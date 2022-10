Slik blir opplegget rundt Jakob Ingebrigtsen

FÅR INNFRIDD KRAVENE: Jakob Ingebrigtsen får med seg begge brødrene i opplegget for sesongen 2023. Men kommer også til å få med seg flere landslagskolleger på flere samlinger. Foto: FABRICE COFFRINI

I går kveld bekreftet både friidrettsforbundet at de var enige om en avtale med Team Ingebrigtsen for neste sesong.

– Ja, jeg kan bekrefte det. Så er det egentlig ikke mye mer å si akkurat nå – utenom at det har vært en dialog, og den har vært bra, sa toppidrettsansvarlig Håvard Tjørhom til TV 2 i går.

Henrik får spesialsydd rolle

Ingen i Team Ingebrigtsen ønsker å uttale seg om hva de har blitt enige om.



Men etter det TV 2 erfarer har forbundet strukket seg langt for å innfri kravet fra Jakob Ingebrigtsen som i et intervju med TV 2 var tydelig på at det var «alle eller ingen» i forholdet til landslaget.

Dette er etter det TV 2 erfarer de viktigste endringene i opplegget:

* Henrik Ingebrigtsen får ikke plass på landslaget som løper, men får en godtgjørelse fra forbundet for å være koordinator rundt Team Ingebrigtsen. Rollen er ikke helt ulik den Gjert Ingebrigtsen hadde før bruddet med sønnene i januar. Men storebror har ikke treneransvar, og satser videre selv på løpingen.

* Filip Ingebrigtsen fortsetter på landslaget. Forbundet mener potensialet til mellomste bror Ingebrigtsen er stort. Til tross for at årets sesong gikk i vasken på grunn av skader.

* Jakob Ingebrigtsen får et enda mer skreddersydd opplegg rundt medisinsk oppfølging, og det han har behov for av logistikk-hjelp av forbundet i forbindelse med både treningsleirer og mesterskap.

– Det er bare show!

* Den totale rammen for driften av Team Ingebrigtsen er omtrent den samme som tidligere.

Får med nye lagkamerater

Den største endringen i opplegget rundt Jakob Ingebrigtsen blir at Team-Ingebrigtsen i perioder blir utvidet med flere eksterne løpere.

Etter ønske fra Jakob Ingebrigtsen har forbundet har gitt økte midler til både Ferdinand Kvan Edman (29), og Jakob Boutera (26), slik at de kan reise på ulike treningsleirer sammen med brødrene Ingebrigtsen.

Slik TV 2 forstår det følte Jakob Ingebrigtsen at han ble veldig mye alene gjennom fjoråret på grunn av skadeproblemene til brødrene Henrik og Filip.

Med å ha med Edman og Boutera vil Jakob være sikret bedre matching på trening, og miljøet rundt landets løperkonge blir styrket.

Dessuten håper forbundet på at dette kan bidra til at både Boutera og Edman tar nye steg i sine karrierer.



Offentliggjøringen av landslaget kommer klokken 13.15 tirsdag.