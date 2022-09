Slik blir Champions Chess Tour: Julius Baer Generation Cup

Magnus Carlsen er klar for ny Champions Chess tour. Foto: Torstein Bøe / NTB

Få med deg Champions Chess Tour: Julius Baer Generation Cup søndag 18. september fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Deltakere

16 deltakere er klare til den nye Champions Chess Tour-turneringen. Magnus Carlsen er topprangert i feltet.

Blant de største utfordrerne finner vi tourgjengangere som Jan-Krzysztof Duda, Anish Giri, Levon Aronjan og Le Quang Liem.

Flere lovende, unge sjakkspillere har blitt invitert. På listen finner vi 19 år gamle Rameshbabu Praggnanandhaa, som slo verdensmesteren i internoppgjøret forrige turnering.

Også Hans Niemann, som har vært sjakkverdenens store snakkis de siste ukene, er en av deltakerne i turneringen.

Dette blir den første turneringen der Niemann og Carlsen møtes siden verdensmesteren trakk seg fra Sinquefield Cup.

Du kan se den fullstendige listen over spillere nederst i artikkelen.

Kommentatorer

Fra og med 18. september kan du følge turneringen på TV 2s kanaler. Våre kommentatorer tar deg gjennom turneringen, trekk for trekk.

Format

Innledende runder

Fra 18.-21. september spiller fire hurtigsjakkpartier hver dag. Alle spiller mot alle, og de åtte beste spillerne går videre til sluttspill.

Det gis tre poeng for seier, ett poeng for remis og null poeng for tap.

Sluttspill

Fra 22.-25. september spilles sluttspillet. Spillerne møtes i knockout-format bestående av fire hurtigpartier.

Ved uavgjort spilles det omspill i lynsjakk, etterfulgt av armageddon-oppgjør.

Premiering

Alle åtte deltakere som når et sluttspill er garantert en pengepremie. I tillegg kvalifiserer første- og andreplassen seg automatisk til neste majorturnering, som spilles i november.

Premiestruktur: Plassering Førsteplass: ~248 000 NOK Andreplass: ~149 000 NOK Semifinale: ~60 000 NOK Kvartfinale: ~20 000 NOK Total premiepott: ~1 489 000 NOK



Det gis også ut premier for hver individuelle seier i turneringen.

Premiestruktur: Partier ~7 440 NOK for seier ~2 480 NOK for remis 0 NOK for tap

Ved remis går også ~2 480 NOK i en bonuspott som blir utlevert for ekstraordinære prestasjoner i slutten av årets sesong.