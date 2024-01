Slår tilbake mot overskrifter – slik forklarer han trøbbelet

Den norske alpinstjernen står nemlig uten pallplasseringer i sesongens fem første renn, og i den sveitsiske avisen Blick omtales resultatene som «Kristoffersen-krisen».

Også andre utenlandske medier har tatt i bruk begrepet, men 29-åringen er uenig i karakteristikken.

– Det får være deres ord. Jeg mener ikke det er snakk om noen krise ennå, sier Kristoffersen til TV 2.

Han fortsetter:

– Det er også slik at jeg ville ha hatt en bedre karriere enn de aller, aller fleste andre, selv om jeg sluttet i dag. Det er enkelt for journalister og sofa-trenere å si slike ting uten at det får noen konsekvenser for dem. Hva de skriver, er litt ett fett.

SUKSESS I FJOR: Henrik Kristoffersen leverte en kruttsterk fjorårssesong, men har ikke fått det til å stemme så langt denne sesongen. Her avbildet like etter at VM-gullet i Frankrike ble sikret i februar. Foto: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

– Katastrofe. Det er flaut



Nå er han klar for å slå kraftig tilbake.

I januar kommer klassikerne i alpinsirkuset på rekke og rad. Adelboden er som vanlig første stopp, før turen bærer videre til Wengen, Kitzbühel og kveldsrenn i Schladming i slutten av måneden.

– Jeg føler meg mer klar nå enn før jul, konstaterer tidenes beste norske slalåmkjører.



Den største nedturen så langt i sesongen kom under dobbeltrennene i italienske Alta Badia, der han havnet hele 3,10 og 2,67 sekunder bak vinnerne.

– De storslalåmrennene var jo en katastrofe. Det er flaut. Men når du ser på slalåmrennene, spesielt i Madonna, ligger jeg ikke langt bak, selv om jeg følte at ting ikke fløt i det hele tatt.

Dette er årsaken

Kristoffersen og teamet mener mye av utfordringene denne sesongen skyldes at det har tatt tid å finne det riktige oppsettet med nye støvler.

Selv om han skiftet skimerke fra Rossignol til Marcel Hirschers Van Deer før fjorårets sesong, fortsatte han å kjøre med Lange-støvlene forrige vinter – med stor suksess.

Før årets sesong avsluttet Lange, som eies av Rossignol, samarbeidet.

– Det svei nok litt at jeg gjorde det så bra på nytt skimerke. Jeg vant slalåmen i VM, det ble mange pallplasseringer og publisitet generelt, sier Kristoffersen.



Før årets sesong måtte han dermed ta i bruk nye sko bygd av Van Deer, men de mottok han bare ti dager før sesongstarten i Sölden.

– Det ble jo litt spesielt. Når du går over til en annen fabrikk, er det mye som må prøves og testes, så det er klart at det vil utgjøre en forskjell. Det kan også være ting som ikke fungerer optimalt med en gang, men det er helt naturlig. Det ville vært helt sykt om det gjorde det.



Romjulstrening med Hirscher

Deler av romjulen har blitt tilbrakt på slalåmtrening sammen med Marcel Hirscher i Annaberg.

Det i seg selv er ikke noe nytt, men denne gangen har det i større grad handlet om å finne ut av utfordringene når det gjelder støvlene.

– Vi har gjort store endringer på skoene. Det har fungert ganske bra under trening nå, men trening er trening, og renn er renn. Det er slik det alltid er. Det gjenstår å se om vi har lykkes med endringene.



At det har lugget litt i sesongstarten tar han med knusende ro.

– Jeg har holdt på med dette såpass lenge. Jeg er ærlig om ting, og når man er det, er man også en realist. Vi må jobbe for at ting begynner å fungere, men om det skjer, vil ting se bra ut, sier Kristoffersen.



Krise-overskriftene lever han også greit med.

– Det er jo slik at forventningene går hånd i hånd med resultatene. Når du er en av kanskje tidenes beste tekniske kjørere, er forventningene der. Så er det noen det har gått veldig bra for over tid, hvor ting fungerer – det står i kontrast til andre når det ikke fungerer. Jeg tenker da på Odermatt, som er fra Sveits. Husk at Blick er en sveitsisk avis, avslutter nordmannen med et glimt i øyet.