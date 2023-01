Slik har covid preget løperne: – Formen gikk rett i dass

Anne Kjersti Kalvå med testet positivt for korona for andre gang onsdag. Foto: Caroline Simonsen / TV2

Under oppkjøringen til, og underveis i årets sesong har seks norske landslagsløpere blitt smittet av viruset. Flere av dem er ennå ikke tilbake.

De to siste, Anne Kjersti Kalvå og Martin Løwstrøm Nyenget, har bare halvannen måned på seg til å finne VM-formen. Det kan være i grenseland.

– Jeg synes virkelig synd på Anne Kjersti. Det er vanskelig å finne ord som kan trøste nok. Spesielt for Anne Kjersti som har vært gjennom noe lignende før. Det er veldig kjedelig, sier Tiril Udnes Weng til TV 2.

Tiril Udnes Weng er borte hos Anne Kjersti Kalvå etter målgangen på onsdagens 20 kilometer. Senere samme ettermiddag testet Kalvå positivt på covid. Foto: Terje Pedersen

Ragnhild Haga og Marte Skaanes testet begge positivt for korona etter den nasjonale åpningen på Beitostølen i slutten av november.

Det er i overkant av seks uker siden. Omtrent akkurat like lang tid som det er til VM i Planica. Fortsatt har ingen av dem stått på start i verdenscupen.

Marte Skaanes kom aldri ordentlig i gang med sesongen på grunn av covid-smitte. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg fikk det ganske hardt. Jeg var helt ute i to uker. Da trente jeg ikke i det hele tatt. Etter to uker begynte jeg å trappe opp treningen, sakte men sikkert. Nå fungerer ting veldig bra. Jeg skal gå Skandinavisk cup neste helg, sier Marte Skaanes til TV 2.

– To uker uten trening

Egentlig skulle hun gått skandinavisk cup allerede denne helgen, fem uker etter den positive testen, men rennet ble avlyst på grunn av for kalde temperaturer.

– For min del tok det litt over en måned før kroppen kjentes bra ut. Jeg var to uker uten trening, så det tar jo litt tid å finne den samme formen igjen, men nå er jeg klar til å gå skirenn, sier Skaanes.

Marte Skaanes ble nummer 22 da hun gikk under nasjonal åpning på Beitostølen. Dagen etter viste covid-testen to streker. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

Det er likevel ingen tvil om at det har vært utfordrende å stå på sidelinjen for trønderen som viste gode tendenser i sommer og høst.

– Jeg synes det har vært veldig kjedelig. Hele høsten tenkte jeg at jeg hadde friplass i verdenscupen før jul, men så har jeg ikke fått konkurrert og formen gikk rett i dass.

Felt av egen lagvenninne

– Skal absolutt være mulig

Også Sindre Bjørnestad Skar testet positivt for korona like etter åpningshelgen på Beitostølen. I likhet med Anne Kjersti Kalvå var det andre gang han fikk viruset.

Sindre Bjørnestad Skar har hatt covid to ganger. Runde to var definitivt mildere enn den første. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Jeg var i gang med trening etter syv dager og kjente meg egentlig grei, men det er først nå de siste 10-12 dagene at jeg har følt meg 100 prosent, sier Bjørnestad Skar.

30-åringen sto over verdenscuphelgen i Ruka, men var tilbake på start i Davos i midten av desember.

Under Tour de Ski har han virkelig vist form og stått på pallen to ganger. Bjørnestad Skar mener at hans fremgang bør gi håp for VM-deltakelse for løpere som er smittet eller smittes nå.

Bjørnestad Skar ble nummer to på den 20 kilometer lange jaktstarten i Oberstdorf onsdag. Nesten seks uker etter smitten føler han seg helt bra igjen. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– I mine øyne, ut i fra hvordan jeg opplevde det, så skal det absolutt være mulig. Jeg føler at jeg er i bra form nå og det er ca. fem uker siden jeg var syk. Det skal være mulig, men det er selvsagt ikke noe gunstig tidspunkt å bli syk på, sier Bjørnestad Skar.

VM kan ryke: – Det hadde vært fryktelig trist. Det verste utfallet.

Fortsatt ikke tilbake

Harald Østberg Amundsen testet positivt for korona i begynnelsen av november, tre uker uker før Haga, Skaanes og Bjørnestad Skar.

Han stilte til start på Beitostølen, men måtte bryte løpet fordi han slet med pusten.

– Før Beitostølen kjørte jeg et par hardøkter. Sett i ettertid var det for tidlig, men man blir fort utålmodig, og det er lett å være etterpåklok, sier Østberg Amundsen til TV 2.

Harald Østberg Amundsen har slitt med å komme tilbake etter at han hadde viruset i kroppen. Foto: Pål S. Schaathun

Under verdenscuphelgen på Lillehammer ble den lovende skiløperen nummer elleve på 10 kilometer klassisk, et halvt minutt bak seierherre Pål Golberg.

Siden da har han ikke gått verdenscup.

– Det er trist og ikke få være med på Tour de Ski. Jeg tror det er et konsept som passer meg bra. Nå har jeg et berettiget håp om å få gå mange nok renn til å kvalifisere meg til VM, sier 24-åringen.

Heller ikke finskenes store stjerne, Iivo Niskanen, er tilbake slik vi er vant til å se han.

Iivo Niskanen var på plass da årets utgave av Tour de Ski gikk i gang, men reiste hjem etter den tredje etappen. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Finlenderen testet positivt for viruset i slutten av november. Han var tilbake på start under den første etappen av Tour de Ski, men fikk det tungt og brøt både den tredje etappen og dermed hele touren.

– Jeg er skuffet, men det er greit. Jeg sikter på VM i Planica. Vi får se hvordan opplegget mitt blir, men jeg er sikker på at jeg skal kunne komme i god form til mesterskapet, sa Niskanen til Expressen etter at han sto av touren.