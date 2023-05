Klar for flere fantasytips? Se vår byttefrist-sending lørdag fra kl. 16.30!

Dobbeltrunder, Covid-utsettelser og hengekamper har gjort starten av Eliterserien til en meget hektisk affære for landets Fantasy-entusiaster.

De fleste i teten har brent av både det ene og det andre hjelpemiddelet i en hektisk sesongstart.

Med hverdagen tilbake i form av «kun» de vanlige åtte kampene per runde (byttefrist lørdag kl. 17.55), kan det lønne seg å roe noe ned på bruken av de såkalte «chipsene».

Så hvilke spillere og lag bør man nå se til? Eller bør man spare byttet og komme sterkere tilbake om en uke?

Vi har fått våre fantasy-eksperter til å gi deg sine tips til hvordan de angriper helgen. Under følger deres tips til kaptein, samt hvilke tre spillere de mener man bør ha øynene oppe for.

Amin Askar, 337 poeng, 2395. plass sammenlagt:

– Hvem blir din kaptein?

– Bård Finne (Brann). Verdi; 8,7 mill, valgt av 75,4 prosent).

– Hvilke tre spillere vurderer du som de heteste til å byttes inn på ditt lag?

I SITT LIVS FORM? Branns Bård Finne er eid tre fjerdedeler av de vel 47000 fantasyspillerne. Foto: Ole Martin Wold

Kasper Høgh (angriper, Stabæk). Verdi: 6,4 mill, valgt av 11,6 %.

Mathias Rasmussen (midtbane, Brann). Verdi: 7,9 mill, valgt av 22,6 %.

Lars Jørgen Salvesen (angriper, Viking). Verdi: 8,9 mill, valgt av 13,7 %.



Simen Aasum, 343 poeng, 1698. plass sammenlagt:

– Hvem blir din kaptein?

– 70/30 i favør Bård Finne (Brann) over Amahl Pellegrino (Glimt) per nå. Kaaan hende spissrush (chip) fyres av her.

– Hvilke tre spillere vurderer du som de heteste til å byttes inn på ditt lag?

Roman Pascal Lundqvist (midtbane, Sarpsborg 08). Verdi: 7,0 mill, valgt av 3,3 %.

Lars Jørgen Salvesen (hvis klar) (angriper, Viking). Verdi: 8,9 mill, valgt av 13,7 %.

Kasper Høgh (angriper, Stabæk). Verdi: 6,4 mill, valgt av 11,6 %.

JOKER: Vikings Lars-Jørgen Salvesen etter eliteseriekampen mellom Viking og Hamkam på SR-bank arena. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Sondre Golden Midtgarden, 367 poeng, 349. plass sammenlagt:

– Hvem blir din kaptein?

– Slik ting står nå, fredag formiddag, er Bård Finne (Brann) kaptein. Pellegrino vurderes selvfølgelig, men Åråsen en av årets tøffeste bortekamper.

– Hvilke tre spillere vurderer du som de heteste til å byttes inn på ditt lag?

– Spillere inn som både har form og fint kampprogram:

Emil Breivik (midtbane, Molde). Verdi; 6,1 mill. Valgt av 13,7 %.

Sander Svendsen (midtbane, Viking). Verdi; 7,1 mill. Valgt av 8,4 %.

– Viking med kremkamp og offensiv utløsning sist. Ser skarp ut, minutter et minus.



Roman Pascal Lundqvist (midtbane, Sarpsborg 08). Verdi: 7,0 mill, valgt av 3,3 %.

– Meget nære ved flere anledninger mot FK Haugesund. Offensive og gode posisjoner på banen, og om tre kamper løsner programmet skikkelig for 08.

Dagfinn Thon, 346 poeng, 1406. plass sammenlagt:

– Hvem blir din kaptein?

– De fleste rundende vil nok Amahl Pellegrino være beste kaptein. Men borte mot LSK er en av årets vanskeligeste kamper. De tapte nylig 0-1 på Åråsen i cupen. Bård Finne er ekstremt skuddglad, og er i sitt livs form. Brann har på papiret en mye enklere kamp i Sandefjord på hjemmebane. Jeg holder Brann-spissen marginalt over Pellegrino denne runden.



– Hvilke tre spillere vurderer du som de heteste til å byttes inn på ditt lag?

FANTASY-LURING: Branns Sivert Heltne Nilsen. Foto: Ole Martin Wold

– En tredje Brann-spiller. Mange har to. Man bør helst ha tre! Brann er rett og slett veldig gode, og de har et fint program fremover. Foruten Bård Finne som «alle» har, så er det flere gode alternativer. Jeg vil spesielt trekke frem Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre, Japhet Sery Larsen og Ruben Kristiansen.Heltne Nilsen tar straffer og er en trussel på offensive dødballer. Til kun 5,3 millioner frigjør han penger i budsjettet. Det samme gjør Horn Myhre som i utgangspunktet spiller litt høyere i banen. Han har spilt 90 minutter i alle kampene til nå, og har levert to målgivende pasninger. Scoringen kommer nok snart. Stopperne Sery Larsen og Ruben Kristiansen er gode valg til kun 4,5 mil. Sery Larsen kan score på dødball, mens Kristiansen har levert gode prestasjoner og samlet med seg 6 bonuspoeng på 5 kamper.

Roman Pascal Lundqvist (midtbane, Sarpsborg 08). Verdi: 7,0 mill, valgt av 3,3 %

– Dette er en spiller jeg er sikker på at har mye målpoeng i seg. Utrolig nok står han uten scoring til nå, men jeg er sikker på at det kommer til å løsne. Han er midtbane i spillet, men har spilt en god del helt på topp for Sarpsborg. Kampprogrammet er litt vanskelig, men magefølelsen min er sterk på at det kommer til å komme bra med poeng fra svensken med et av de feteste navnene i Eliteserien.

Kasper Høgh (angriper, Stabæk). Verdi: 6,4 mill, valgt av 11,6 %

– For en type - og for en spiller! Jeg ble begeistret for spissen i oppkjøringa til sesongen, og han fulgt det opp i sesongstarten. Fantastisk scoring mot Molde sist, og nå venter to strake hjemmekamper. Stabæk møter denne runden Sarpsborg som Stabæk også møte i generalprøven før seriestart. I den kampen herjet han regelrett med Sarpsborgs midtstoppere. Uten tvil det beste spisskjøpet i budsjettklassen.

Franco Roché, 373 poeng, 234. plass sammenlagt:

– Hvem blir din kaptein?

– Bård Finne (Brann). Verdi; 8,7 mill, valgt av 75,4 prosent).

– Hvilke spillere vurderer du som de heteste til å byttes inn på ditt lag?

Emil Breivik (midtbane, Molde). Verdi; 6,1 mill. Valgt av 13,7 %.

