Slo 46 upressede feilslag - kvartfinalen røk for Ruud

KVARTFINALEN GLAPP: Casper Ruud måtte igjen ut i tre sett i Mexico, men kunne ikke denne gangen juble for avansement. Foto: Eduardo Verdugo

Taro Daniel - Casper Ruud 1-2 (7-5, 2-6, 7-6)

Casper Ruud tapte det første settet, men snudde til de grader i andre sett. Nordmannen så ut til å slå ordentlig tilbake mot japanske Taro Daniel. Det endte imidlertid med tap for Ruud som dermed ikke blir med videre til kvartfinalen.

Mot Daniel, som er født i New York, men representerer Japan, tok nordmannen de tre første gamene i første sett. Mannen som er rangert som nummer 125 i verden snudde det og vant settet 7-5.

I andre sett var det helt andre boller fra nordmannen. Ruud vartet opp med lekker og kraftfull tennis og vant settet 6-2. I tredje sett fulgte spillerne hverandre tett. Begge klarte stort sett å levere i sine egne servegame, men til slutt var det altså japaneren som fikk skvist ut det siste, nødvendige fra sitronen og vant 7-5 i tiebreak.

Tøffe forhold og mange feil

I begge kampene Ruud har spilt i Mexico denne uken har han funnet det nødvendig med klesskifte. I den første kampen, som startet omkring 23.00 lokal tid i Acapulco, viste gradestokken 33 grader og luftfuktigheten var på rundt 80 prosent.

Mot Daniel startet kampen like over 21.00 lokal tid. Kampen startet på 33 grader, men stabiliserte seg imidlertid på 30 grader ikke langt ute i oppgjøret. Forskjellen fra kampen mot argentinske Gudio Andreozzi og Taro Daniel var imidlertid vinden.

TØRKER SVETTEN: Casper Ruud måte ta i bruk både håndklær og isposer for å kjøle seg ned i den Mexicanske kystbyen Acapulco. Foto: HENRY ROMERO

I nattens oppgjør var det nemlig mer vind i Acapulco å tenke på. Spillerne så imidlertid ut til å håndtere det fint, men det er liten tvil om at Ruud, og resten av spillerne, har spilt under krevende forhold i Mexico denne uken.

En noe oppsiktsvekkende statistikk er antall feil Ruud gjorde i kampen. Hele 46 upressede feil (slag i nett eller slag utenfor banen) ble det på nordmannen i denne kampen. Og noe overraskende - 29 av dem kom på forehanden.

Det har vært en lei trend for nordmannen i 2023. Mot Jenson Brooksby i Australian Open hadde han hele 59 upressede feil.

Favorittene leverer

I Mexico denne uken har de store navnene levert varene. Spillere som Cameron Norrie og Carlos Alcaraz valgte imidlertid begge å trekke seg fra turneringen før den hadde startet. Begge møtte opp i Mexico, men påkjenningen av finalen de to hadde mot hverandre i Rio på søndag var nok for stor. Alcaraz sitt fravær kan også komme på grunn av en liten kjenning han pådro seg i nettopp den finalen, som han tapte.

Ser man på de resterende spillerne har de store navnene prestert. Amerikanerne Frances Tiafoe og Taylor Fritz er begge med videre fra sine spilte kamper. Det samme gjelder italienske Matteo Berrettini og danske Holger Rune.

Ruud hadde møtt australske Alex de Minaur i kvartfinalen om han tok seg videre fra nattens. I en semifinale hadde en spennende kamp mellom vinnerne av disse to kampene ventet:

Matteo Berrettini (Italia, nr 24 i verden) - Mikael Ymer (Sverige, nr 170)

Nuno Borges (Portugal, nr 85) - Holger Rune (Danmark, nr. 10)

Med andre ord var oddsen for at to fra Skandinavia møtte hverandre i semifinalen i Mexico stor før Ruud nå røk ut av turneringen.