Slik har du aldri sett stjernen: – Veldig smart

Det gikk hett for seg i den harde VM-bataljen mellom Nederland og USA.

Og på tampen av oppgjøret fikk Nederlands Daniëlle van de Donk en skikkelig hodesmell etter en duell med Rose Lavelle.

31-åringen blødde fra hodet, men det medisinske apparatet dro frem et uvanlig ess i ermet: Badehette.

– Det ser litt morsomt ut, men det er veldig smart, sa Johan Elmander som var ekspert for svenske Radiosporten.

Det lure grepet gjorde at stjernespilleren kunne fullføre kampen. Også da spillerne møtte pressen i mixed zone hadde midtbanespilleren badehetten på.

– Det er ok. Det gjør litt vondt, men jeg kan ikke ta den av for det blør for mye. Så det er derfor jeg står her med den på, sier hun til Aftonbladet.

Danielle van de Donk fikk mye oppmerksomhet fra lagvenninnene med det uvanlige hodeplagget. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Det hjelpemiddelet har hun aldri benyttet seg av før.

– Nei, aldri. Jeg har fått en albue i øyenbrynet tidligere og da trengte jeg å bytte siden det blødde så mye. Jeg er glad at dette var en mulighet, så jeg ikke trengte å bytte. Men det er ikke det vakreste, sier Lyon-spilleren.

KREATIVE; Det medisinske apparatet gikk for en løsning man sjeldent ser. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Kranglet med klubbvenninnen

Underveis i oppgjøret var van de Donk i fokus for sine mange dueller med klubbvenninnen Lindsay Horan.

– Jeg visste i forkant at det skulle bli sånn. Alle har sendt meg meldinger og skrevet at de gledet seg til å se oss spile mot hverandre. Kanskje var vi mer hissige mot hverandre. Jeg visste at noe sånt ville skje, sier Nederland-spilleren til Aftonbladet.

HISSIG STEMNIN: Lyon-venninnene var ikke veldig vennskapelige i VM-oppgjøret. Foto: AMANDA PEROBELLI

For det ble definitivt temperatur mellom Lyon-spillerne. Etter 60 minutter fikk Horan en albue fra van de Donk. Det fikk det til å koke hos amerikanerne.

– Det er da jeg spiller min beste fotball. Jeg tror ikke man vil gjøre meg sint, for da reagerer jeg ikke som man vil. Jeg vil bare vinne enda mer, sier Horan.

Senere i kampen havnet de to klubbvenninne i nok en disputt i forkant av et hjørnespark.

– Dessverre tok jeg det ikke så bra. Jeg fikk litt overtenning og hun fikk høre det.

Og like etter bråket headet Horan inn det viktige 1-1-målet. Det endte uavgjort etter at Jill Roord hadde sendt Nederland i ledelsen i førsteomgang. Begge lag står nå med fire poeng.