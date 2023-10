Slik fristes unge spillere

Myhre mener er unødvendig for spillere på 15-17 år å ha agenter så lenge man er i Norge.

– Så forstår jeg hvis det er interesse fra klubber fra utlandet, at du trenger hjelp i kontraktsforhandlinger. Men det er de færreste som er der, at de er aktuelle for utlandet i den alderen.



Myhre ser det som positivt for unge spillere at klubbene kan snakke med dem, og foreldre når de er rundt 15, 16 år.

– Man skriver ikke livstidskontrakt når de er unge, de er ofte i et akademi, og det er først når man skal forhandle om lengre kontrakter og større summer at det er en del som har behov for agent.

Det er klart at 15-16 åringer, som eksempelvis er på prøvespill til store klubber, og ser anleggene og ressursene de utenlandske klubbene har, blir blendet, sier Myhre.

– Det er lett å tenke at det er større sjanse til å utvikle seg ute, enn hjemme i Norge. Men veien til seniorspill er så mye lengre. Skal du få en lang og god karriere i utlandet, tror jeg man bør spille seniorfotball tidlig, fremfor akademifotball.

Norsk fotball er på riktig vei og vil fortsetter å utvikle seg, og da tror han flere ser at å gå via Eliteserien er en god vei.

– Da står du sterkere den dagen en utenlandsk klubb skal hente deg. Da må den klubben bruke penger på å hente deg, og utgangspunktet når du kommer på første trening er annerledes enn hvis du har kommet gratis eller fra egen ungdomsavdeling der du er en av mange.

– Tar mange unge spillere forhastede valg?

– Ja, garantert. Men det finnes eksempler på at det å gå tidlig til utlandet via akademier har vært riktig og passer for enkelte også. Det er ingen fasit på hva som passer for alle. Jeg har inntrykk av at de som blir best er de som elsker å spille fotball, og som unngår å tenke konsekvenser for tidlig.

Nåløyet er trangt, og man skal ha spisse albuer for å stå imot det som møter en i hverdagen, og da spesielt i store klubber i utlandet, tror Myhre.

– Da kan det være tryggere i veldig ung alder å ha familie og venner rundt seg og utvikle seg via Eliteserien, men da må norsk fotball fortsette utviklingen sportslig og anleggsmessig slik at unge talenter ser at vi er konkurransedyktige.