at det er på tide å diskutere en senere start i verdenscupen i langrenn Foto: Geir Olsen / NTB

FIS har bestemt at verdenscupen skal starte en uke senere enn normalt allerede neste år. Dermed vil den nasjonale åpningen også flyttes en uke nærmere jul.

Det er likevel flere aspekter som må med i regnestykket dersom sesongen skal forskyves ytterligere.

– Det ene er at det ikke kan starte for tidlig, for man er avhengig av å få en god sesong før jul på grunn av det kommersielle, men så vil vi ikke ha hvite løyper med bar mark rundt heller. I framtiden tror jeg vi kommer til å se at vi starter nord i Europa og nord i USA på de første rennene, i tillegg til at rennene starter noe senere, sier langrennssjefen.

– Vi har ikke noe alternativ

En gruppe utøvere som har fått merke det vanskelige klimaet denne sesongen er alpinistene.

Kun ett av herrenes renn har gått som normalt. Kvinnene har fortsatt ikke kommet i gang med sin sesong.

– Jeg vet ikke om man kan dra noen konklusjoner, men at vi er på vei inn i en periode der vi må dreie periodiseringen av sesongen vår, og at den diskusjonen vil tilta nå fremover er jeg sikker på, sier sportssjef i alpint, Claus Ryste.

Slik så det ut i Sölden da verdenscupåpningen ble avlyst. Foto: Lise Åserud / NTB

For de som kjører alpint har det også vært vanskelig å finne steder hvor de kan trene denne høsten.

– Det er ingen dårlig idè å forskyve sesongen. Alpinistene er kanskje den gruppen i skifamilien som er mest avhengig av snø. Langrennsløperne kan trene på rulleski og hopperne kan bruke plastbakker, vi har ikke noe slikt alternativ, forteller Ryste.

Da Marius Lindvik hoppet ned til tredjeplass, måtte han juble på grønn plast, ikke på hvit snø. Foto: Kacper Pempel

Heller ikke da sesongens første hopprenn ble arrangert i polske Wisla var det snø i bakken. Løsningen ble plast.

– De hoppbakkene som bygges i dag er helårsbakker. Vi trenger ikke snø, vi trenger kun at Det internasjonale Skiforbundet godkjenner at det hoppes på plast, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.