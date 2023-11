Snakker ut etter skandalen: – Jeg slo og sparket i alt rundt meg

Det har vært en helt nitrist helg for IK Start. Søndag kom bekreftelsen om at sørlandsklubben ryker på walkover etter at baneforholdene på Sør Arena ikke ble godkjent for spill.

Nå forteller Start-keeper Jasper Silva Torkildsen (19) hvordan han har hatt det etter opprykksdrømmen ble knust på svært uvanlig vis.

– Jeg reagerte med vantro, sier keeperen til TV 2.

Sørlendingen forteller om noen veldig tunge dager.

– Jeg kom til lørdagen med mer tenning og glede før kamp enn vanlig. Det er kvalik og vi har lagt ned utallige timer for å komme dit. Sjansen til opprykk er det gøyeste.

FORBANNA: Starts keeper Jasper Torkildsen må belage seg på en tidligere sesongavslutning enn håpet. Det gjorde keeperen skikkelig rasende. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Det er en gjeng som gleder seg masse. I det jeg kommer ut til oppvarming, får jeg beskjed om en mulig avlysning. «Hold kjeft, det skjer ikke», tenkte jeg.

Avslører voldsomt sinneutbrudd

Kort tid senere kom likevel beskjeden om at det ikke ble noen kamp mot Bryne. Keeperen forteller at han da startet å forberede seg på at den ville bli spilt senere.

Men da walkoveren ble et faktum, raknet det for Torkildsen.

– Da raste bare alt ned. Det ble et sinneutbrudd av de sjeldne. Vi hadde klamret oss til de få prosentene for at det ble kamp. Når man da får beskjed, bobler det så sykt over. Man føler seg ranet. Vi får ikke sjansen til å prøve igjen.

– Hvor var du da du fikk beskjeden?

– Jeg satt på plassen min i garderoben. Vi gjorde «matchprep» i tilfelle det ble kamp. Da gikk telefonen i bakken. Jeg er ikke altfor stolt av det. Jeg var forbanna i halvannen time. Heldigvis har jeg en god keepertrener og en god sportslig leder som hjalp meg gjennom det.

TAKKNEMLIG: Keeperen er glad for trøsten han fikk av Magni Fannberg etter at skandalen var et faktum. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Jeg gikk rundt og sparket og slo i alt jeg fant. Keepertreneren tok meg med på en økt for å få ut alt som var inni meg, forteller 19-åringen.

Ble værende på stadion i timesvis

Når TV 2 snakker med Start-spilleren søndag kveld, er han fortsatt på Sør Arena.

– Jeg er på stadion fortsatt og prøver å forstå alt som har skjedd. Det føles feil.

– Vi føler oss ranet. Vi blir fratatt sjansen. Man blir fortalt at man må rykke opp, så får man ikke mulighet.

Keeperen forteller om en garderobe som tar walkoveren meget tungt.

– Akkurat nå er de aller fleste i en sjokkfase. Man klarer ikke helt forstå at det er sant. Jeg kan se for meg en bølge de neste ukene. Forhåpentligvis tar vi tak som klubb med oppvask og store endringer.

Søndag kom også rapportene om at daglig leder Terje Marcussen trakk seg fra stillingen etter baneskandalen.

Lørdag bekreftet Marcussen overfor TV 2 at de ønsket å spare penger ved ikke å varme opp banen.

– Værvarslet var svært gunstig med pluss ti onsdag og pluss åtte torsdag, og det skulle ikke være kuldegrader før lørdag kveld, fortalte han.

Torkildsen, som har spilt 25 seriekamper denne sesongen, vil ikke kritisere klubbledelsen for det som har skjedd.

– Jeg ønsker å være åpen om min reaksjon og skuffelse. Jeg elsker klubben og vil ikke det skal bli en negativ greie mot Start.

Slik var treningsuken

Men Torkildsen belyser mer enn gjerne hvordan treningsuken inn mot det som skulle være en fest på Sør Arena forløp.

– På mandag kunne man ikke spille på banen. Da dro vi til Kristiansand Stadion. Vi byttet fridag fra onsdag til tirsdag, men vi kunne fortsatt ikke trene på stadion på tirsdag. Da var vi innendørs i Sørlandshallen.

– Torsdag hadde vi økt på banen, men den var ikke bra. Fredag, dagen før kamp, var banen helt frossen.

– Vi i keeperteamet sa at det ikke kunne gå. Men jeg tillot meg ikke å ha noen unnskyldninger eller tenke på banen. Den treningen tok vi en vurdering på at det var farlig å slenge seg. Så vi la opp keepertreningen ut i fra det.

På kampdag lørdag var banen fortsatt frossen og ubrukelig.

– Under oppvarming til kamp måtte jeg begynne å slenge meg. Jeg skjønte med en gang at dette var farlig, men jeg var forberedt på å gjøre det. Som legen sa til oss: Når man spiller, har man ingen grenser.

Start-trener Sindre Tjelmeland etter at kvalikkampen i fotball til eliteserien mellom Start og Bryne ble avlyst på grunn av baneforholdene. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Jeg hadde spilt på is om det var mulig. Men det er godt vi har fagfolk som kan sette ned foten.

Preget Sakor

Start-spiller Vajebah Sakor er også preget etter helgens triste sesongavslutning.

– Det er en tung måte å avslutte på. Tiden etter har vært veldig tungt. Alt som har ligger i potten blir kastet bort. Det er kjipt for alle som er involvert i klubben, sier den tidligere Juventus-spilleren til TV 2.

– Jeg har aldri vært borti noe sånt før.

Vajebah Sakor smilte da han scoret mot Jerv tidligere i år. Nå er stemningen en helt annen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Hva syns du om at avgjørelsen ble gjort for å spare penger?

– Det er en avgjørelse som ble tatt fra høyere hold. Det er synd at det ble som det ble, men de hadde ikke sett for seg den sitasjonen.

Tidligere i uken ble det også støy rundt klubben da assistenttrener Endre Eide gikk knallhardt ut mot klubben kort tid før nøkkelkampen.

– Hvordan er stemningen innad i klubben nå?

– Alle er skuffet over hvordan ting er blitt. Vi ble fratatt opprykksmuligheten uten å ha spilt ett minutt. Alle er like skuffet.

Sakor er samtidig trist over at Marcussen valgte å trekke seg som daglig leder.

– Det er synd at han tar på seg skylden. Det er mye som pågår i denne klubben som vi ikke vet noe om. Det er synd at han trakk seg og følte seg skyldig, sier Sakor.