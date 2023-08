Snakker ut etter skandalen: – Jeg kommer til å bli verdens beste sjakkspiller

SNAKKER UT: Hans Niemann snakker ut etter at nyheten om at han er tilbake i Chess.com ble kjent mandag. Foto: TIM VIZER

Hans Niemann snakker ut etter at saken mot Magnus Carlsen og Chess.com har blitt løst.

– Uansett hvor mange hindringer jeg møter, og hvor mye dere forsøker å svarteliste meg, ruinere min karriere og ødelegge ryktet mitt, gjør disse vanskelige tidene meg kun sterkere, vil det kun styrke karakteren min og gjøre meg mer bestemt på å nå toppen i sjakk.

– En dag kommer jeg til å bli verdens beste sjakkspiller. Det er tid for å la sjakken min tale for seg selv, sier Hans Niemann i en video på sin egen Twitter/X-konto.



I går kom en felles uttalelse fra Niemann og Carlsen om at nordmannen åpner for å spille mot Hans Niemann igjen.

– Hei, sjakkverden. har dere savnet meg?, åpner han videoen med.

Amerikaneren ble bannlyst etter jukseskandalen mot Magnus Carlsen i fjor. Niemann anklaget i fjor høst Carlsen for ærekrenkelser og saksøkte nordmannen.

Det hele startet med at Carlsen trakk seg fra turneringen Sinquefield Cup i september i fjor, dagen etter at han tapte mot Niemann.

Senere da de to møttes i Julius Baer Generation Cup tapte Carlsen med vilje og delte følgende uttalelse på Twitter.

Niemann forteller videre i videoen at han er fornøyd med at søksmålet mellom han, Magnus Carlsen og Chess.com har blitt løst og at han kommer tilbake til Chess.com.

– Jeg ser frem til å konkurrere mot Magnus i sjakk, istedenfor i retten. Jeg er takknemlig for at advokatene mine har trodd på meg og hjulpet meg med å løse saken.

I uttalelsen som kom mandag, skrev Carlsen:

– Jeg erkjenner og forstår chess.coms rapport, inkludert dens uttalelse om at det ikke er noen avgjørende bevis for at Niemann jukset i kampen mot meg i Sinquefield Cup, sier Magnus Carlsen og fortsetter:

– Jeg er villig til å spille mot Niemann i fremtidige arrangementer.

Se første dag av Champions Chess Tour 5 med Magnus Carlsen på TV 2 Play onsdag fra klokken 17.00. I studio: Sverre Krogh Sundbø, Jon Ludvig Hammer og Heidi Røneid.