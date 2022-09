Smell på 700.000 kroner: – Det må graves godt

Med tre strafferunder totalt gikk Sturla Holm Lægreid likevel inn til en tredjeplass på sprinten under lørdagens NM i rulleskiskyting.

Men blomsterbuketten han fikk i premie hjelper lite når kravet fra Skatteetaten for 2021 skal betales - særlig ettersom 25-åringen har brukt opp alle pengene han hadde satt av inn det formålet.

– Hvor mye skylder du?

– Rundt 700.000 kroner. Det må graves godt, sier Holm Lægreid.

Annerledes boligkjøp

I 2021 hadde han et sportslig kanonår, der han blant annet ble VM-konge i Pokljuka med fire gull totalt. Premiepengene for året kom opp i solide 2,4 millioner kroner.

– Når vi går inn premiepenger skatter vi rundt 20 prosent i utlandet, og så skatter vi de resterende 25-30 prosentene i Norge. De pengene må vi bare sette av, men når jeg bruker dem på bolig i stedet blir det feil, sier Holm Lægreid med et smil.

For kommende sesong har han tatt den sportslige satsningen til et nytt nivå, der motivene bak huskjøpet på Lillehammer skiller seg en del ut fra hva vanlige boligkjøpere ser etter.

– Huset kostet rett over fem millioner kroner. Jeg kjøpte det for å spare de fem minuttene med bil hver vei til trening sommer og vinter, og så kan jeg gå på ski nesten fra døra. Det blir bedre restitusjon, rett i seng etter økt og jeg får i meg restitusjonsmat ganske kjapt. Jeg tenker alltid framover, og dette er en investering til OL i 2026.

SPONTANKJØP: Da Sturla Holm Lægreid fant ut at han kunne spare fem minutter hver vei til trening, slo han til på dette huset. Foto: Finn.no

– Er det verdt det, for å spare 10 minutters reisetid hver dag?

– Absolutt. I løpet av en treningshverdag blir det fort 20 minutter når man har to økter om dagen. Jeg har kanskje 200 døgn hjemme i løpet av året. Det blir noen minutter, det, sier Lægreid.

Brukte pensjonen

Om det gjør ham bedre til vinteren gjenstår å se, men når Skatteetaten har fått sitt kan Lægreid og privatøkonomien hans trengte noen gode resultater i sesongen som kommer.

– Ja, nå har jeg tømt alle kontoer som er å tømme. Jeg håper jeg får gått inn noe penger til vinteren, sier han.

BYGGET STYRKEROM: Lægreid har gjort om det ene hjørnet på takterrassen til styrkerom. Foto: Privat

Skiskytterprofilen, som har blitt nummer to i verdenscupen sammenlagt to år på rad, har blant annet tømt det som skal være pensjonssparingen hans.

– Jeg har laget et aksjeselskap, Sturla AS, der jeg tar inn alle sponsorpenger fra norge. Det har egentlig vært min pensjon. Jeg har investert pengene der i fond, sånn at jeg skal ha et lite pensjonsfond når jeg legger opp om ti år. For vi får ikke pensjon når vi betaler skatt. Nå måtte jeg ta av pensjonen min og bruke penger derfra, forklarer Lægreid.

Som heldigvis bare er 25 år ennå.