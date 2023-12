Se Newcastle - Milan på TV 2 Play fra klokken 20.45!

Loris Karius kan få sjansen mellom stengene i Champions League-kampen mot Milan, der avansement står på spill.

Flere journalister, deriblant Fabrizio Romano og Daily Mails Craig Hope, skriver at Martin Dubravka har slitt med sykdom og at tyskeren er klar til å steppe inn.

RESERVE: Loris Karius er vant til å sitte på benken. Foto: Stephane Mahe

Det har blitt minimalt med sjanser for den tidligere Liverpool-keperen, men utenfor banen klaffer det bra.

Karius er sammen med den italienske fotballreporteren Diletta Leotta. På Instagram har hun hele ni millioner følgere.

I sommer fikk paret sitt første barn sammen. I et et ferskt intervju med Gazetta dello Sport forteller Leotta om da de to fant ut at de skulle bli foreldre.

– Jeg ringte ham på video, så på testen og ble stum. Jeg sluttet å snakke. Han spurte «hva skjer?», men jeg hadde ikke krefter til å svare. Jeg snudde telefonen og viste ham resultatet, sier hun til avisen.

– De er identiske



Leotta forteller at «livet endret seg totalt» etter datterens Arias ankomst til verden. Faren får også ros:

– Loris er veldig søt og Aria smelter når hun ser på ham. For ikke å nevne det faktum at de er identiske, de har samme ansikt, sier Leotta.



Newcastles førstekeeper Nick Pope har blitt langtidsskadet og er ute i flere måneder. Om andrekeeper Martin Dubravka sier manager Eddie Howe:

– Det er fortsatt uklart om han vil bli frisk til i morgen, sa engelskmannen på tirsdagens pressekonferanse.

Kjæresten til den kampaktuelle keeperen Karius kommer med en bønn. Hun håper nemlig at han skal gjøre en overgang til hennes hjemland Italia.

– Han har ett år igjen av kontrakten og gjør det bra, men alle som har en slik jobb har alltid kofferten pakket. Jeg vil støtte enhver overgang, men jeg håper han kan komme nærmere.

Få minutter på banen

Karius debuterte for Newcastle i ligacupfinalen mot Manchester United forrige sesong. «The Magpies» tapte kampen 0-2. Flere kamper har det ikke blitt for tyskeren.

– Jeg er heldig for at jeg allerede har opplevd mange toppkamper, så det var ikke helt nytt for meg. Samtidig er det en ny situasjon og man kan ikke lene seg på fortiden, sa Karius i et intervju med klubben tidligere i år.

CL-RETUR? Loris Karius kan starte for Newcastle, om Martin Dubravka melder forfall. Foto: Nick Potts

Den tyske keeperen er kanskje mest kjent for to store tabber for Liverpool i Champions League-finalen mot Real Madrid i 2018. Da hjelper det å ha en fotballreporter som kjæreste.

– Det er godt å ha en partner som forstår, kan føle med og støtte deg. Det gir meg en veldig god følelse, det ville det gjort alle, sier Karius.