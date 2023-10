Smertehelvete: – Så mørkt på ting

Det nærmer seg vinter og langrennseliten er i ferd med å gjøre de siste forberedelsene inn mot en ny sesong.

Blant langrennsjentene erHeidi Weng blitt for veteran å regne. Det er gått 14 år siden hun debuterte i verdenscupen.

– Jeg sier nesten alltid at jeg ikke er klar, til tross for at det bare er litt over en måned igjen, men jeg gleder meg, først og fremst til det kommer snø sånn at vi kan gå på ski, sier Heidi Weng til TV 2.

KLAR: Heidi Weng gleder seg til ny sesong. Denne gangen kan det virke som at hun har mer å glde seg til enn på lenge. Foto: Terje Pedersen

Og nå kan det virke som at 32-åringen har større grunn til å glede seg enn på lenge. Et og et halvt år etter at hun falt på isen og slo hodet, føler hun endelig at pilen peker i riktig retning.

– Fungert veldig bra

Fjoråret var preget av intense smerter i hode og et liv som i liten grad var forenelig med verken toppidrett eller sosiale begivenheter.

Skiløperen har vært åpen om at skaden er det verste hun har opplevd. Det var ikke før i sommer, 16 måneder etter fallet, at hun kjente på at situasjonen virkelig var i ferd med å bedre seg.

– Framgangen siden juli har vært ekstremt positiv. Ting har fungert veldig bra på trening, så det er en mye mer positiv person som sitter her nå enn på samme tid i fjor, for da så jeg litt mer mørkt på ting, forteller Weng.



Fra å være en av verdens beste skiløpere har mye motgang ført til at det har gått tråere de siste sesongene.

Etter Covid-sykdom, hodesmerter og krystallsyke ble fasiten to individuelle pallplasser i verdenscupen forrige sesong. Nå ser framtiden lysere ut.

– Det er veldig gøy at jeg endelig får trent mye og at jeg får gått lengre turer. Det har jeg savnet, at jeg kan trene i tre timer, det var så vidt jeg fikk gjort det i fjor og da kostet det for mye.

– Hadde ikke sjans

Det betyr ikke at alt kommer til å gå på skinner til vinteren, men nå tør hun å håpe på resultater som minner mer om Heidi Weng i godt gammelt slag.



Og langrennsløperen, som vant verdenscupen sammenlagt både i 2017 og 2018, innrømmer at hun har mer å stille opp med mot både Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng, som var Norges beste langrennskvinner forrige sesong, enn for ett år siden.

– Jeg merker selv at jeg har bedre grunnlag. Ting koster ikke like mye som i fjor, da hadde jeg ikke sjans på enkelte av øktene, mens nå er det ganske greit å henge med. Det er ganske stor forskjell, sier 32-åringen.

Da langrennsjentene var på samling i Holmenkollen for omtrent akkurat ett år siden, hadde Weng et mye dårligere treningsgrunnlag enn det hun har i dag. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Den store framgangen gjør at det er litt enklere å se for seg at hun kan være med å utfordre verdenseliten og de svenske jentene igjen.

– Jeg håper det, så får vi se. Per dags dato føler jeg i alle fall at det funker mye bedre enn det det har gjort de siste årene, sier Weng.

– Hvis hun holder seg frisk og fortsetter kontinuiteten, så har vi veldig god tro på at hun skal være en stabil toppløper. Det er jo der hun normalt skal være og har vært, og hun kjenner nok på at hun er bedre forberedt før denne vinteren, sier landslagstrener Stig Rune Kveen.