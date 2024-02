Slik kan langrennsjentene snu trenden: – Det aller viktigste

Guro Strøm Solli har studert treningsdagbøkene til Marit Bjørgen og skrevet doktorgrad om skidronningens treningsmetoder.

I studien gikk hun detaljert inn i treningen til tidenes vinterolympier. Forskningen har blitt bok, og tar blant annet for seg Bjørgens sportslige nedtur mellom 2006 og 2009, og veien tilbake.

Med utgangspunkt i sin egen studie på Marit Bjørgen, er hun positiv på de norske langrennsjentenes vegne.

– Når kroppen responderer på trening og man har rett balanse, da er det mulig å komme forholdsvis raskt tilbake, særlig når du har vært på et høyt nivå tidligere, sier den tidligere langrennsløperen, som nå er førsteamanuensis ved Nord Universitet til TV 2.



TIDLIGERE SKILØPER: Guro Strøm Solli har selv satset langrenn, og er tidligere landslagveninne med Marit Bjørgen. Foto: Ørn E. Borgen

– En viktig brikke i snuoperasjon

Denne vinteren har kvinnene på det norske landslaget slitt med å følge opp de gode resultatene fra i fjor. Det har blitt få pallplasser og relativt lite jubel.

Strøm Solli er ikke overrasket over resultatene, omstendighetene tatt i betraktning.

– Det å opprettholde kontinuitet er ganske banalt, men det er det aller viktigste for og lykkes i en utholdenhetsidrett. I år har landslaget slitt med avbrekk, og da er det ikke så rart av prestasjonene blir dårligere. Det er et veldig viktig første punkt å ha på plass, sier Strøm Solli.



Og det er nettopp dette med kontinuitet som går igjen underveis i intervjuet med den tidligere skiløperen. Hun erkjenner at det er «ganske kjedelig», men påpeker samtidig at det er helt essensielt.

– Et viktig funn i forskningen på Marit var at det var veldig få avbrekk i det store og det hele. Selvfølgelig var det sykdomsavbrekk av og til, men sjelden noe lengre enn en ukes tid, der man trener litt lett i etterkant, før man er tilbake.



Dersom kontinuiteten i treningen til de norske utøverne blir bedre i tiden framover, er hun trygg på at det er mulig for langrennsjentene å slå tilbake når det er klart for VM på hjemmebane i Trondheim i om ett år.



– Jeg tror absolutt det er mulig. Det er viktig for laget å finne tilbake til den gode rytmen de var inne i forrige sesong, og å få kontinuitet i treningen. Da tror jeg det er mulig. Så krever det at de klarer å holde seg på rett kjøl. Det var en viktig brikke i Marits snuoperasjon, hun var veldig nøye med hyppigere testing og evaluering enn hun hadde vært tidligere, for å sjekke at hun hele tiden var på rett kjøl.

Selv brukte Bjørgen om lag ett år, i perioden mellom VM i Liberec i 2009 og OL i Vancouver i 2010, på virkelig å finne tilbake til sin absolutte toppform.

I Canada tok hun sitt første OL-gull, etter tre svake sesonger.

– Langrennsjentene må prate sammen

Tiril Udnes Weng, som er en av løperne det er høyest forventninger til når det skal konkurreres om VM-gull i Granåsen, blir glad for å høre at en snuoperasjon ikke nødvendigvis trenger å ta så lang tid.

Hun erkjenner at hun kan ha blitt litt for ivrig etter den sportslige oppturen forrige sesong, som blant annet endte med sammenlagtseier i verdenscupen.

– Jeg tror det viktigste blir at vi tenker litt tilbake til fjoråret, tenker på de grunnleggende tingene som vi vet at vi kan og ikke prøver å gape over for mye. Vi må klare å holde oss på den trygge siden og samtidig pushe grenser. For min del vet jeg at var jeg mye mer robust i fjor, og klarte å ha en fin balanse mellom trening og hvile. Det har vært mye vanskeligere for meg i år, sier Udnes Weng til TV 2.

STIGENDE FORM: Tiril Udnes Weng er i stigende form og et av våre sterkeste kort inn mot VM. Hun har brukt Bjørgens sportslige reise som inspirasjon. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Langrennsløperen forteller samtidig at hun har brukt Bjørgens sportslige reise som inspirasjon.

– Jeg har lest boken, Marits Metode, og funnet litt trøst i at hun fikk det til. Da kan jeg også klare det. Jeg har hatt sett litt på mine egne tidligere resultater og tenkt mye på det. Det finnes håp, sier Udnes Weng.

Også TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, tror det er mulig å se endringer før februar neste år, men da må landslaget finne tilbake til en kultur innad i laget hvor alle løperne pusher hverandre på en måte som gjør at hver enkelt blir bedre.

PRAT SAMMEN: Petter Northug tror langrennsjentene må minne hverandre på hvorfor de trives på lag, og bidra til at det beste opplegget er på landslaget. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Langrennsjentene må prate sammen. De må snakke om hvorfor de trives på lag, hvorfor det er morsommere å trene sammen og å utfordre hverandre på trening. Da er det lettere og gøyere å trene. Nivået på treningssamlingene må være høyt, og den kulturen må de gjenskape. De må være forberedt når våren kommer, for dette er en gruppe som skal prestere sammen. De må samle laget inn mot VM, sier Northug.

– Når mange møter motgang samtidig er det viktig at vi ikke graver oss ned alle sammen, men at vi klarer å holde motet oppe. Jeg føler egentlig at vi har bra spirit i laget, kanskje bedre enn man skulle tro. Stemningen i laget har aldri vært et problem. Alle trives på samling og når vi er på tur, så det er jeg ikke bekymret for, sier Udnes Weng.