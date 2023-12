Slik spilles Eliteserien 2024

Se spilleplanen bli presentert på TV 2 Nyheter, tv2.no og TV 2 Play i videovinduet øverst!

Nå er spilleplanen for Eliteserien 2024 sluppet. Søndag 31. mars ruller ballen igjen på det øverste nivået i norsk herrefotball. Klokken 16.00 tjuvstarter Odd sesongen hjemme mot Haugesund på dagen telemarkingene feirer 130 år. Mandag 2. påskedag spilles hovedrunden.

Se oversikt over kamptidspunkter de 15 første rundene her

I runde én møter regjerende mester Bodø/Glimt nyopprykkede Fredrikstad på bortebane. Tromsø og Brann, de to andre medaljelagene fra 2023-sesongen, møtes til dyst i nord. Sandefjord gjester Rosenborg, mens Molde får besøk av Strømsgodset. Lillestrøm-Kristiansund og Viking-Sarpsborg 08 kompletterer mandagen. Sensasjonslaget KFUM åpner hjemme mot HamKam tirsdag 2. april klokken 19. Denne kampen kan flyttes til 2. påskedag klokken 17 dersom KFUM Arena blir spilleklar.



I runde to er det duket for et prestisjetungt oppgjør mellom Brann og Fredrikstad i Bergen. Bodø/Glimts første hjemmekamp blir mot Viking, mens Rosenborg setter kurs mot Drammen og Strømsgodset.

TOPPKAMP: Bodø/Glimt får besøk av Viking i runde to. Foto: Mats Torbergsen

I runde tre blir det vestlandsderby mellom Viking og Brann. Godset og Jørgen Isnes møter gamleklubben KFUM, mens Molde og Kristiansund måler krefter på Aker stadion. Det blir også temperatur når Fredrikstad får besøk av Sarpsborg 08 til lørdagskamp i plankebyen.

De fem første rundene: 1. runde (31.mars/1. april/2. april) : Odd-Haugesund (søndag 16.00), FFK-Bodø/Glimt (mandag 14.30), RBK-Sandefjord (mandag 17.00), LSK-KBK, Molde-Godset, Tromsø-Brann, Viking-Sarpsborg 08 (mandag 19.15) og KFUM-HamKam (tirsdag 19.00) 2. runde (6. og 7. april): Bodø/Glimt-Viking (lørdag 18.00), KBK-KFUM (søndag 14.30), HamKam-Molde (søndag 17.00), Haugesund-LSK, Sandefjord-Tromsø, Sarpsborg 08-Odd, Godset-RBK og Brann-FFK (søndag 19.15). 3. runde (13. 14. og 16. april): FFK-Sarpsborg 08 (lørdag 18.00), Viking-Brann (søndag 14.30), Odd-Sandefjord (søndag 17.00), Molde-KBK, RBK-HamKam, Tromsø-Haugesund, LSK-Glimt (søndag 19.15) og KFUM-Godset (tirsdag 18.00) Kamper som er flyttet til 17. april: Molde-Odd (18.00) og Brann-HamKam (18.00) 4. runde (21. april): HamKam-Strømsgodset (14.30), Haugesund-RBK (17.00), KBK-Tromsø, Sandefjord-LSK, Sarpsborg 08-KFUM, Viking-Fredrikstad, Brann-Odd og Molde-Bodø/Glimt (19.15) 5. runde (27. og 28. april): RBK-Bodø/Glimt (lørdag 18.00), FFK-Sandefjord (søndag 17.00), KFUM-Brann, LSK-HamKam, Molde-Haugesund, Strømsgodset-KBK, Tromsø-Sarpsborg 08 og Odd-Viking (19.15)

Disse får hjemmekamp 16. mai

På fotballens festdag 16. mai spilles følgende oppgjør: Bodø/Glimt-Tromsø, Brann-Sandefjord, Fredrikstad-Strømsgodset, Haugesund-Kristiansund, Odd-Molde, Rosenborg-KFUM, Sarpsborg 08-HamKam og Viking-Lillestrøm. Alle har kampstart 18.00.

FESTDAG: Bård Finne og Brann kunne juble for 4-1-seier mot Stabæk 16. mai 2023. I 2024 kommer Sandefjord på besøk. Foto: Bjørnar Morønning

Sandefjord var ett av tre lag som reiste hjem med poeng fra Bergen i 2023-sesongen. Mens Bodø/Glimt reiste til Tromsø på 16. mai i 2023, er det Tromsø som reiser sørover denne gangen.

I slutten av mai blir det hektisk. I perioden 20. mai til 2. juni spilles det norsk fotball på 13 av 14 dager.

Det er verdt å merke seg at det spilles full runde i Eliteserien fordelt over to av hviledagene i fotball-EM. I pausen mellom gruppespillet og åttedelsfinalene i EM blir det kamper både torsdag 27. juni og fredag 28. juni.

13. juli skal Trømsø spille midnattsolkamp mot KFUM. Kampstart er 22.00.

Tøff avslutning

Ser man på avslutningen av sesongen, er det spesielt Brann og Bodø/Glimt som har et tøft program.

I de seks siste rundene møter Brann Rosenborg (b), Tromsø (h), Odd (b), LSK (h), Molde (b) og Viking (h).

Bodø Glimt har Tromsø (b), Rosenborg (h), Molde (b), FFK (h), Odd (b) og LSK (h).

Sesongavslutningen Nest siste serierunde (29. runde): Fredrikstad-HamKam, KFUM-KBK, LSK-Sandefjord, Molde-Brann, Odd-Bodø/Glimt, Rosenborg-Sarpsborg 08, Tromsø-Strømsgodset og Viking-Haugesund Siste serierunde (30. runde): Bodø/Glimt-Lillestrøm, Brann-Viking, HamKam-KFUM, Haugesund-Odd, KBK-Rosenborg, Sandefjord-FFK, Sarpsborg 08-Tromsø og Strømsgodset-Molde.

Andre utvalgte kamper i løpet av sesongen: Brann-Rosenborg (4. mai kl. 18), Molde-Rosenborg (11. mai kl. 18), Brann-Molde (26. mai kl. 19.15), Bodø/Glimt-Brann (7. juli kl. 14.30), Rosenborg-Molde (runde 21), Brann-Bodø/Glimt (runde 23).