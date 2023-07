Erik Follestad er i harnisk etter uttalelse fra Storhamars styreleder Njål Berge til nettsiden nitten.no.

– Jeg skjønner ikke at en klubb, som har vært med å drive opp lønningene i norsk hockey, mener at man skal sette et lønnstak, og at andre aktører skal sørge for det. Han skjønner åpenbart ikke forskjellen på lønnstaket han foreslår, og det som er i NHL.

– De har vært i førersetet, sammen med Vålerenga og Stavanger Oilers, med tanke på spillerlønninger, sier TV 2s hockeyekspert.

Han mener at Storhamar har kastet penger etter spillere, så sent som i sommer.

– Du har satt deg selv i en vanskelig situasjon, så begynner du å skylde på forbundet og foreslår lønnstak. Det er ikke sånn det fungerer: Man kan ikke sammenligne lønnstaket i NHL med et lønnstak på 600 000 per spiller i Norge.

Snakk om dårlige argumenter. Kan ikke sammenligne 600k lønnstak pr spiller med lønnstaket i NHL. To forskjellige verdener. Skylder på forbundet for eget surr. Bygg org. Se på oilers og Frisk. Kanskje noen har mer lyst til å putte penger i en bedrift som drives bra. Snakk om rør https://t.co/DFe0swEgJ4 — Erik Follestad (@ErikFollestad) July 21, 2023

– Viktig og nødvendig



Storhamar-styreleder Njål Berge uttalte til den norske hockey-nettsiden at man burde innføre et lønnstak med makslønn på spillerne.



– Det bør være en lønning som er helt ålreit: La oss si 600.000 kroner. De som ikke er fornøyde med det, kan spille i Sverige. Akkurat nå holder klubbene på å drepe hverandre.

Tirsdag meldte Hamar Arbeiderblad at Storhamar gikk fem millioner i minus forrige sesong. Berge slår alarm rundt i situasjonen i norsk hockey.

– De lederne som ikke er enige i at vi bør ha et lønnstak, er kanskje tilhengere av ekstremsport. For nå er det ekstremsport å drive ishockeyklubb. Jeg har vondt i magen hver eneste dag, forteller han til nitten.no.

Njål Berge sier til TV 2 at han ikke ønsker å debattere saken med folk som ikke har peiling.

– Jeg diskuterer det gjerne med andre klubbledere. Jeg tror debatten er viktig og nødvendig, men Erik Follestad har ingen forutsetning for å ha en kvalifisert mening om det.

SLITER ØKONOMISK: Fjorårets tapende finalist i NM, Storhamar, gikk fem millioner i minus forrige sesong. Foto: Christoffer Andersen

– Ikke et tiltak vi har diskutert

Daglig leder i daglig leder i Elitehockey, Cato Cocozza tror ikke at Berges lønnstak-forslag er løsningen.

– Jeg tror ikke det passer der vi står i dag. Men vi vil sette i gang tiltak og hjelpe klubbene og få mer robust økonomi, sier han på telefon fra ferie i Italia.

– Hvorfor passer ikke lønnstak?

– Det er ikke et av tiltakene vi har snakket om. Jeg tenker at desto bedre utlendinger man får inn, desto bedre blir ligaen. Det vil hjelpe norske unggutter også. Vi må ha best mulig produkt som er bærekraftig, sier han til TV 2.

Han foreslår et tiltak i motsatt ende av skalaen.

– Vi har snakket om minimumslønn. At de unge skal få så gode forutsetninger som mulig, kan satse og bli proffe. De fortjener en bra lønn, sier han.

– Det er ikke et av tiltakene vi har snakket om, forteller Cato Cocozza til TV 2. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB

– Feil tekning

Follestad er opptatt av at klubbene i den øverste divisjonen styres som en bedrift, og at de bygger organisasjonen.

– Noen klubber er flinke, og driver klubben som en bedrift – på en sunn og fornuftig måte. Noen klubber, som for eksempel Vålerenga har på sin side rike eiere.

TV 2s ekspert forklarer at også Vålerenga gikk mye i underskudd i fjor, men at de på grunn av rike eiere som dekker underskuddet, er likvide.



– Så har man noen norske klubber som rygger inn i framtiden, eksempelvis Storhamar, som mener de ikke kan bruke penger i administrasjon, og til å bygge klubb; Alt skal gå til sport.

– Det er fullstendig feil tankegang. Njål Berge kan ikke skylde på alle andre, når klubben hans kanskje er verst i klassen.



Follestad sier at han har sympati for spillerne og for støtteapparatet, men ikke for noen i ledelsen.

– Virker det som en ansvarsfraskrivelse fra Berge sin side?



– Han står ikke ansvarlig for alt det Storhamar gikk inn med i fjorårets sesong, men det er han, som øverste leder i klubben, som står ansvarlig nå. De må gå i seg selv, mener Follestad.