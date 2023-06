Sluttet i klubben – Premier League-legende reagerer

SPILLERJAKT: Damien Duff er blant mange tidligere fotballstjerner som prøver seg som manager. Nå må han ut på spillermarkedet under uvanlige omstendigheter. Foto: Niall Carson

Torsdag opplyser Shelbourne FC, som kom på sjuendeplass i den irske toppdivisjonen, at reservekeeperen Scott van der Sluis har forlatt klubben.

Grunnen?

Han skal ta en pause fra fotballen for å delta i reality-programmet Love Island.

Damien Duff, som spilte 392 kamper i Premier League, er manager for det irske laget.

– Jeg ble sjokkert og trist over at Scott valgte en villa på Mallorca fylt av vakre, single kvinner over meg, støtteapparatet og spillerne, spøker Duff i pressemeldingen der klubben tar farvel med spilleren.

Nå går vitsene om at van der Sluis er ute etter å finne seg en «keeper» runden.

22-åringen er takknemlig for at han fikk sjansen i Shelbourne.

– Det eneste jeg har drevet med er fotball. Så dette er en ny og spennende mulighet for noe nytt i livet, forklarer han.

– «Shels» er klubben min, så jeg kommer til å være med blant supporterne når jeg forlater villaen, lover keeperen, som kun fikk to kamper i cupen i sesongen som var.

Her får du en sniktitt på hva som venter målvakten på Mallorca:

PS! Love Island UK vises på TV 2 Play.