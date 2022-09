Slik ser du «Hjemmebanen» på TV 2

Denne høsten går TV 2s satsing på norsk idrett for alvor i gang under navnet «Hjemmebanen». Her finner du informasjon om alle TV-kampene i ishockey, håndball, basketball og volleyball.

Se alt fra ishockey, håndball, basketball og volleyball direkte på TV 2 Play!



Fra og med denne høsten kan du se en rekke norske idretter direkte på TV 2s plattformer. Samtlige kamper i de ulike idrettene sendes direkte på TV 2 Play, mens utvalgte kamper kan også sees på våre lineære kanaler TV 2 Sport 1 og 2 og hovedkanalen TV 2. Under kan du se en oversikt over planlagte kamper på våre lineære kanaler. Totaloversikt over alle kampene finner du under de ulike idrettene på TV 2 Play. Dette inkluderer 1. divisjon håndball, Bambusa-ligaen og 1. divisjon ishockey.



Ligaforklaring:

Fjordkraft-ligaen: Ishockey, menn

Bambusa-ligaen: Ishockey, kvinner

Rema 1000-ligaen, menn: Håndball

Rema 1000-ligaen, kvinner: Håndball

Mizunoligaen, menn: Volleyball

Mizunoligaen, kvinner: Volleyball

BLNO, menn: Basketball

BLNO, kvinner: Basketball

Golden League og Intersport Cup: Håndball



Fjordkraft-ligaen:

Torsdag 8. sept. kl. 20.00: Hockeystudio: Før sesongen (TV 2 Sport 2)

Fredag 9. sept. kl. 18.30: Frisk Asker - Vålerenga (TV 2 Sport 1)



Rema 1000-ligaen, menn:

Tirsdag 13. sept. kl. 19.00: Drammen - ØIF Arendal (TV 2 Sport 2)



Rema 1000-ligaen, kvinner:

Onsdag 14. sept. kl. 20.00: Volda - Vipers (TV 2 Sport 2)



Fjordkraft-ligaen:

Torsdag 15. sept. kl. 18.45: Storhamar - Lillehammer (TV 2 Sport 2)



Bambusa-ligaen:

Lørdag 17. sept kl. 11.55: Stavanger Oilers - Nidaros (TV 2 Sport 2)



Fjordkraft-ligaen:

Lørdag 17. sept. kl. 15.55: Stavanger Oilers - Storhamar (TV 2 Sport 2)

Lørdag 17. sept. kl. 18.25: Lillehammer - Vålerenga (TV 2 Sport 2)



Tirsdag 20. sept. kl. 18.45: Vålerenga - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 1)



Torsdag 22. sept. kl. 18.00: Hockeystudio + Stavanger Oilers - Frisk Asker (TV 2 Sport 1)



BLNO, menn:

Fredag 23. sept kl. 18.45: Bærum - Gimle (TV 2 Sport 1)



Rema 1000-ligaen, kvinner:

Lørdag 24. sept. kl. 15.45: Sola - Molde (TV 2 Sport 2)



Fjordkraft-ligaen:

Lørdag 24. sept. kl. 15.55: Stjernen - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 1)



Søndag 25. sept. kl. 16.55: Storhamar - Sparta (TV 2 Sport 1)



Torsdag 29. sept. kl. 18.00: Hockeystudio + Sparta - Vålerenga (TV 2 Sport 1)



Golden League, kvinner:

Torsdag 29. sept. kl. 17.30: Norge - Sveits (TV 2)

Torsdag 29. sept. kl. 20.25: Danmark - Nederland (TV 2 Sport 2)



Mizunoligaen, menn:

Fredag 30. sept. kl. 17.45: Koll - TIF Viking (TV 2 Sport 2)



Mizunoligaen, kvinner:

Fredag 30. sept. kl. 20.15: Koll - BK Tromsø (TV 2 Sport 2)



Golden League, kvinner:

Lørdag 1. okt. kl. 13.15: Nederland - Norge (TV 2)

Lørdag 1. okt. kl. 15.55: Danmark - Sveits (TV 2 Sport 2)



Fjordkraft-ligaen:

Lørdag 1. okt. kl. 15.55: Vålerenga - Storhamar (TV 2 Sport 1)



Rema 1000-ligaen, menn:

Lørdag 1. okt. kl. 17.45: Kolstad - ØIF Arendal (TV 2 Sport 2)



Fjordkraft-ligaen:

Lørdag 1. okt. kl. 18.25: Frisk Asker - Sparta (TV 2 Sport 1)



Golden League, kvinner:

Søndag 2. okt. kl. 13.25: Sveits - Nederland (TV 2 Sport 2)

Søndag 2. okt. kl. 15.30: Danmark - Norge (TV 2)



Fjordkraft-ligaen:

Søndag 2. okt. kl. 16.55: Lillehammer - Grüner (TV 2 Sport 2)



Mandag 3. okt. kl. 18.25: Stjernen - Ringerike (TV 2 Sport 1)



Rema 1000-ligaen, menn:

Mandag 3. okt. kl. 19.00: Elverum - Drammen (TV 2 Sport 2)



Rema 1000-ligaen, kvinner:

Onsdag 5. okt. kl. 18.30: Vipers - Storhamar (TV 2 Sport 1)



Fjordkraft-ligaen:

Torsdag 6. okt. kl. 18.45: Sparta - Stjernen (TV 2 Sport 1)



BLNO, kvinner:

Fredag 7. okt. kl. 18.45: Bærum - Ulriken (TV 2 Sport 1)



Fjordkraft-ligaen:

Lørdag 8. okt. kl. 15.25: Vålerenga - Frisk Asker (TV 2 Sport 1)



Rema 1000-ligaen, menn:

Lørdag 8. okt. kl. 18.00: Drammen - Kolstad (TV 2 Sport 1)



Rema 1000-ligaen, kvinner:

Onsdag 12. okt. kl. 18.45: Larvik - Sola (TV 2 Sport 2)



Håndball, EM-kvalifisering, menn:

Torsdag 13. okt. kl. 18.00: Norge - Slovakia (TV 2)



Fjordkraft-ligaen:

Torsdag 13. okt. kl. 18.00: Hockeystudio + Lillehammer - Storhamar (TV 2 Sport 2)



Lørdag 15. okt. kl. 15.55: Storhamar - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 1)



Tirsdag 18. okt. kl. 17.55: Stavanger Oilers - Stjernen (TV 2 Sport 1)



Torsdag 20. okt. kl. 18.45: Stavanger Oilers - Vålerenga (TV 2 Sport 1)



Lørdag 22. okt. kl. 15.55: Sparta - Manglerud Star (TV 2 Sport 2)



Rema 1000-ligaen, menn:

Lørdag 22. okt. kl. 16.00: Kolstad - Elverum (TV 2)



Fjordkraft-ligaen:

Lørdag 22. okt. kl. 18.25: Frisk Asker - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 2)



Søndag 23. okt. kl. 15.25: Vålerenga - Grüner (TV 2 Sport 2)



Rema 1000-ligaen, kvinner:

Søndag 23. okt. kl. 18.00: Byåsen - Larvik (TV 2 Sport 2)



Fjordkraft-ligaen:

Tirsdag 25. okt. kl. 18.25: Sparta - Storhamar (TV 2 Sport 2)



Torsdag 27. okt. kl. 18.00: Hockeystudio + Lillehammer - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 1)



Intersport Cup, kvinner:

Torsdag 27. okt. kl. 18.00: Norge - Nederland (TV 2)

Torsdag 27. okt. kl. 20.25: Danmark - Brasil (TV 2 Sport 2)



Lørdag 29. okt. kl. 13.55: Brasil - Nederland (TV 2 Sport 2)

Lørdag 29. okt. kl. 16.00: Norge - Danmark (TV 2)



Fjordkraft-ligaen:

Lørdag 29. okt. kl. 15.55: Ringerike - Stjernen (TV 2 Sport 2)

Lørdag 29. okt. kl. 18.25: Sparta - Frisk Asker (TV 2 Sport 2)



Intersport Cup, kvinner:

Søndag 30. okt. kl. 14.25: Nederland - Danmark (TV 2 Sport 2)

Søndag 30. okt. kl. 16.30: Norge - Brasil (TV 2)



TV-kampene videre utover høsten blir satt opp på et seinere tidspunkt.



Utover høsten blir det også innebandy-VM, EM-kvalifisering i basketball og den store Hjemmebane-dagen på hovedkanalen TV 2 søndag 11. desember. Der skal vi vise flere idretter live fra morgen til kl. 18.30.