Slik blir Champions Chess Tour: Aimchess Rapid

STORFAVORITT: Magnus Carlsen er klar for ny Champions Chess Tour. Foto: Heiko Junge

Få med deg Champions Chess Tour: Julius Baer Generation Cup fredag 14. oktober fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Deltakere

16 spillere er klare for Aimchess Cup. Magnus Carlsen, som har vunnet de to siste tour-turneringene, er storfavoritt i feltet.

I toppsjiktet finner vi Richard Rapport, Anish Giri, Jan-Krzysztof Duda og Shakrijar Mamedjarov. Duda, som vant Oslo Esports Cup over Carlsen tidligere i år, er den høyeste rangerte på deltakeren etter Carlsen.

Blant turneringens nykommere finner vi Daniel Naroditsky. 26-åringen er kjent for sine ferdigheter i lyn- og hurtigsjakk i onlineformat. Naroditsky og Carlsen har spilt over 1000 partier mot hverandre på nett.

Hans Niemann, som kvalifiserte seg til Aimchess Rapid med topp åtte-plassering i forrige turnering, stiller ikke til start.

Den kontroversielle 19-åringen spiller det amerikanske mesterskapet, som foregår samtidig som Champions Chess Tour. Carlsen trakk seg demonstrativt mot Niemann etter to spilte trekk sist gang de møttes.

Du kan se den fullstendige deltakerlisten nederst i artikkelen.

Kommentatorer

Våre kommentatorer forklarer hva som foregår på brettet. Denne utgavens eksperter og programledere ser du i bildet under:

Format

Innledende runder

Fra 14.-17. oktober spilles 15 hurtigsjakkpartier. Alle spiller mot alle, og de åtte beste spillerne går videre til sluttspill.

Det gis tre poeng for seier, ett poeng for remis og null poeng for tap.

Sluttspill

Fra 18.-21. oktober spilles sluttspillet. Spillerne møtes i knockout-format bestående av fire hurtigpartier.

Ved uavgjort spilles det omspill i lynsjakk, etterfulgt av armageddon-oppgjør.

Finalen går over to dager med fire partier hurtigpartier per dag.

Premiering

Alle åtte deltakere som når et sluttspill er garantert en pengepremie. I tillegg kvalifiserer første- og andreplassen seg automatisk til neste majorturnering, som spilles i november.

Premiestruktur: Plassering Førsteplass: ~248 000 NOK Andreplass: ~149 000 NOK Semifinale: ~60 000 NOK Kvartfinale: ~20 000 NOK Total premiepott: ~1 489 000 NOK

Det gis også ut premier for hver individuelle seier i turneringen.

Premiestruktur: Partier Seier: ~7 440 NOK Remis: ~2 480 NOK Tap: 0 NOK

Ved remis går også ~2 480 NOK i en bonuspott som blir utlevert for ekstraordinære prestasjoner i slutten av årets sesong.

Magnus Carlsen, Arjun Erigaisi og Vincent Keymer kvalifiserte seg gjennom sin plassering i forrige tour. De resterende spillerne har blitt invitert av arrangøren.

Magnus Carlsen møter Sjakrijar Mamedjarov i turneringens første runde.

Fullstendig deltakerliste: Aimchess Cup Magnus Carlsen Land: Norge Tour-rating: 2902 Anish Giri Land: Nederland Tour-rating: 2737 Richard Rapport Land: Ungarn Tour-rating: 2735 Sjakrijar Mamedjarov Land: Aserbajdsjan Tour-rating: 2712 Dommaraju Gukesh Land: India Tour-rating: 2732 Jan-Krzysztof Duda Land: Polen Tour-rating: 2754 Arjun Erigaisi Land: India Tour-rating: 2720 Pentala Harikrishna Land: India Tour-rating: 2679 Nodirbek Abdusattarov Land: Usbekistan Tour-rating: 2678 Vidit Gujrathi Land: India Tour-rating: 2691 Vincent Keymer Land: Tyskland Tour-rating: 2740 David Anton Land: Spania Tour-rating: 2706 Nils Grandelius Land: Sverige Tour-rating: 2632 Daniel Naroditsky Land: USA Tour-rating: 2617 Eric Hansen Land: Canada Tour-rating: 2618 Aditya Mittal Land: India Tour-rating: 2486

Få med deg Champions Chess Tour: Julius Baer Generation Cup fredag 14. oktober fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.