Slik ville Øvrebø reagert på FIFAs utskjelte ordre

Ni europeiske nasjoner gikk sammen i antidiskrimineringskampanjen «OneLove» i forkant av VM i Qatar.

Den handlet om at kapteinene ville bære et regnbuebind med det budskapet på armen, til støtte for skeives rettigheter i en nasjon der homofili er straffbart.

Men da FIFA begynte å true med sportslige sanksjoner og gule kort til spillere med regnbuebind, fikk de samme nasjonene kalde føtter.

STRIDENS KJERNE: Dette kapteinsbindet ville gitt Harry Kane gult kort allerede før avspark, og rødt dersom han fortsatt nektet å ta det av. Foto: MARCO BERTORELLO

Første fly hjem

Tidligere toppdommer Tom Henning Øvrebø - som har dømt både semifinale i Champions League og to gruppespillkamper i EM - sier han som dommer ville følt det ubehagelig å skulle dele ut gule kort på et slikt grunnlag.

Samtidig vet han hva konsekvensen vil være for dommere som eventuelt hadde nektet.

– Gjør man ikke slik man får beskjed om, blir man satt på første flyet hjem. Så nådeløst er det, sier Øvrebø.

– Samtidig kunne den dommeren fått internasjonal hyllest og global oppmerksomhet for et slikt standpunkt?

– Dommerne er der på lik linje som spillerne og lagene, for å prestere. Det er ikke sikkert at de ville ønsket å ta del i en sånn markering. Men jeg tror det er helt riktig - hvis en dommer hadde vært tydelig på det standpunktet, ville vedkommende blitt hedret globalt og anerkjent for det. Men da ville nok også dommerkarrieren vært over internasjonalt.

– Tror du ikke en europeisk dommer ville fått fortsette å dømme i UEFA-regi?

– Hvis det var en europeisk dommer kan det godt være, men hvis det var en dommer fra et annet kontinent vet jeg ikke hvordan de ulike føderasjonene ville sett på det, sier Øvrebø.

Motsier seg selv

Samtidig stusser han over hvordan FIFA tilsynelatende går på akkord med egne retningslinjer, som blant annet går ut på nulltoleranse for diskriminering.

DØMTE TO EM-KAMPER: Tom Henning Øvrebø gir Daniele De Rossi det gule kortet under en EM-kamp i 2008. Foto: RUBEN SPRICH

– Her står det svart på hvitt, at man skal bekjempe diskriminering, rasisme og kampfiksing, sier Øvrebø.

– Så spørsmålet er: om man ikke får bruke kapteinsbind med «One Love», er det da diskriminering? Jeg synes det er spesielt at en sånn ting kan få negativ oppmerksomhet. Det viser hvilken makt FIFA har. Mange spillere har gått ut og flagget at dette vil de gjøre uansett, mens de nå framstår som spakere. Hvis de begynner kampen med gult kort, og ikke tar av armbindet, er det kort nummer to og utvisning. Det er en kinkig sak for spillerne.

– Veldig krevende



– Hva ville du selv gjort om for eksempel Harry Kane entret banen med regnbuebind, og du hadde fått instrukser på å straffe det med gult kort? Ville du gjort det?

– Jeg skal ikke si at jeg hadde hatt nok mot til å gå imot det. Hvis jeg var der som dommer, ville jeg med stor sannsynlighet etterlevd retningslinjene. Kanskje jeg ville tenkt annerledes om det var på tampen av dommerkarrieren, og dette var siste VM. Da kunne jeg kanskje dristet meg til å droppe det gule kortet. Men om jeg var i startgropa av dommerkarrieren, og hadde klart å kvalifisere meg til VM, som er veldig krevende for en dommer - da ville jeg nok hatt en mer egoistisk inngang til det. Selv om det ville vært med en kraftig bismak, sier Øvrebø.