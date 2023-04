Slik ser Nadderud ut dagen før semifinalen

BANEN ER STENGT: Gressmatta på Nadderud var dekket av snø dagen før NM-semifinalen mot Brann. Foto: Per Haugen / TV 2

Dagen før cup-semifinalen mot Brann, har snøen lagt seg på Nadderud,

Det surklet under skoene til Fredrik Krogstad mens han inspiserte gressmatta.

– Fast og fin hører jeg, så den ser lovende ut til i morgen, vitser Stabæk-spilleren.

–Vil du kalle det en potetåker?

– Nei, men det er ikke langt unna. Du skulle ikke tro vi nærmet oss mai og at det skal spilles semifinale i cupen her i morgen, svarer Krogstad.

– Det kan bli interessant å se hvordan det ser ut etter 90 eller 120 minutter i morgen.



At Nadderud er dekket med snø, tok Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen med knusende ro.

– Jeg er oppvokst på Sunnmøre i sludd og stiv kuling, så det der er drømmeforhold det. Det er helt topp. Værforholdene kan vi ikke gjøre noe med.

– Stabæk har sikkert sine grunner for at de har hatt sine utfordringer med den banen. Vi er veldig heldig med det klima vi har her på Vestlandet, sier Heltne Nilsen,



– Tror de er fornøyd med et slikt kampbilde

Mathias Rasmussen ble overrasket da TV 2 viste han bilde av banen tirsdag ettermiddag.



– Det var ikke snø jeg hadde sett for meg. Jeg trodde du skulle vise humper og spor i banen, ikke snø og hagl, sier Brann-spilleren.

Onsdag ettermiddag var det vanskelig å skimte noe grønt på banen, selv der snøen hadde smeltet. Foto: Per Haugen / TV 2

Banen på Nadderud har fått mye kritikk etter de første Eliteserien-kampene. Rasmussen er redd den blir enda verre til onsdagens semifinale.

– Om det kommer mildvær og det blir ordentlig bløtt, så blir det nok ikke like lett å spille den fotballen som vi holder på med, sier han og fortsetter:

– Vi har ikke øvd like mye på slik type kamp som Stabæk har. Jeg tror de er fornøyd med et slikt kampbilde.

Holder ikke 120 minutter

Ifølge daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, vil snøen være borte til onsdag.

Mildværet som er meldt gjør at Stabæk-sjefen ikke er bekymret for om kampen kan gjennomføres.

– Snøen har allerede begynt å smelte, så det er ikke noe annerledes enn om nedbøren kom som regn, sier han.

Over 4000 billetter er solgt til semifinalen på Nadderud. Foto: Per Haugen / TV 2

Stabæk-trener Lars Bohinen er heller ikke bekymret for tilstanden til Nadderud-matta.

– Det blir vått, men det er sånn det er. Sånn var banene før i tiden. Det går an å spille fotball på det. Det er litt av sjarmen, at det ikke trenger å være vegg-til-vegg-teppe vi skal spille på, sier han.



– Det skal spilles opp til 120 minutter i morgen. Kommer banen til å holde seg?



– Nei, det gjør den ikke. Det kan jeg si med en gang, svarer Bohinen.