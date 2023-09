Smerud tar over kvinnelandslaget

Leif Gunnar Smerud får ansvar for kvinnelandslaget ut 2023. Det melder Norges Fotballforbund på sine sider.

– Jeg er glad og stolt over å få tilliten til å hjelpe NFF og kvinnelandslaget, når de nå står uten hovedtrener, sier Smerud via forbundets sider.



Han utdyper til TV 2:

– Dette blir veldig spennende og intenst. Det er seks spennende kamper som venter i Nations League frem mot jul. Det gleder jeg meg til.



Smerud var i perioden 2014 til 2023 trener for Norges U21-landslag for herrer.

Rogalendingen forteller at han egentlig var forberedt på «klubblivet» etter mange år med landslag, men tilbudet fra NFF kunne han ikke si nei til.

– Å bidra nå i høst med viktige Nations League-kamper bare noen uker unna kjennes som en spennende og meningsfull utfordring.

– Jeg har naturligvis fulgt kvinnelandslaget fra utsiden, og vet at det er mye her jeg må sette meg inn i på kort tid, fortsetter den nye landslagssjefen.



1. september ble det klart at Hege Riise var ferdig i sin stilling som norsk landslagssjef.

Under sommerens U21-EM havnet Smerud i fokus etter at en kommunikasjonssvikt skapte forvirring etter Norges åpningskamp mot Sveits.

Etter at keeper Mads Hedenstad Christiansen hadde sluppet inn to enkle mål kunne NRK fortelle at han var vraket til neste kamp, noe Christiansen selv ikke visste noe om.

– Det er en internkommunikasjon av meg som ikke er god nok, sa Smerud om keeper-forvirringen.

