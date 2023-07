Slik har Vegard Hansen forvandlet Kongsvinger

KONGSVINGER (TV 2): Etter en grusom start på sesongen har vinden snudd for Vegard Hansen og Kongsvinger. Nå smiler livet for den tidligere Mjøndalen-treneren.

– Det er deilig. Vi koser oss med situasjonen.

Slik beskriver Vegard Hansen følelsen av seks strake seiere i OBOS-ligaen. Det har tatt Kongsvinger fra en marerittstart til tabelltopp.

– Det er ikke noen stor hemmelighet bak det. Det er først og fremst gode fotballspillere.

Hardkjør

Da opprykksjagende Kongsvinger åpnet sesongen med kun tre poeng på de fire første kampene, var det mange som satte spørsmålstegn ved Vegard Hansens inntreden. Et par måneder senere er situasjonen en helt annen.

– Nå har jeg blitt mye bedre kjent med spillerne. Samtidig tror jeg det har med selvtillit å gjøre.

I vinter var det mye snakk om hardkjøret som Vegard Hansen dyttet på spillerne sine. Likevel mener han at formen ikke var god nok inn mot seriepremieren i april.

– Vi hadde ikke noen god fysisk test rundt seriestart, så vi har trent hardt siden da. Helt i grenseland når det gjelder intensitet og mengde. Det skjønte vi at vi måtte.

HARDKJØR: Vegard Hansen og Kongsvinger har vært gjennom et hardt fysisk regime. Foto: Stein-Erik Stormoen

– Bedre enn Mjøndalen

Vegard Hansen er nok mest kjent for sine 17 år som hovedtrener i Mjøndalen. Men i fjor høst var det over.

– Jeg hadde det fantastisk der, og jeg har ikke noe hevngjerrighet mot Mjøndalen. Jeg er veldig glad i både klubben og folka der, sier Hansen.

Selv om mye er likt, er det likevel forskjeller fra Mjøndalen og Kongsvinger.

– Det er på mange måter likt Mjøndalen, bare at alt her er litt større. Det er flere folk på kamper, bedre økonomi og bedre stadion. Så alt er litt bedre her, faktisk.

MJØNDALEN-LEGENDE: Vegard Hansen var hovedtrener for Mjøndalen i over 16 år. Denne sesongen leder han et Kongsvinger-lag i storform. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Tidligere i år fikk også Hansen og Kongsvinger bevist at de er bedre på banen. I andre serierunde vant Kongsvinger 2-0 mot Hansens tidligere arbeidsgiver.

– Det var ikke så rart som jeg forventet. Jeg har blitt så tjukkhuda og kynisk nå at jeg gir faen i alt annet enn å vinne fotballkamper i den klubben jeg er i.

Likevel var det en noe spesiell følelse etter kampslutt.

– Jeg fikk nesten litt dårlig samvittighet for å være så glad når de var så lei seg. Jeg har jo sønnen min der, og mange andre som jeg kjenner godt.

Seieren mot Mjøndalen var et lysglimt i den ellers dystre seriestarten til Kongsvinger.

Vil ikke snakke om opprykk

Hansen innrømmer at den de første kampene gikk hardt inn på han.

– Jeg følte et veldig ansvar overfor klubben, spillerne, fansen og ikke minst Espen som ansatte meg. Så en slik start gjorde at jeg fikk vondt inni meg, sier han og fortsetter:

– Det er noen sovepiller på badet mitt, som det gikk en del av de ukene, men heldigvis så snur det fort i fotball.

SVAK START: Vegard Hansen hadde nok å tenke på etter de fire første seriekampene. Foto: Mathias Moen / TV 2

Snudd har det virkelig gjort. Før Start kommer på besøk i helgen, topper Kongsvinger tabellen og ser dermed ned på resten av OBOS-ligaen.

– Vi må tåle den utfordringen det er å ligge på toppen. Det må vi bare gjøre.

Likevel vil han ikke høre snakk om noe opprykk.

– Det blir bare dumt når det er så tidlig og så jevnt. Men at vi skal være med å kjempe hele veien, det håper jeg virkelig.

