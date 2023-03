Snakket ut etter kapteinsbråk

Kylian Mbappé (24) bekrefter at han hadde en prat med Antoine Griezmann (32) etter et mye omtalt kapteinsvalg.

Det forteller PSG-stjernen på en pressekonferanse, gjengitt av blant andre L'Équipe.

Tidligere denne uken ble 24-åringen utpekt til ny kaptein av landslagssjef Didier Deschamps.

Det til Griezmanns vrede, ifølge flere medier. Siden debuten i 2014, har den 32 år gamle Atlético-stjernen vært en av Deschamps mest betrodde menn.

Fredag fra kl. 20.30: Se Frankrike-Nederland på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.

STORE SMIL: Her er Antoine Griezmann og Didier Deschamps avbildet på landslagstrening på tirsdag, samme dag som kapteinsnyheten kom ut. Foto: FRANCK FIFE

Et tett bånd til landslagssjefen, god form i LaLiga, et sterkt VM og det faktum at han har nær dobbelt så mange landskamper som Mbappé, trekkes frem av ESPN som noen av årsakene bak skuffelsen.

– Griezmann så for seg å lede Frankrike i EM i 2024 i Tyskland, som sannsynligvis blir hans siste internasjonale mesterskap. I stedet blir han bare visekaptein. Å si at han ble lei seg for avgjørelsen, er en underdrivelse, skriver kanalen.

Avisen Le Figaro påsto at Griezmann til og med vurderte fremtiden sin på landslaget.

Tidligere torsdag ble det meldt at Mbappé og Griezmann hadde snakket ut.

Mbappé bekrefter at de hadde en samtale.

– Jeg snakket med Antoine fordi han var skuffet, og det er forståelig. Jeg fortalte ham at jeg kanskje hadde hatt samme reaksjon om jeg var i hans sko, sier PSG-stjernen.

KAPTEINSTEAMET: Kylian Mbappé og Antoine Griezmann avbildet under tirsdagens trening. Foto: FRANCK FIFE

Mbappé snakker varmt om lagkompisen.

– Han er kanskje en av de viktigste spillerne under Didier Deschamps. Han har erfaring i Frankrike-laget som jeg ikke har, som blir verdsatt av hele gruppen. Vi trenger ham, slår han fast, og beskriver Griezmann som en humørspreder i gruppen.

Fredag fra kl. 20.30: Se Frankrike-Nederland i EM-kvalifiseringen på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.