Slår tilbake mot Bø-kritikk: – Slipper veldig lett unna

Johannes Thingnes Bø reagerer på konfliktnivået i Norges Skiforbund og kritiserer at så mange av dem havner i medienes søkelys.

Den siste tiden har det stormet rundt alpinlandslaget, og Johannes Høsflot Klæbo har fortsatt til gode å signere en intensjonsavtale.

Nylig gikk også tidligere landslagssmører Frode Pedersen ut og fortalte om det han har opplevd som mobbing og sabotasje på jobb.



IKKE IMPONERT: Johannes Thinges Bø er ikke imponert over at så mange av konfliktene i Skiforbundet havner i media. Foto: Jonas Been Henriksen

– I mine øyne er det en stor svakhet hvordan de klarer å få dette medieskapt så tydelig. Vi har våre diskusjoner i Skiskytterforbundet også, men de holder vi innad. Vi er ikke i nærheten av det nivået der, sier Thingnes Bø til TV 2.

Verdensmesteren mener at det er på tide å rydde opp, men Simen Hegstad Krüger tror det er en grunn til at det ofte er mer turbulent for langrennsløperne enn for skiskytterne.

– Det går kun i baris

– Slipper veldig lett unna

For selv om langrennsløperen er enig i at det har vært mye støy rundt eget forbund den siste tiden, synes han at kollegaene med gevær på ryggen slipper billig unna.

– Det er litt som det pleier å være, og det er vel fordi langrennsinteressen er større blant folket enn skiskytterinteressen, så vi får ta det som et godt tegn, men det er viktig at vi finner ut av ting før vi skal ut å gå skirenn, det er jeg enig i, sier Krüger.



PREENTASJON: Landslagene i langrenn ble presentert for pressen tirsdag. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Den olympiske mesteren tror ikke nødvendigvis skiskytterne kjenner på det samme trykket som langrennsgjengen gjør gjennom en sesong.

– Skiskytterne får lov til å gjøre stort sett sånn som de vil, og likevel slipper de støy, mens med en gang det er noen småting hos oss så blir det blåst opp. De slipper ofte veldig lett unna når det kommer til uttak og konflikter, mens de kjipe nyhetene blir slått opp veldig når de handler om oss, forklarer 30-åringen.

Frida Karlsson lot seg inspirere av de svenske bronsejentene

Utfordrer Thingnes Bø

Tidligere var det mer vanlig at skiskyttere også stilte opp i tradisjonelt langrenn innimellom. Både Lars Berger og Ole Einar har deltatt i mesterskap som langrennsløpere for Norge, men de siste årene har vi sett mindre av det.

Krüger skulle gjerne sett at Thingnes Bø fant veien over til langrennsløypa, av flere årsaker.

– Jeg har jo ønsket å konkurrere mot Johannes (Thingnes Bø) nå som han har gått så bra, så han får komme å gå litt skirenn sammen med oss, så skal vi utfordre han både i løypa og det vi står i når vi er i mixed sone. Det hadde vært kult hvis han hadde tatt utfordringen, sier en lattermild Krüger.

ØNSKER DUELL: Krüger, som har imponert på rulleski denne sommeren, tar gjerne en duell med Johannes Thingnes Bø i sporet. Foto: Ida Moseng

Langrennsløperen vil ikke kalle skiskytterne privilegerte, men tror de hadde fått tøffere spørsmål enn de er vant til, dersom de hadde testet livet som langrennsløpere.

– Vi skulle gjerne hatt litt bedre balanse der, og sett at de også ble grillet når det kom til uttak og sånne ting, for vi synes jo også det er morsommere å prate om skirenn, sier Krüger.