«Snapper'n» om sin siste kamp: – Det går én vei

Den tidligere fotballspilleren vet ikke hvor lang tid han har igjen.

Egil «Snapper'n» Johansen var en kjent figur i Vålerenga på 80-tallet. Fra å være en leken og rappkjeftet fotballspiller på toppnivå i Norge, Belgia og på landslaget, har livet blitt helt snudd på hodet.

– Det var ikke noe jeg hadde tenkt på i det hele tatt. Jeg ble fullstendig tatt på senga. Der og da blir man paff og overrasket, sier «Snapper'n» til TV 2.

Vi skrur tiden tilbake til høsten 2021. Johansen hadde begynt å få litt problemer med høyrearmen sin og ble sykmeldt fra jobb. Etter flere turer inn og ut av sykehus fant de ikke ut av hva problemet var.

Mistanken om et slag ble lagt bort, og Johansen fikk beskjed om å dra hjem for å se om det enten bedret eller forverret seg. Våren 2022 kom svaret etter at det ble gjort flere tester.

Og svaret besto av tre bokstaver. ALS. En sykdom det ikke finnes en kur mot. En dødelig nervesykdom.

Den tidligere fotballspilleren fikk det brutale budskapet sammen med sin samboer Marit.

– Når det først var sånn, så dro vi hjem for å summe oss litt. Jeg visste at løpet fremover ikke ville bli særlig positivt, så jeg måtte summe meg.

– Det kan ikke ha vært en enkel oppgave?

– Nei. Det er nok det tøffeste jeg har vært gjennom. Det er ikke noe man unner noen.

TV 2 møter ham i en ny leilighet på Bøler i Oslo. For litt siden måtte han flytte ut fra et hus som bare ligger noen hundre meter unna leiligheten. I det huset hadde Johansen og de rundt ham planer om å oppleve mye.

SMIL OG GLEDE: Til tross for den brutale diagnosen er det fortsatt mye smil å spore for Egil Johansen og hans samboer Marit. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– En veldig rar periode

Men slik gikk det ikke. I den ryddige leiligheten i femte etasje på Bøler er det enklere for en person med ALS. Sykdommen gjør nemlig at musklene svinner hen. Gradvis blir han svakere og svakere.

Han klarer fortsatt å gå med rullator, men har en elektrisk rullestol på vei. Muskelkraften i fingrene har blitt så svak at han blant annet trenger hjelp til å spise mat.

– Det er en veldig rar periode. Men man må gjøre det beste ut av det og ta en dag av gangen. Men jeg er jo fullstendig klar over at det går én vei.

– Trodde vi måtte avlive hunden

En annen konsekvens av sykdommen er kjæledyr. Samboerne hadde en rottweiler med hofteleddsdysplasi. Etter hvert ble det vanskelig for samboerne å være hundeeiere med alt det som hører med. Både med tanke på sykdommen til både Egil og hunden. Derfor ble det umulig for Egil og Marit å beholde hunden.

Det var noe de kjente ordentlig på. Det var sterke bånd til menneskets beste venn. Men så kom beskjeden de nærmest hadde gitt opp å håpe på skulle komme.

– Vi trodde vi måtte avlive hunden. Men jeg har en eks-kone Bente og to sønner Alexander og Philip. De har faktisk valgt å overta hunden.

Så kommer tårene. Johansen klarer ikke å holde følelsene inne når han snakker om hunden og den fantastiske gesten fra eks-konen og hennes kjæreste Thomas.

– Det var noe som var veldig bra, får Johansen frem mens han gråter og ber om å stoppe intervjuet.

VÅLERENGA-HELT: Egil «Snapper'n» Johansen har godt over 100 kamper for Vålerenga fordelt på syv sesonger. Nå har han fått dødsdommen i form av diagnosen ALS. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Har blitt mer følsom

Marit kommer inn i rommet og gir Egil en god klem. Begge to gråter når de omfavner hverandre. Etter noen sekunder slipper de tak og ser hverandre i øynene. Da kommer latteren.

– Egil har blitt mer følsom etter at han fikk diagnosen, sier Marit.

Egil trekker på smilebåndet før han titter opp mot kjæresten.

– Veldig mye mer, sier han før begge to ler.

RØRENDE AVSKJED: Egil «Snapper'n» Johansen har allerede måttet gi fra seg litt liv. Det var i form av denne hunden som hans eks-kone og hennes nåværende kjæreste har valgt å overta. Foto: PRIVAT.

Dag for dag. Det er ord han bruker gjentatte ganger. Han er smertelig klar over at livet fremover blir rart og begrenset. Men han velger å leve i nuet.

Det er ingen liste over ting han skal rekke å gjøre før muligheten er borte. Hverdagen står i fokus. Være ute og lufte seg i fint vær, være sammen med Marit og se fotball på TV med familie og venner. De små gledene har blitt gigantiske gleder.

– Det var det vondeste

Til tross for at han etter forholdene er i godt humør i møtet med TV 2, har det vært et spesielt år. Etter at han fikk diagnosen var det også en tøff oppgave for Egil. Hans to sønner måtte få høre om det.

– Det var det vondeste. Marit var jo med meg da vi fikk diagnosen, så hun visste det så tidlig som mulig. Men å fortelle det til de nærmeste er vondt. Det er ikke mange som har ALS, men de fleste vet jo hva det er. Det er ikke en gøy beskjed å gi, sier han.

– Hvordan har det vært å snakke om diagnosen i senere tid?

PÅSKEGULT: TV 2 møtte Egil «Snapper'n» Johansen onsdag før helligdagene i påsken. I leiligheten var det pyntet med påskelinjer. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Vi har bestemt oss for å snakke åpent. Sånn er jeg. Jeg gidder ikke å stikke noe under en stol. Men det er noen barrierer som er litt tøffe. Man skal ha fremmede som vasker deg og man skal være ute i rullestol. Det er ting man ikke ventet skulle komme. Nå har jeg vendt meg litt til det, og er man positiv så tråkker man gjennom det også, sier han med et smil.

Til tross for lite kunnskap om sykdommen, så er det mye tilgjengelig lesing på internett. Både om sykdomsforløp og hva sykdommen faktisk er. Det styrer han unna.

– Men tenker du av og til på det du vet kommer?

– Det er klart at det dukker opp. Når jeg legger meg om kvelden så er det enkelt at tankene svirrer litt. For å jukse litt på det, så er jeg flink til å høre på lydbok om kvelden. Det er en fin måte for meg å koble de dårlige tankene bort.

En annen ting er fotball. Med tilgang på flere strømmetjenester og en stor TV i stua er lidenskapen til fotballen noe som gir han stor glede.

Liverpool og Vålerenga. Det er lagene som gjelder i femte etasje på Bøler. Han ser frem til å se mye av Vålerenga i Eliteserien. Han har også planer om å dra til Intility for å se et par kamper, om formen tillater det.

YNWA: Egil «Snapper'n» Johansen koser seg ofte med Liverpool og Vålerenga på TV-skjermen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Fra omtrent jeg begynte å gå så har det vært en ball i nærheten. Det har vært min beste venn hele livet. Ballen var med meg overalt.

I utgangspunktet begynte han med fotball i Bøler fordi det var gøy. Men Bøler-laget var bra. Og på det gode Bøler-laget var det også en spiller som skilte seg litt ut.

Det var Snapper'n. Kallenavnet fikk han fra da han var liten gutt og spilte hockey. Han sier selv han ikke var noe særlig på skøyter, så da ble det keeper.

SNAPPER'N: Det var fra ishockeyen som liten gutt at kallenavnet «Snapper'n» oppsto. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Men i 1983, som 21-åring, gikk fotballen fra gøy til noe mer. Hovedstad-laget Vålerenga kom på banen og signerte den dribleglade midtbanespilleren som strakk seg 174 centimeter over bakken.

– Det var en veldig fin tid å komme til VIF. Vi hadde spillere som Tom Jacobsen, Lasse Eriksen, Vidar Davidsen, Stein Gran og Pål Jacobsen for å nevne noen. Det var fullspekket på kampene og gode spillere.

«Den siste bohem»

Og derfra gikk det unna. 1984 er et år som stikker seg ut for Snapper'n. Det var året hvor han ble seriemester med Vålerenga, samtidig som han fikk landslagsdebuten sin borte mot Island. Norge vant landskampen 1-0 mot Island. Matchvinner? Snapper'n. Han var også med i OL-troppen dette året.

En spiller som var godt likt av medspillerne sine. En som ikke var som alle andre. I flere avis-utklipp fra 80-tallet beskrives han som «den siste bohem».

– Det er artig å bli omtalt som det, men om jeg er enig er jeg ikke sikker på. Men at jeg traff noen av kriteriene for å være en bohem, kan nok stemme, sier han og legger til:

– Jeg var nok litt lurvete i kjeften, glad i sene kvelder på byen og en livsnyter. Det kunne jo hende at man gikk inn bakveien på et hotell i sene nattestimer. Noen historier tror jeg også skal skjermes fra dagens lys, sier han og ler.

SISTE BOHEMEN: Dette er et av avisutklippene som beskriver Egil «Snapper'n» Johansen som den siste bohemen i Vålerenga. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Samtidig som han spilte fotball var han, som alle andre på den tiden, på arbeid på dagtid. Selv jobbet han med å legge asfalt rundt omkring i Oslo.

Med landskamper, seriegull og godt spill fra Snapper'n kom også interessen fra litt mer profesjonelle lag i utlandet. Empoli var en klubb som han husker viste interesse. En tysk klubb var også nysgjerrige på midtbanespilleren.

I 1987 prøvde han lykken. Det ble Belgia og Beveren på utlån. Der leverte han blant annet et hat trick og da ble det stor oppmerksomhet om nordmannen. Men planen var alltid å vende hjem.

Hjemme ventet nemlig Frigg som han hadde signert for. Men der ble han ikke lenge. Snapper'n vendte tilbake til Vålerenga og tok to sesonger til før han la fotballskoene på hylla.

STJERNETREFF: Gjennom fotballen har Snapper'n møtt flere store navn. Her er en vaskeekte signatur fra den tidligere superstjernen Pelé. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Hva betyr Vålerenga for deg?

– Vålerenga betyr … Det blir feil å si at det betyr alt, men alt i Vålerenga følger jeg med på. Om det er håndball, fotball, sjakk, ishockey, eller hva det skulle være. Det er klubben i mitt hjerte.

– Ser du mye tilbake på det du har gjort?

– Jeg har tenkt en del på hva jeg har opplevd. Om noen kan få lov til å oppleve alt jeg har fått opplevd, så kan man være fornøyd med 60 år. Men jeg vil jo være med på mye mer. Men jeg har hatt et fantastisk liv så langt, avslutter han med.