Slik løser ekspertene sesongstarten: – Helt grusomt å se på laget mitt

– At Amahl Pellegrino (Bodø/Glimt) er ute av spillet, det er den store «gamechangeren» i fantasy i 2024.

Dagfinn Thon prater allerede på inn- og utpust om forventningene til årets sesong i fantasifotballens tegn. For eksperten - og for stadig flere nordmenn - er kampen på internett minst like viktig som det som skjer på gress- og kunstteppene Norge rundt.

Med tre uker igjen til seriestart, er årets utgave endelig lansert. En enorm jobb med å prissette samtlige eliteseriespillere sammen med sin makker og konkurrent Amin Askar er avsluttet.

To store utfordringer erallerede risset i stein for dem som vil stå igjen som vinnere når regnskapet gjøres opp i desember.



Poengkongen og selvplukket fantasykaptein Amahl Pellegrino er historie og må erstattes

Storfavorittene Molde og Brann har begge en lukrativ dobbel allerede i runde tre

– «Pelle» valgte man alltid først som den dyre, og så bygget man resten av laget sitt rundt ham. I år er det ingen enkeltspillere som skiller seg ut på samme måte, sier Thon om 2024.

Dermed er det lov å håpe på et åpnere fantasyheat enn på lenge. Men der Pellegrino er historie, er en tradisjonsrik, tidlig dobbel på tapetet også i 2024. Der er det ekstremt viktig å treffe planken hvis du ikke skal falle av tidlig.

FANTASTY-DUELLANTER: Amin Askar og Dagfinn Thon er begge godt over snittet opptatt av Eliteserien og fantasy. Foto: NTF

– Du må ha med en eller to fra Glimt fra start. Men husk at Molde og Brann har to kamper i runde tre, og fine kamper før det. Man bør i hvert fall ha to fra Brann og Molde, aller helst fem mann fra de to lagene fra start. Jeg tror faktisk jeg går for seks fra start fra dobbeltlagene, sier Thon om sine egne vurderinger.

Før han lanserer et mulig alternativ.

– Jeg vet at Amin vurderer å kjøre et hjelpemiddel i runde tre og fylle på med enda flere Glimt-spillere fra start. Du får ringe og høre om det stemmer.

Askars planer minner imidlertid mistenkelig om Thons når TV 2 slår på tråden.

– Alle vet at jeg er glad i mange Glimt-spillere fra start. Men når de ikke har dobbelrunde, så klarer jeg maks å få inn én. Det føles ikke bra. DNA-et mitt i fantasy er Glimt. Det er grusomt å se på det laget jeg har nå, sier Askar.

FANTASYGULL: Bård Finne herjet i fjor. Blir han like sentral i 2024? Foto: MARIUS SIMENSEN

I skrivende stund står fjorårets nestbestemann i ekspertligaen med tre mann fra både Molde og Brann.

Både Askar og Thon deler rundhåndet ut tips til hvilke spillere de mener du må kjøre på med fra start.

Å få inn spissene Bård Finne (angriper, Brann, 11,5M) og Fredrik Gulbrandsen (angriper, Molde, 11M) tidlig er «nobrainere» begge stiller seg bak.

Dermed ser de begge glatt forbi at spissen selv var ute og spilte seg selv ned på Twitter/X i helgen.

Styr unna, alt for dyrt — Fredrik Gulbrandsen (@gulbrandsen92) March 8, 2024

– De jeg mener du må ha fra start er de to angriperne der, samt Joachim Soltvedt (forsvar, Brann, 7M) og Jens-Petter Hauge (midtbane, Glimt, 11,5M). Hauge er nok på straffer i tillegg.

Dagfinn Thon er langt på vei enig.

– Finne og Gulbrandsen må med. Når Gulbrandsen, attpåtil ute av sesong, klarer å ta den sprinten og ha den førstetouchen på overtid mot Brügge... Det er så høyt nivå at det nesten er umulig å gå uten ham uten å bli fantasy-skadet, sier Thon.

Hans tips til alle nye managere er å finne en stamme i laget der du har én opplagt kapteinskandidat i de fleste rundene, i tillegg til én annen dyr spiller som du kan rullere kapteinsbindet på. Utfordringen er hvem man skal mønstre på skuten i tillegg.

– Jens-Petter Hauge er den dyreste, så det er han vi da tror vil få flest poeng. Men det kan bli mange andre.

Selv tar han trolig med minst en av vingbackene til Molde - kanskje begge.

MUST-HAVE: Moldes Fredrik Gulbrandsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Andre nøkkeloppgaver er å treffe på hvilke tre Glimt-spillere som får flest poeng, hvilke defensive spillere som får flest målpoeng (Thon tror generelt ikke på for mange clean sheet-bonuser og putter pengene fremover i banen), samt hvilke spillere man velger fra billigkroken.

– Det er noen kupp inni her som ikke spiller for de største klubbene, slår Thon fast, før han nevner:



– Sverre Nypan (midtbane, RBK, 6,5M) er et slikt kupp på litt sikt. Han har spilt spiss i oppkjøringen og hadde mål og målgivende til pause mot TIL. De kom på tredjeplass i fjor. Han kan øke betraktelig i pris, spår Thon.

– Andre med X-faktor er kantspillerne i Brann; Warming (midtbane, 7,5M), Castro (midtbane, 7,5M). Hvem av dem får spille? Etter Soltvedt og Finne er det helt åpent. Solomon Owuso (midtbane, Odd) er en joker til 4,5 mill på den tredje midtbaneplassen. Han kan fort spille en del, tror Thon.

Makker Askar drar også opp Sander Kartum (midtbane, 6,5M) fra Brann-sekken ettersom Felix Horn-Myhre (6,5M) nå er skadet.

– Han er meget interessant, sier Askar.

Andre i jokersekken er Emil Frederiksen (midtbane, RBK, 7,5M) og Jayden Nelson (midtbane, RBK, 7M), Henrik Skogvold (midtbane, LSK, 6,5M), Eric Kitolano (midtbane, LSK, 8M) og Torgeir Børven (angriper, Odd, 7,5M).

MULIG-FANTASY-MAT: Jayden Nelson. Foto: Beate Oma Dahle

Man kan selvsagt også finne smarte trekk på de mindre lagene som har dobbel i runde tre, som eksempelvis HamKam. Pål Alexander Kirkevold (angriper, HamKam, 6M) er en slik joker.

Hvis Askar likevel velger å bruke en såkalt chip i runde tre, ville han i tillegg ha vurdert flere Glimt-spillere allerede fra start.

– Jeg tror Håkon Evjen (midtbane, Glimt, 10M) blir for dyr for mange, men min spådom er at han tar flere poeng enn Albert Grønbæk (midtbane, Glimt, 10,5M). Med begge friske, holder jeg Evjen foran. Det er Hauge som er min hovedmann på Glimt. Skulle jeg valgt flere, ville det blitt Evjen, Bjørkan (forsvar, Glimt, 6M) eller Grønbæk. Men det blir dyrt, sier Askar, som kjører 3-4-3-formasjon fra start.

Det samme er planen til Thon, med 3-5-2 som heteste alternativ.

Etter en intens duell til siste slutt, endte de to kamphanene kun elleve poeng fra hverandre i 2023. Etter å ha ledet lenge, måtte Askar til slutt se seg slått av en langspurtende Thon.

– Han tok meg helt på oppløpssiden. De elleve poengene satt langt inne. Målet i år er selvsagt å slå Dagfinn. De elleve poengene har hengt over meg i hele vinter, sier Askar og ler.

– 11 er et fint tall, det, kontrer Thon. Det er mitt nye lykketall!

