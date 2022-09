Slik påvirker Formel 1-sjokket Dennis Hauger: – En spesiell situasjon

Men sjokkovergangen i Formel 1 trenger ikke nødvendigvis å være dårlig nytt for nordmannen, ifølge eksperter.

Det har vært noen travle uker på Formel 1s overgangsmarked: Veteranen Fernando Alonso sendte sjokkbølger gjennom Formel 1-fansen da han ble klar for Aston Martin fra og med neste sesong.

Fjorårets Formel 2-mester Oscar Piastri virket lenge å være Alpines erstatter (de annonserte ham til og med), men den unge australieren ble omsider klar for McLaren istedet.

Det er her Dennis Hauger kommer inn i bildet. For etter Piastris avvisning av Alpine, rettet det franske teamet øynene mot Pierre Gasly – som kjører for AlphaTauri.

Å kjøre for Red Bulls andrelag fra og med 2024, når Gaslys kontrakt går ut, har blitt utpekt som Haugers naturlige åpning inn i Formel 1-sirkuset.

Gasly-erstatter

Men med Gasly ut ett år før tiden, samtidig som ingen av Red Bulls juniorførere har imponert i Formel 2 denne sesongen, ønsker AlphaTauri å hente inn en ekstern erstatter.

OPP-OG NEDTURER: Dennis Hauger har variert i prestasjonene som Formel 2-debutant. Denne helgen går sesongens nest siste løp av stabelen på ikoniske Monza. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– For å si det sånn: Hadde Dennis hatt en like god sesong i år som Oscar Piastri hadde i fjor, så tror jeg Dennis Hauger kunne sittet i Formel 1 allerede neste år, sier Viasats Formel 1-ekspert Atle Gulbrandsen.

Mannen AlphaTauri nå ønsker, heter Colton Herta og kjører i IndyCar – USAs svar på Formel 1.

– Men han må få disp, siden han ikke har nok superlisenspoeng, sier Gulbrandsen.

– Det er en spesiell situasjon, sier Simen Næss Hagen, redaktør i bilsportnettstedet parcferme.no.

INDYCAR-FØRER: Colton Herta. Foto: Darron Cummings / AP

– Oppskrytt

Selv om man inntil nylig skulle tro at AlphaTauri-setet skulle stå ledig først i 2024, er ekspertene samstemte på at det ikke nødvendigvis er dårlige nyheter for Dennis Hauger.

– Colton Herta er en fantastisk fin fører i IndyCar, men jeg synes han er altfor oppskrytt til å være Formel 1-aktuell, sier Næss Hagen.

– Han fremstår for meg som ganske ustabil. Han har vunnet noen løp, men har vært ekstremt ujevn siden han vant sitt første løp som 18-åring i 2019.

Herta er sønn av IndyCar-legenden Bryan Herta.

– Så han har et navn og ble sett på som et stjerneskudd - men har ikke blitt jevnere med årene. Jeg synes man bør ha en viss stabilitet skal man opp på Formel 1-nivå, poengterer redaktøren.

– Jeg er ikke så bekymret for Dennis om han gjør som han har tenkt neste år: Å bli Red Bulls beste juniorfører. Da skal Hertha forandre ganske mye, og håndtere sitt første Formel 1-år helt annerledes enn det han gjør i IndyCar nå, fortsetter Næss Hagen.

EKSPERT: Situasjonen i AlphaTauri gjør at Atle Gulbrandsen tror Dennis Hauger hadde kjørt Formel 1 neste år om han hadde hevdet seg helt i toppen denne sesongen. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

Peker på tre scenarioer

Viasat-kommentator Gulbrandsen er langt på vei enig. Han lister opp tre scenarioer som fremdeles gjør Hauger høyaktuell for et Formel 1-sete i 2024.

– Det første er at Colton Herta ikke får lisens og superlisens-poengene han trenger. Da kommer AlphaTauri til å – hvis de gjør som de sier de skal – beholde Gasly, som kjører ett år til og deretter forsvinner.

– Det andre: Om han får dispensasjon, så er Herta et veldig usikkert kort. Han har ingen erfaring fra F2- og F1-banene. Han har ikke gjort det så bra i IndyCar i år, så hvis det skulle vise seg at han flopper, så får han kanskje bare et år – og setet står ledig i 2024.

– Så har du alternativ tre, og det er kanskje det Dennis aller helst bør ta sikte på å gjøre: Være så god i 2023 at det ikke spiller noen rolle hvor han er junior-fører. Da blir det som med Oscar Piastri. Flere team blir interessert, og det blir drakamp om ham. Det hadde vært det aller beste, men forutsetter helst at han vinner Formel 2.