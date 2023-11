Sluttet å møte opp etter drapstrusler

Den amerikanske turneren Olivia Dunne (21) har over 12 millioner følgere på TikTok og Instagram, og har blitt kjent verden over.

Dunne er den høyest verdsatte kvinnelige college-utøveren i USA, og skal ha tjent over 35 millioner kroner, ifølge nettstedet On3.

21-åringen turner for LSU – Louisiana State University – men 21-åringen møter ikke opp fysisk i forelesninger. Det har en helt spesiell grunn.

– Jeg hadde en skremmende opplevelse en gang med en melding jeg fikk om en klasse jeg skulle i, og jeg tenkte, vet du hva, det er ikke verdt det, forteller hun NJ Advanced Media, gjengitt av New York Post.

– Det var en trussel. Det virket som de visste hvor jeg var, og hvilken klasse. Etter det bestemte jeg meg for at det er bedre å være på den sikre siden.

PROFIL: 21-åringen har over 12 millioner følgere på TikTok og Instagram. Foto: Chris Pizzello

NJ Advanced Media skriver at Dunne mottok drapstrusler på Instagram den 2. desember 2021, fra det som tilsynelatende var en stalker som truet med skyting på LSU sin campus – Baton Rouge – og siterer en LSU-politirapport.

– «Dunne» la ta til at hun at hun gjennom sin store følgerskare på sosiale medier var vant til å motta merkelige meldinger fra ukjente brukere, men at hun ikke hadde mottatt en melding av den art før, heter det i rapporten.

Skole med advarsel etter kjendis-gymnastens video

Flere skremmende opplevelser

LSU-politiet satte i gang med en etterforskning, men ingen ble arrestert i saken. Turneren blokkerte brukeren på Instagram.

Det er imidlertid ikke den enste ubehagelige situasjonen som 21-åringen har opplevd.

To måneder etter drapstruslene ringte LSU Gymnastic-trener Jay Clark politiet, da en uidentifisert mann ble sett inne i lagets anlegg mens han observerte gymnastene, ifølge en annen politirapport.

Overvåkingsbildene viste at tre menn gikk rundt bygningen før den ukjente mannen tok seg inn i treningshallen, men det ble ikke tatt ut en tiltale i dette tilfellet.

MYE OPPMERKSOMHET: Dunne har opplevd flere ubehagelige opplevelser utenfor turnhallen. Foto: Jerome Miron

– Det siste året har vært sykt

21-åringen tar alle timene sine digitalt dette skoleåret.

– Jeg elsker å bli kjent med mennesker som følger meg og det jeg gjør. Jeg prøver alltid å si hei til personer som gjenkjenner meg når jeg er ute i offentligheten og blir med på bilder, sier hun til NJ Media, men erkjenner:

– Men det siste året har vært litt sykt.

LSU og Dunne starter sesongen sin tidlig i Januar. 21-åringen skal forsøke å hjelpe Lady Tigers til å vinne sin første NCAA-lagtittel i turn.