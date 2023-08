Snakker ut: – Følte at noen var ute etter å ta meg

I 2022 opplyste det engelske fotballforbundet på Twitter at Ivan Toney hadde blitt siktet for brudd på forbundets gamblingregler.

Gjennom en fireårs periode skal han brutt reglene 232 ganger.

I mai i år kom dommen. Brentford-stjernen ble utestengt fra all fotball i åtte måneder.

Da nyheten ble kjent kom Toney med svar på Twitter.

– Jeg skal snakke snart uten filter, skrev han i januar.

Nå har han bestemt seg for å åpne opp.

Startet som 15-åring

Under et intervju med YouTube-kanalen The Diary of a CEO, snakker angrepsspilleren ut som den tunge tiden både før og etter anklagene ble kjent.

Ti dager før anklagene ble kjent, kom den engelske VM-troppen til Qatar ut. Toney var ikke en av de 26 utvalgte.

– Jeg er utestengt nå, men den største straffen for meg var å ikke kunne få spille VM. Jeg var mer såret og nede da. Jeg følte at noen var ute etter å ta meg på det tidspunktet og for å stoppe meg fra å spille for England, sier han.

– Når jeg ser tilbake på hva jeg har gjort, så skulle jeg ha endret noen ting, men det er som det er. Jeg tar fullt ansvar. Jeg vet at jeg vil komme sterkere tilbake.

SNART TILBAKE: Ivan Toney nærmer seg tilbake på treningsfeltet. Foto: PETER CZIBORRA

Toney startet å gamble allerede som 15-åring. Han forteller at det ble verre desto mer penger han tjente og at det var på sitt verste gjennom fem år.

27-åringen ble suspendert fra å spille fotball frem til 17. januar 2024, men kan begynne å trene med laget igjen 17. september.



– Når jeg er sammen med guttene, vil det bli litt lettere, sier han.

Holdt det skjult for foreldrene

Brentford-spilleren forteller at det er enkelte av de 232 regelbruddene han ikke husker.

– Jeg var villig til å ta ansvar for å bli ferdig med det. Det å ha det hengende over meg og prøve å konsentrere meg om karrieren min, var ikke den beste følelsen.

Toney sier at det var «gråsone» på hva han viste han kunne gamble på og å ikke.

Han innrømmer å ha nektet ovenfor forbundets etterforskerne at han gamblet på fotball.

Han insisterer på at han ikke husker å ha gamblet på at hans eget lag ville tape kamper, selv når han ikke var en del av spillertroppen.

– Jeg valgte å ta ansvar for de anklagene, for å bli ferdig med prosessen.

27-åringen hevder å ha gamblet gjennom andre for å skjule for foreldrene hva han brukte pengene på.

– Du tenker aldri på det negative. Med de pengene jeg hadde, så tenkte jeg bare at jeg ville få de igjen i slutten av måneden. Jeg ventet bare på lønningsdagen.