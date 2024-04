Slik blir Lucas Braathens nye team: – Vi er ekstremt fornøyde

TILBAKE: Alpinstjernen Lucas Braathen, her fotografert i forbindelse med et TV 2-intervju i fjor høst. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Det har gått en drøy måned siden Lucas Braathen annonserte sitt comeback som alpinist for Brasil.

Det skjedde på en storslått pressekonferanse i Salzburg.

Nå er teamet som skal hjelpe 23-åringen fra Hokksund – som vant slalåmkula som det siste gjorde før han la opp i oktober – hvem som skal hjelpe ham tilbake til topps i alpinsirkuset.

Det nye teamet hadde sitt første møte og trening sammen i Sölden tidligere i dag.

Blant medlemmene i teamet er blant andre Michael Pircher, som er hentet fra det østerrikske Skiforbundet. Han har tidligere trent legenden Marcel Hirscher.

I SØKELYSET: Selv om Braathen har vært borte fra alpinsporten denne sesongen, har han fortsatt å figurere i rampelyset. Her fra P3 Gull i november. Foto: Annika Byrde / NTB

– Ekstremt fornøyde



– Jeg kan si at vi er ekstremt fornøyde med de menneskene vi har fått med på laget, med den kompetansen og bakgrunnen de har. Det har vært en prosess som vi har brukt så mye tid som vi føler vi har til rådighet, sier Braathens far, Bjørn, til TV 2.

Han vil fungere som manager i den nye satsningen.

Teamet rundt fargeklatten vil bestå av totalt sju personer:

Utøver: Lucas Braathen

Team Manager: Björn Braathen

Skitrener: Peter Lederer

Skitrener: Michael Pircher

Assisterende trener: Christian Hoel

Atomic Service: Tor Schjetne

Fysisk trener: Kurt Kohtbauer

Fysioterapeut: Ikke bekreftet

Vil trene med andre

– Det har vært et viktig mål for oss å være så uavhengige som mulig. Samtidig er vi svært interessert i og avhengige av å trene med andre team av og til, men vi har vært opptatt av å ha et team sammensatt på en måte som gjør oss uavhengige, fortsetter Braathen overfor TV 2.



Foruten allerede nevnte Pircher, har Braathen hentet Kurt Kohtbauer som fysisk trener. Han har tidligere jobbet tett med den sveitsiske superstjernen Marco Odermatt.

PAPPA OG MANAGER: Bjørn Braathen. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Braathen fortsetter samarbeidet med Atomic som skileverandør. Tor Schjetne vil fortsette i rollen som Braathens servicemann.

Red Bull Athlete Special Projects (ASP) vil støtte Braathen, ledet av Patrick Riml og Robert Trenkwalder.



Klar beskjed fra superstjerne

Under verdenscupfinalene i Saalbach i slutten av mars tok alpinlegenden Lindsey Vonn seg tid til en prat med TV 2.

Amerikaneren, med 82 verdenscupseiere på merittlisten og 2,3 millioner følgere på Instagram, er klar på at hjelpen fra blant andre Red Bull vil bli helt sentral for Braathen.

TYDELIG TALE: Den amerikanske superstjernen Lindsey Vonn mener én ting blir avgjørende for Lucas Braathens satsning. Foto: Christopher Creveling / Reuters / NTB og Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg har vært med Red Bull i nesten 20 år, og er det noe virkelig kan, er det å støtte utøverne sine. Det er det som virkelig skiller dem fra alle andre sponsorer jeg har hatt. For ham vil det bety fantastiske muligheter til å trene med så mye støtte han trenger. Det er ikke mange brasilianske alpinister der ute, så han kommer til å trenger mye støtte fra Red Bull.

Vonn er svært glad for at Braathen er tilbake.

– Jeg var ikke overrasket. Han er så ung og talentfull. Det har vært så bortkastet om han ble helt borte fra sporten for godt, så jeg er glad for at han er tilbake – og synes det er kult at han skal konkurrere for Brasil. Jeg visste faktisk ikke at moren hans var brasiliansk, og at han i tillegg snakker perfekt portugisisk. Det var ganske kult.



– Han er en morsom karakter, og bidrar med mye energi til idretten vår.