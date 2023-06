Smerud: – Kommunikasjon som ikke er god nok

– Det er to enkle mål som går inn. Selvfølgelig kjenner man litt på det.

Det sa Mads Hedenstad Christiansen til TV 2 etter nederlaget i åpningskampen i U21-EM.

I intervju etter kamp kunne NRK fortelle at han var vraket til neste kamp.

– Det vet jeg ikke noe om, sa Christiansen til kanalen om benkingen, samtidig som han påpekte at det ikke var problematisk.

Leeds-spiller Kristoffer Klaesson står lagets neste kamp mot Frankrike.



Fredag møtte U21-sjefen Leif Gunnar Smerud pressen.

– Det er en internkommunikasjon av meg som ikke er god nok, sier Smerud om keeper-forvirringen.



MØTTE PRESSEN: Leif Gunnar Smerud og keeperne møtte pressen fredag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han forklarte at begge keeperne var klar over roteringen på keeperplass, men på grunn av kritikken mot Christiansen i pressesonen etter kampen, ønsket Smerud å være åpen om keeperbytte.

Keeperbytte er altså en forhåndsbestemt avtale – fremfor en vraking av LSK-keeperen grunnet svakt keeperspill.

– I går var det viktig for meg å beskytte Mads. Jeg valgte å være åpen (om keeperbytte) slik at han ikke måtte svare på hvorfor jeg bytter keeper. Men jeg fikk ikke informert han om det først, forklarer Smerud til TV 2.

– Havner i en krevende situasjon

Mads Hedenstad Christiansen utdypet også rundt NRK-intervjuet – der han fortalte at han ikke visste om benkingen.



– Jeg ikke ville røpe noe. Jeg var usikker på hva Leif hadde sagt og hadde ikke fått en beskjed av Leif, så det var grunnen til at jeg sa det, fortalte Christiansen.

Smerud tar selvkritikk.

– Det er min feil. Jeg rakk ikke å si det til han. Så havner jo han i en krevende situasjon, erkjenner U21-sjefen.

BYTTER KEEPER: Kristoffer Klaesson står i mål mot Frankrike. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Har to gode keepere

Kristoffer Klaesson fikk også spørsmål om keeperbytte, men var ordknapp.

– Det er Leif sitt valg det. Det er ikke så mye å si, sier han om rulleringsløsningen til Smerud.

Overfor TV 2 forklarer Smerud hvilke vurderinger som ligger bak rulleringsløsningen.

– Vi har to gode keepere. Hva som er best for laget, er det mange meninger om, men så er det min som gjelder.

– Og her har jeg kommet til den vurderingen som jeg delte med keeperne på mandag – at vi gjør det sånn i disse to kampene, forteller Smerud.