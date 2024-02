Slo tilbake etter mensen-problem: – Ikke alene

– Jeg kan ikke feie det under teppet og late som det er tull og tøys heller, for det er det ikke.

Det er en åpenhjertig Silje Opseth som prater med TV 2. 24-åringen fra Ringerike legger til:

– Det er ikke lett å overkjøre hormonene heller, så da må jeg lære meg å håndtere hvordan det påvirker meg.

Til NRK og VG har skihopperen snakket om utfordringene knyttet til menstruasjon.

Hun førte statistikk, og resultatene var tydelige: Hun ble deprimert og presterte vesentlig dårligere sportslig rett før hun hadde mensen.

– Det er først og fremst det at jeg blir veldig defensiv i hodet. Ja, konstruktiv i måten jeg er på mot meg selv, sier hun til TV 2, og legger til:

– Jeg tar ikke risiko på samme måte, og det i en idrett der selvtillit er ganske avgjørende for å tørre å gå for det. Det er utrolig ødeleggende.



SLITT: Silje Opseth har hatt utfordringer med menstruasjonssyklusen. Bildet er tatt på et pressetreff i Planica i 2022. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Slik takler hun de vonde tankene

24-åringen har i lengre tid jobbet for å sørge for at menstruasjonen ikke skal påvirke henne i like stor grad som før.

I over to år har hun ført loggført menstruasjonssyklusen og prestasjonene. Det ble en aha-opplevelse for Opseth.

Hun har også tatt andre grep.

– Jeg er ikke alene. Jeg har folk jeg kan snakke med, som er veldig gode på å fortelle med at jeg ikke er en elendig person, for eksempel!

Hun humrer av seg selv, og legger til:

– Jeg har jobbet mye med en psykolog på Olympiatoppen og en person jeg kjenner godt, som rett og slett hjelper meg med å snu de negative tankene.

BLID: Som regel er Silje Opseth sprudlende og glad, men de siste årene har vært tøffe sportslig for 24-åringen. Foto: @silje9915 / Instagram

– Man må akseptere at de tankene kommer og rett og slett gjør det beste ut av dem.

– Det er det eneste som betyr noe: Å prestere uavhengig av hvor jeg er i syklus. Jeg må tørre å gå for det og drite litt i alle de tingene som eventuelt ikke er på plass.

Forsker: – Banebrytende

Magnus Brevig, som jobber som assistenttrener og forsker på hopplandslaget, er glad for Opseths forskning på seg selv.

– Jeg tror det kan være veldig banebrytende. Det er lite forskning på det der. Alt vil være positive bidrag til å forstå de prosessene, sier Brevig til TV 2.

Mye som en konsekvens av Opseths arbeid har hopplandslaget og Norges Idrettsforbund inngått et samarbeid. De skal forsøke å finne ut mer om hva som påvirker kvinners styrketrening, deriblant menstruasjon.

Landslagstrener Christian Meyer sier de snakker godt sammen på landslaget om problematikken. Han mener mange kan lære av Opseth.

– Jeg synes det er rart om ikke. Jo mer man jobber med ting, jo mer forståelse får man, sier Meyer til TV 2.

– Jeg tror Silje trives med å være detektiv i eget liv. Hun skaffer seg forutsetninger til å vinne hopprenn.

KROPP: Maren Lundby har vært åpen om kroppslige utfordringer i hoppsporten. Nå er Silje Opseth også åpen om hennes utfordringer. Foto: Geir Olsen

Triumfen: – Råeste følelsen

Søndag klarte hun å håndtere utfordringen på ypperlig vis. Skihopperen svevde inn til triumf i verdenscupen i Willingen.

– Det er den råeste følelsen i hele verden! Det adrenalin-kicket jeg får på sletten der er ren og skjær glede, rett og slett, sier hun etter sesongens første seier.

– Det betydde litt ekstra i dag, både med tanke på det med syklus og hvor jeg er og sånn generelt.

Opseth beskriver triumfen som et «veldig viktig skritt i den prosessen jeg er i.»

– Det å klare å snu det nå er utrolig deilig. Det er jo i bunn og grunn derfor jeg startet det prosjektet jeg gjorde i vår.

Meyer stemmer i.

– Det er jo helt fantastisk, synes jeg! Hun tar en sjanse og får betalt for det. Hun går ut med hodet først og får skikkelige svar. Det er ordentlig fortjent, oppsummerer landslagstreneren.