Snakket ut etter bråket

Det gikk svært hett for seg da AIK og Djurgården møttes i mars. Den gang hisset Tobias Gulliksen på seg AIK-fansen da han jublet foran dem etter sin straffescoring.

Det fikk flere til å reagere. Deriblant Bersant Celina.

– Han bør holde seg innendørs den neste uken, sa Celina etter feiringen som provoserte mange.

Se feiringen nederst i saken

Foran søndagens Stockholmsderby forteller Celina at de to, som begge har fortid i Strømsgodset, har snakket ut.

– Vi har pratet. Han forsto at jeg spøkte da jeg sa at han burde holde seg inne. Jeg fikk litt dritt fra Djurgården-fansen som ikke forsto at jeg spøkte, men jeg kan forstå at de ikke skjønte det, sier Celina til Aftonbladet.

INNHOLDSRIK CV: Bersant Celina har hatt en innholdsrik karriere etter at han forlot Strømsgodset som unggutt. Nå er han tilbake i Skandinavia etter opphold i England, Nederland, Wales, Frankrike og Tyrkia. Foto: Christoffer Borg Mattisson / BILDBYRÅN

Celina representerte Norge opp til U21-nivå, men spiller nå for Kosovo. Han tror fortsatt Gulliksen kommer til å få høre det når lagene møtes igjen på søndag.

– Det blir sikkert litt buing på ham. Vi vet at han er en bra spiller, og vi må først og fremst stoppe ham fra å spille bra. Fansen kan kanskje hjelpe oss litt, men kanskje liker han presset også, sier AIK-spilleren.

Gulliksen, som i vinter ble solgt fra Bodø/Glimt til Djurgården, lar seg ikke bekymre før storkampen på Friends Arena.

– Jeg har faktisk ikke tenkt på det. Vi forbereder oss på kamp og fokuserer på vårt spill.

KJENNINGER: Gulliksen og Celina, som begge har en fortid i Strømsgodset, var i flere dueller sist derby. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

AIK blir for øvrig trent av Hennig Berg. I stallen er også norske Eskil Edh og Martin Ellingsen.

Djurgården har også flust av norske innslag. I tillegg til Gulliksen spiller både Gustav Wikheim og Tomak Nguyen for hovedstadsklubben.