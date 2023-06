Snakker om CL-skuffelsen: – Vanskelig å håndtere

SKUFFET: Henny Reistad (t.v.) og Nora Mørk var tydelig skuffet etter tapet for Ferencvárosi TC i Champions League F Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Henny Reistads merittliste blir bare lenger og lenger. Det siste året har hun sikret EM-gull med landslaget, og i den samme turneringen blitt kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller.

For klubblaget Esbjerg ble det serie- og cupgull, i en sesong der hun ble kåret til årets spiller i Danmark med overveldende 68,2 % av stemmene.

Og for kort tid siden ble hun kåret til verdens beste håndballspiller for 2022 av nettstedet Handball Planet.

– Det betyr selvfølgelig veldig mye, og det at jeg får meldinger hvor folk sier at det er fortjent er også noe som jeg setter veldig stor pris på, sier Reistad.

– Henny har mye igjen å vinne, men hun er i rivende utvikling. Hun er eksepsjonell, men har også fått mye gratis genetisk. Hun er fortsatt ung, så det står stor respekt av det hun har lagt ned av arbeid, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson om Reistads år.

Sommerferie med håndballskole



Kort oppsummert har det vært nok et stort år for 24-åringen, som nettopp er ferdig med sin andre sesong i danske Esbjerg.

Nå er esset tilbake i Norge, og brukte helgen på å lære bort sine egne triks til unge talent på forbundets håndballskole.

– Jeg synes det er gøy å se hvor konsentrerte og læringsvillige de er. Jeg tror at det hjelper at det er instruktører fra landslaget her også, som har vært i deres sko tidligere, sier hun.

Og for spillerne som fikk trene med landslagsspillerne har det gitt en ekstra gnist.

– Det gir veldig motivasjon. Og nå vet jeg også mer om hva jeg kan jobbe med for å bli bedre, forteller Hennie, som nettopp har fått Reistads autograf på en ball, sko og treningstøy.

– Utrolig skuffende

For Reistad selv var det siste året bortimot perfekt. Men det var en stor nedtur.

For i Final 4 sluttspillet av Champions League, sa det for andre året på rad stopp i semifinalen. Denne gangen var Ferencvaros for sterke.

Til tross for at de ledet med fem mål like etter pause, slo ungarerne tilbake og vant med ett fattig mål, og sendte Esbjerg til bronsefinalen.

– Det var utrolig skuffende. Det var definitivt verre i år når vi følte at vi hadde enda større sjanser. Vi håpet at vi skulle klare bedre i år enn i fjor, og da blir fallhøyden litt større.

– Hvor motivert blir du av slike nedturer?

– Det er litt vanskelig å se motivasjonen i det noen ganger når man er så langt nede som jeg var etter den kampen, forteller hun.

Reistad forteller også hvordan hun føler Esbjerg har blitt bedre i hennes to år i klubben. Ambisjonene er fortsatt til stede i den danske klubben, og hun sender ut en advarsel til de andre klubbene.

– Jeg tror definitivt at den skuffelsen går over til motivasjon når sesongen begynner og vi får kjent litt på det å skulle nå mål sammen.

– Da blir dere et lag å frykte?

– Definitivt. Jeg er ikke i tvil om at vi skal forhåpentligvis utvikle oss til å bli et ennå bedre lag neste år også.