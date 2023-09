Slik fungerer Nations League som «bakveien til EM»

EM-kvalifiseringen har gjenoppstått denne uken, der Norge fremdeles kjemper med nebb og klør for å holde tritt med Skottland og Spania i en kamp om direkte kvalifikasjon til EM i Tyskland neste sommer.

Skal de klare det, må de sikre seg en av de to øverste plassene i gruppen. Etter 1-2-tapet mot Skottland på Ullevaal i juni mistet Ståle Solbakkens lag muligheten til å ta initiativet i gruppen, og kan dermed måtte belage seg på «bakveien til EM» - den mye omtalte Nations League-veien.

Denne bakveien åpner seg dersom lag som allerede har prestert bedre enn oss i Nations League, kvalifiserer seg for EM.

Hovedessensen i hele EM-playoff-kabalen er nemlig at Norge er avhengig av at andre lag, rangert foran Ståle Solbakkens mannskap i Nations League-totalen, lykkes i den ordinære EM-kvalifiseringen.

Norge endte der som nummer 24, og dersom 17 av de 23 nasjonene foran kvalifiserer seg for EM, så vil vi være sikret en plass i playoff.

Etter søndagens resultater ligger 16 av nasjonene foran Norge an til å kvalifisere seg direkte til EM. Det betyr at Norge per dags dato ikke vil få en mulighet via Nations League-playoff.

På nivå A ligger Italia, Wales, Polen og Estland an til å nå playoff.

På nivå B er det Israel, Bosnia & Herzegovina, Finland og Island som ligger an til å nå playoff.

For at Norge skal komme til playoff, er det viktig at nasjoner som Polen (gruppe E), Finland (gruppe H), Israel (gruppe I) eller Bosnia & Herzegovina (gruppe J) blir topp to i sine kvalikgrupper.

Albanias seier mot Polen søndag gjør at det ser svært vanskelig ut for det polske laget (se tabell her). Finland er avhengig av å unngå tap mot Slovenia i en nøkkelmatch i Ljubljana 14. oktober (se tabell her). For Norges del er det viktig at både Finland og Danmark går videre fra denne gruppen. Israel må passere Romania i gruppe I (se tabell her). Bosnia & Herzegovina er kraftig på etterskudd i gruppe J (se tabell her).

Her følger en trinnvis forklaring på hva Nations League-rangeringen er for noe og hvordan utfallet i samtlige EM-kvalifiseringsgrupper potensielt har innvirkning på hvor store Norges muligheter blir utover høsten:

I utgangspunktet skal nemlig de fire gruppevinnerne fra hvert nivå i Nations League spille playoff om en EM-billett på det nivået de vant sine grupper på. Men her oppstår den kompliserte biten av totalbildet:

Dersom noen av Nations League-gruppevinnerne kvalifiserer seg direkte til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen, skal de nemlig ikke ut i play-off. Da må andre nasjoner overta plassen deres i play-offen.

Her er Nations League-gruppevinnerne fra i fjor:

Nivå C: Georgia, Hellas, Tyrkia og Kasakhstan



Nivå B: Israel, Bosnia & Herzegovina, Serbia og Skottland



Nivå A: Spania, Kroatia, Italia og Nederland

Alle disse er altså sikret en plass i play-off - på sitt eget nivå - dersom de har behov for det.

Når de ulike play-off-nivåene skal settes opp, begynner UEFA på nivå C og jobber seg deretter opp til nivå A.

Play-off-plassene blir deretter fordelt på følgende vis:

Først får alle tilgjengelige gruppevinnere en plass i play-off.

Dersom en gruppevinner har kvalifisert seg direkte gjennom vanlig kvalik, blir de erstattet av det høyest rangerte laget (fra Nations League-rangeringen) på samme nivå som ikke har kvalifisert seg direkte.

Dersom færre en fire lag fra et gitt nivå ikke har klart å kvalifisere seg (i realiteten kun veldig sannsynlig på nivå A), fordeles de resterende plassene i play-offen til dette nivået på følgende måte:



1. Den best rangerte gruppevinneren på nivå D får en plass (med mindre dette er en nasjon som har kvalifisert seg direkte).

Det vil i årets tilfelle bety at Estland får en play-off-sjanse på nivå A.



2. Gjenværende plasser blir tildelt basert på totalrangeringen i Nations League. Med andre ord må man hente nasjoner fra det som i utgangspunktet var «B-nasjoner» i Nations League for å komplettere play-offen på nivå A.



Nå begynner det å bli intrikat, og det gjelder å ha tungen beint i munnen. Eksempler følger i kommende avsnitt.

For: Dersom det på et lavere nivå enn A forekommer et tilfelle der færre enn fire nasjoner ikke har klart å kvalifisere seg, vil hvilke nasjoner som kompletterer den play-offen avgjøres av hvorvidt det er en Nations League-gruppevinner eller ei igjen blant dem som trenger play-off. Med minst én gruppevinner igjen blant lagene som ikke er kvalifisert til EM gjennom vanlig kvalik, vil den best rangerte Nations League-nasjonen fra et lavere nivå få plassen, mens det i et tenkt tilfelle der ingen gruppevinnere er igjen i play-offen vil gis plass til det best rangerte Nations League-laget totalt sett.



(I praksis betyr dette at dersom det oppstår ledige play-off-plasser på nivå B, i et tilfelle der alle nivå B-gruppevinnene fra Nations League er direkte kvalifisert for EM gjennom vanlig kvalik, så vil nasjoner som spilte Nations League på nivå A kunne få play-off-plass på nivå B. Men det skal altså ekstremt mye til).

Et ikke usannsynlig scenario er at færre enn fire nasjoner av de 16 som spilte på nivå A (15 om man fjerner den direktekvalifiserte vertsnasjonen Tyskland) vil trenge play-off-mulighet for å komme seg til EM.

Dermed oppstår det ledige plasser i nivå A-play-offen.

Estland får den første plassen, som forklart over, mens det deretter åpnes opp for lag fra nivå B. Her ligger en mulighet for Norge.

Hvorvidt Norge skal spille en eventuell playoff på nivå A eller B er nemlig ikke spikret.

Dersom det blir slik at det både er ledige plasser i nivå A-playoff og i nivå B-playoff, vil det nemlig måtte foretas en trekning blant nasjonene på nivå B for å fordele hvilke nasjoner som skal spille playoff hvor.

Dette skjedde for eksempel i kvalifiseringen forut for EM 2020 (som ble arrangert i 2021, pga pandemi), da fire lag fra nivå C skulle fordeles på tre ledige plasser på nivå A-play-off og en ledig plass på nivå C-play-off.

Den gang ble Bulgaria, Ungarn og Romania trukket til å spille play-off på nivå A mot Island, som var den eneste gjenstående nasjonen fra den gangens A-nivå i Nations League som trengte play-off-plass. Ungarn gikk til EM .

Samtidig ble Israel trukket til å bli værende på nivå C, og fikk en vanskeligere play-off der de tapte mot Skottland (som igjen slo Serbia som hadde slått Norge).

TV 2 har vært i kontakt med UEFA for å få bekreftet at tilsvarende trekning vil foretas dersom samme scenario inntreffer også denne gang, og deres svar er at det refereres til artikkel 16, punkt 03 c, i UEFAs regelverk for Fotball-EM.