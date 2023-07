Snakker ut: – Trodde jeg skulle på sommerleir

Den amerikanske 20-åringen ble først og fremst kjent fra TikTok, hvor hun startet med å poste turnvideoer under brukernavnet «Livvy».

På kort tid gikk hun fra å være en turner på Louisiana State University til en internettkjendis med 7,6 millioner følgere på TikTok og 4,3 millioner følgere på Instagram.

Oppmerksomheten har ført til lukrative sponsoravtaler, og hun er foreløpig på andreplass på listen over mest innbringende collegeutøvere (etter sønnen til LeBron James).

Det er ofte utseendet hennes som blir fokus. Dunne gikk nylig ut mot en New York Times-journalist som skrev en sak om henne med tittelen «Sex selger».

I RAMPELYSET: Olivia Dunne under ESPYS-utdelingen. Foto: Chris Pizzello

Med en suksessfull karriere på sosiale medier, blir idrettskarrieren ofte satt i skyggen. I et lengre intervju med amerikanske Elle forteller nå Dunne om hva som stoppet henne fra å satse mot OL.

USA er en av nasjonene som satser hardt på turnerne sine. Dunne drømte om å selv representere de røde, hvite og blå under de prestisjetunge lekene.

Men veien dit ble både vanskelig og kontroversiell.

– Trodde jeg skulle på sommerleir

Dunne startet karrieren med et brak da hun bare var ti år. Da konkurrerte hun allerede på det høyeste nivået du kan konkurrere på uten å være eliteutøver.

Den offentlige skolen ble erstattet med hjemmeskole. Å ha tid til trening var viktigere. Dette skremte ikke Lousiana State University fra å ta kontakt med henne allerede da hun var tolv år.

TALENTFULL: Olivia Dunne viste tidlig gode turnferdigheter. Her fra en konkurranse med LSU. Foto: Jerome Miron

Som de fleste andre hardtsatsende turnere i USA satte hun siktet mot OL tidlig. Derfor ble hun ekstra glad da hun ble tatt ut på juniorlandslaget i 2017.

Noe av det største med å bli tatt ut på landslaget var å kunne delta på den myteomspunnede treningsleiren på Karolyi-ranchen.

– Jeg husker første gang jeg dro, så trodde jeg det skulle være en morsom sommerleir med turn, forteller Dunne til amerikanske Elle.



Bela og Martha Karolyi var landslagstrenere som dyrket frem turnlegender. Tiden på treningsområdet deres i Texas ble alt annet enn trivelig for den ambisiøse turneren Olivia Dunne.

– Nei. Jeg tok helt feil.



MERITTERTE TRENERE: Bela Karolyi (til venstre) og Martha Karolyi (til høyre) snakker sammen før OL i 2012. Foto: Gregory Bull

– Det var «abusive»

I ettertid har det vist seg at ranchen var et krevende sted. Utøverne skal ha blitt isolert fra foreldrene sine, ifølge en etterforskning dratt frem i ELLE-intervjuet.

– Det stengte selvsagt ned, fordi det var ikke et bra sted. Men jeg tilbrakte tid der fra jeg var ti til jeg var 16.



– Det var den eneste måten å gjøre drømmene dine til virkelighet som turner.



Karolyi-trenerne var kjent som svært strenge. De forventet mye av utøverne som tilbrakte tid på ranchen deres. Til tross for at flere av jentene var svært unge.

PERFEKSJON: Et bilde fra treningshallen på ranchen hvor Karolyi-trenerne forventet perfeksjon. Foto: David J. Phillip

– Helt ærlig så var det psykisk mishandling (abusive er det engelske ordet Dunne bruker).



Dunne beskriver en forventning om perfeksjon og målrettet fokus på trening. I et intervju med det amerikanske programmet Dateline har Karolyi-trenerne innrømt at stemningen på ranchen var intens, men benektet at noe straffbart noensinne har funnet sted der.

Treningsleiren ble nemlig enda mer kontroversiell av veldig alvorlige årsaker. Moren til Olivia Dunne, Kat Dunne, forteller til Elle at datteren var på ranchen da «bokstavelig talt hele det amerikanske turnmiljøet falt fra hverandre».

Dømt til 235 års fengsel for seksuelle overgrep

I perioden 2016 til 2018 gikk det amerikanske turnmiljøet en svært turbulent og utfordrende tid da det ble kjent at tidligere turnlege Larry Nassar hadde utført seksuelle overgrep mot over 100 unge jenter. 160 jenter sto frem og fortalte sin historie under rettssaken.

Legen, som jobbet for det amerikanske turnforbundet og universitetet Michigan State, ble også dømt for å besittelse av barnepornografi.

SKYLDIG: Larry Nassar, som ble dømt for overgep og besittelse av barnepornografi. Foto: REBECCA COOK

For begge disse domfellelsene ble han dømt til 235 års fengsel til sammen. Lederne i den amerikanske turnforeningen gikk også av, og Karolyi-ranchen ble stengt ned.

– Det var en følelsesladet tid for alle i turnmiljøet, forteller moren Kat.



– Å kjenne folk som ble påvirket personlig, og vite at det kunne ha vært deg også.



Flere OL-meritterte turnstjerner som Gabby Douglas, Aly Raisman og McKayla Maroney sto frem og fortalte sine historier.

– Når så mange mennesker ble berørt, visste du at hvis du ikke ble påvirket … da var du bare heldig.



En ny vei

I tillegg til den turbulente tiden i turnmiljøet slet Dunne med en ankelskade. Det gjorde til slutt at hun valgte å se vekk fra drømmen om OL.

Hun signerte med Louisiana State University, og startet reisen som skulle ende med 13 millioner følgere fordelt på flere plattformer. Å bli college-utøver satte et punktum for OL-drømmen. Den unge turneren fikk raskt nye mål å sikte mot.

GLADE DAGER: Selv om det ikke ble OL for Olivia Dunne, endte det likevel godt for 20-åringen. Foto: Jeffrey McWhorter

I 2020 tok sosiale medier-karrieren fart, og kombinert med at det ble lovlig for college-utøvere å tjene egne penger i 2021, kunne Dunne starte en svært innbringende karriere.

Nå fortsetter Dunne med å fullføre skolen på dagtid, og lage innhold til plattformene sine på kveldstid. Samtidig konkurrerer hun fremdeles for skolens turnlag.