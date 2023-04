Slik bygger du om på fantasylaget

Sett opp ditt fantasylag på fantasy.tv2.no!



Satt du der, brun og blid i påskesolen, fornøyd med dine 15 utvalgte fantasyfavoritter? En blankpolert tropp som inkluderte fantasyfavoritter som Thomas Dragsnes, Espen Garnås eller Thomas Lehne-Olsen (alle LSK)?

Du er ikke alene.

Søndagens beskjed om at seriepremieren på Åråsen er utsatt grunnet koronautbrudd i Drammen, er ikke bare kjedelig rent sportslig.

Fakta: Dette er dobbel gameweek Serierunde 4: Molde, Glimt og RBK har fått flyttet frem en seriekamp fra august. Dette er for å gi lagene best mulig vilkår når de skal prøve å kvalifisere seg til UEFA-gruppespill. Derfor er det seks lag som spiller to kamper i runde 4. Dette er det viktig å planlegge for helt fra starten.

Den er også et missil i skroget til alle fantasymanagere som hadde funnet verdi i de to klubbene, kanskje spesielt i laget fra Åråsen. Ser man på eierandelene i Eliteserien Fantasy, er Thomas Dragsnes den mest eide forsvareren med 43,2 prosent eierandel søndag formiddag.

Også Espen Garnås ligger på rundt 20 prosent. I angrep er Thomas Lehne Olsen tredje mest populær med sine 21 prosent i eierskap.

Det betyr at en rekke fantasymanagere trenger å foreta bytter før mandag for å unngå en lei start på fantasysesongen.

Derfor gir TV 2-ekspert Dagfinn Thon deg nå de heteste alternativene til et lag uten LSK- og Godset-spillere.

I tillegg er det viktig å understreke at forslagene også tar høyde for at seks klubber spiller to kamper i fjerde serierunde. Dette er for å gi lagene best mulig vilkår når de skal prøve å kvalifisere seg til UEFA-gruppespill.

Dermed er det smart å tenke litt langsiktig helt fra starten for å makse potensialet inn i denne doble runden.

FANTASY-EKSPERT: Dagfinn Thon i TV 2. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV 2

– Starten til Bodø/Glimt, Molde, Rosenborg, Aalesund, Odd og Brann bør man ta hensyn til når man spiller, sier Thon, før han beroliger:

– Det som er fint er at man gjerne vil ha spillere fra disse lagene fra start uansett.

Thon har satt opp to såkalte draft til seriepremieren.

– Et trygt lag som består av spillere som har høy eierandel og/eller har levert bra med poeng tidligere sesonger. Samt en litt mer spenstig variant. Begge lagene er satt opp slik at man i runde fire kan velge mellom å spille chipene «To kapteiner» og «Rik onkel», sier Thon.

Her er Thons forslag til trygt lag:

SIKRE VALG: Thons forslag til tropp fra start i fantasy - uten koronarammede spillere.

Stein Grytebust – keeper – Aalesund – 4,5m

Lars Arne Nilsen sine lag er først og fremst solide defensivt. Kun fire lag holdt flere nuller enn Aafk i fjor, og Grytebust hadde nest flest redninger. Aafk spiller to kamper i runde 4, så det er en fin bonus dersom man vil spare Rik Onkel-chipen til seinere i sesongen. Marius Ulla er 2. keeper i Godset og et helt fint valg.

Martin Linnes – forsvar – Aalesund – 7,0m

Han er dyr, men jeg syns han er verdt det. 31-åringen spiller vingback for laget som var best defensivt forrige sesong. Det ble 9 målpoeng i fjor. Han er eid av 42,1 % i skrivende stund.

Leo Cornic – forsvar – Rosenborg – 6,0m

Etter overgangen fra Djurgården i fjor sommer, leverte Cornic 5 målpoeng på 10 kamper fra start. Han er klink høyre vingback i 11ern til Rekdal. Adrian Pereira til samme pris er også et fint valg.

Stefan Strandberg – forsvar – Vålerenga – 4,5m

Landslagsspiller og VIF-kaptein. Det er ganske mange jevngode valg til 4,5 millioner. Det kunne likeså godt vært f. eks Nicolai Næss fra Stabæk. Med dette laget er det lagt opp til rotasjon mellom 4,5-fosvarerne.

Søren Reese – forsvar – Haugesund – 4,5m

FKH har mange fine kamper i starten av sesongen, og derfor ønsker jeg å ha en forsvarsspiller i troppen. Gresskamper tidlig i sesongen kan fort bli målfattige, og Grindhaug sine lag skal være vanskelig å spille mot. Dansken er på benk i dette laget i første runde, men skal inn i elleveren mot HamKam i neste runde.

Gianni Stensness – forsvar – Viking – 4,5m

Australieren er den ene halvdelen av et av ligaens beste stopperpar. Jeg tror Viking hever seg fra i fjor, og ender på øvre halvdel av tabellen. Viking hadde gode underliggende tall i 2022 med fjerde lavest xG imot (WyScout). Han scoret nylig mot Glimt i cupen.

Amahl Pellegrino – midtbane – Bodø/Glimt – 13,0m

Det er dyrt, men jeg syns det er verdt det. Han vil veldig ofte være den beste kapteinen, og det er ingen grunn til å tro han ikke kan levere noe i nærheten av det han leverte i fjor. Eid av 44,2 %.

Hugo Vetlesen – midtbane – Bodø/Glimt – 11,0m

Årets spiller i Eliteserien i fjor da han leverte hele 30 målpoeng. Han er i strålende form, og er den mest populære spilleren i spillet med en eierandel på hele 60,3 %.

Mathias Rasmussen – midtbane – Brann – 8,0m

Jeg har veldig tro på at Brann starter sesongen bra i år. De har sett lysende ut i vinter, og har et fint kampprogram. Det er det lurt å dra fordel av i Fantasy. Så får man heller bytte ut en av de tre Brann-spillerne etter hvert. Rasmussen var årets spiller i Obos-ligaen i fjor, og leverte over 20 målpoeng. Tar en del dødballer.

Fakta: Chipstrategi fra start Rik Onkel Med «Rik Onkel» kan du sette opp akkurat det laget du ønsker i én runde, og du har et uendelig budsjett. Spillere som Eikrem, Berisha og Brynhildsen er høyaktuelle med Rik Onkel i runde 4. To kapteiner «To kapteiner» er én av tre chips man kan bruke for å forsterke enkeltrunder. Aktiverer du «To kapteiner», så får du doblet poengsummen på to av spillerne dine den runden.

Felix Horn Myhre – midtbane – SK Brann – 6,0m

Horn Myhre spiller som Rasmussen indreløper for Brann. Oslo-gutten er etter min mening det beste valget i denne prisklassen, tross mange gode alternativer. Et lite kupp fra start dette, også har man mulighet til å bytte han til en annen til samme pris seinere, f. eks Herman Stengel eller Emil Breivik.

Milan Jevtovic – midtbane - Odd – 7,5m

Jevtovic er straffetaker og den mest målfarlige spilleren i Odds ballklubb. Serberen endte opp med 10 mål og 4 assist i fjor. Trygt og godt valg!

Bård Finne – angrep – Brann – 8,5m

Finne har vært i spinnvill form i vinter, og kan fort gjort score minst 15 mål i år. Han tok det forrige straffesparket Brann fikk. Dette er en spiller man må ha i laget fra start.

Alexander Ruud Tveter – angrep – Sandefjord – 6,5m

Sandefjord-spissen leverte 15 målpoeng i fjor. Sandefjord er som regel bedre offensivt enn defensivt, og Ruud Tveter er en av lagets viktigste spillere. Tar trolig straffer. Stabæks Kasper Høgh er et annet godt valg til 6,5 millioner.

Julian Gonstad – angrep – HamKam – 4,5m

Julian Gonstad – angrep – HamKam – 4,5m

Det er to spillere til 4,5 millioner å velge mellom i angrep. Ingen av dem er ventet å få minutter.



Alternativ to er hakket dristigere, ifølge Thon.

– For den som liker litt mer risiko, så er dette et frekt lag å ta utgangspunkt i. Her går man rett og slett «all in» med tre offensive fra Brann og Glimt. Dette er to av lagene jeg tror vil score flest mål tidlig i sesongen da de er veldig gode offensivt, og har en finfint kampprogram.

MER RISKY: Dagfinn Thons forslag til fantasylag, en mer risky variant med mye Brann og Glimt, men fortsatt uten LSK- og Godset-spillere.

Conrad Wallem - forsvarer – Odd - 5,0m

Wallem har blitt drillet som venstreback i store deler av oppkjøringen, men det meste tyder på at han spiller i midtbaneleddet mot Stabæk. Wallem leverte 4 mål og 6 assist i fjor. Det eneste minuset med Wallem er at det lukter få smultringer de første 7 rundene.

Nicolai Næss – forsvarer – Stabæk – 4,5m

Her har vi noe så uvanlig som en midtstopper som tar alt av dødballer. Næss har en presis høyrefot som fort kan føre til et par mål på direkte frispark, samt målgivende pasninger fra hjørnespark og korridorfrispark. Nyopprykkede Stabæk har på papiret fine hjemmekamper tidlig i sesongen. Vi kan ikke forvente at noen av 4,0-forsvarerne spiller fra start. Fillip Riise, sønn av Bjørn Helge Riise, fikk en del minutter som vingback i kvartfinalen i cupen mot Molde. Det er ikke umulig at han får noen minutter her og der.

Albert Grønbæk – midtbane – Bodø/Glimt – 9,0m

Jeg tror dansken blir knallgod i år nå som han har fått en hel oppkjøring med Glimt. Han har trygge minutter som venstre indreløper for Glimt nå som Ulrik Saltnes er skadet. Han scoret nylig et flott mål mot Molde.

De resterende spillerne er å finne i det første forslaget over. Thon understreker at han ikke nødvendigvis starter med noen av disse lagene fra start selv.

Lykke til, og husk byttefristen mandag kl. 14.25!

