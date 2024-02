Slår tilbake: – Grensen er nådd

Pål Golberg var en av tre landslagsgutter på start under NM-sprinten på Beitostølen fredag.

Tidligere denne uken skrev TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, at NM er gått ut på dato og at mesterskapet er en nasjonalskatt Skiforbundet ikke evner å ta vare på.

Kritikken bunner i at seks (senere åtte) landslagsløpere har meldt forfall til NM av ulike grunner. Samme tematikk ble senere tatt opp i flere andre medier.

– Det kommer til en grense, hvor du føler at negativiteten ikke stopper, og nå er den grensen nådd for min del, sier Pål Golberg til TV 2.



NM-GULL: Even Northug tok NM-gull under fredagens sprint. Han var den eneste landslagsløperen i finalen. Foto: Terje Pedersen / NTB.

– Skjønner ikke kritikken

Landslagsveteranen har akkurat gått semifinale i NM-sprinten på Beitostølen. En konkurranse som ble vunnet av Even Northug.

33-åringen sliter med å forstå kritikken fra TV 2s ekspert.

– Jeg skjønner ikke hvordan situasjonen ble svartmalt på den måten den ble inn mot dette norgesmesterskapet. Det er en diskusjon som går på at det er få som stiller til start, og så er det et par folk i media som står for ytringene, men så har egentlig det øvrige langrennsnorge en annen tanke, sier Golberg.

Synes du det er litt konstruert?

– Ja.

Golberg er trygg på at de løperne som har meldt forfall til mesterskapet, har gode grunner til å gjøre nettopp det. Han føler at landslaget setter NM høyt.

Selv er verdensmesteren på femmil klinkende klar på at han alltid går NM, så lenge han er frisk.

RETT FRA USA: Pål Golberg og resten av landslaget er nesten nettopp kommet hjem fra USA, hvor de gikk verdenscup forrige helg. 33-åringen fortalte at reisen og tidsforskjellen fortsatt satt litt i kroppen. Foto: Jeff McIntosh / NTB.

– Det er helt greit å si at det er for dårlig at det ikke stiller flere enn fem av ti gutter på NM i år, men dette er ett NM i ett år. Det er lov å se ting i et større perspektiv. NM-helgen kunne ikke vært plassert på et annet tidspunkt. Vi kunne hatt det etter sesongen, men da blir det lavere standard og et annet fokus, sier Golberg.

Landslagssjef Ulf Morten Aune sier til TV 2 at ett av problemene med å arrangere NM etter sesongslutt er at rettighetshaveren ikke synes det er interessant nok til å vises på TV på det tidspunktet.

– Så vidt jeg vet har NM vært en viktig arena for å kvalifisere seg til VM og OL. På skiathlon har alle de beste stilt i alle år. Nå har det kommet noen sykdomstilfeller, og så sies det at det gjøres en for dårlig jobb i skinorge. Det er lov å se noen år tilbake og se hvordan det har vært. Jeg skjønner ikke kritikken, sier Golberg.

Stormer vekk etter dette

– Føler at jeg må si ifra

Golberg forteller at han har lest kommentaren flere ganger, uten helt å skjønne hva som er konklusjonen.

Han peker på trenden i media som en mulig årsak til at mye av omtalen av idretten blir negativ.

– Medieverden dreier seg i større grad om å få klikk og skape blest. Dessverre for oss er det veldig mye negativitet knyttet til den oppmerksomheten som kommer. Nå føler jeg at jeg må si ifra, for det var vel mye kritikk opp mot dette, sier Golberg.

FORFALL: Verken Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth eller Simen Hegstad Krüger går NM. Golberg peker på at i et større perspektiv har NM-deltakelsen vært god. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Den rutinerte langrennsløperen trekker fram at det tross alt er mange idretter som ikke evner å samle like mange av de beste utøverne til et nasjonalt mesterskap, som det langrenn klarer.

– Vi er i alle fall en idrett hvor de beste tross alt er med på NM, hvis du ser det fra et større perspektiv. Der står vi fortsatt i en særstilling. Så kan vi evaluere og si at ja, det ble litt gærent i år, men det er ikke rom i kalenderen andre helger, og vi gjør det beste ut av situasjonen.

– Det handler om å stå opp for det du mener, når du ikke er enig i det bildet som blir tegnet. I år er det for få på start, men sett over flere år så står vi ganske støtt i dette. Hvis du ser på hvem som har tatt NM-gull de siste årene, så er det mange verdensmestere og olympiske mestre. Vis meg en annen idrett hvor det er tilfelle, sier Golberg.