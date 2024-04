Slår tilbake etter frekt nabo-stikk: – Spesielt å hevde

Lørdag fra kl. 17.30: Se det kokende Østfold-derbyet på TV 2 Play.

Lørdag barker nabobyene sammen til et lokaloppgjør i Eliteserien – vel 14 og et halvt år etter at det som da var lille Sarpsborg 08 sendte storebror Fredrikstad ned til 1. divisjon.



– Det stikker i hjertet bare du nevner kampen, sier Fredrikstads lokale helt Simen Rafn.

Sarpsborgs Magnar Ødegaard er eneste gjenværende spiller fra oppgjøret.

MIRAKELET: Sarpsborg 08 sendte FFK ned til 1. divisjon i kvaliken i 2009. Foto: Linn Cathrin Olsen / NTB

Han var 16 år og leverte to målgivende til Martin Wiig i 2-0-seieren.

– Det var surrealistisk. Vi var kjempeunderdogs, jeg var på skolen og de fleste spillerne våre var på jobb før kamp. Men det skjedde noe da i Sarpsborg etter den kampen. Vi vippet de av pinnen. Og etter det har vi vært storebror, sier Ødegaard.

For selv om fotballagene har møtt hverandre sjeldent de siste årene, har rivaliseringen mellom byene vært der i en årrekke.

I hockey har byene alltid kriget mot hverandre. I Sarpsborg er selv julenissen som regel kledd i blått. Og Fredrikstad? Det omtaler man gjerne bare som «den andre byen».

– Ekstrem opplevelse



Derfor satte det voldsomme spor at det var naboen Sarpsborg 08 som sendte FFK ned til 1. divisjon. Fredrikstad var tross alt en storklubb som drømte om seriegull og spill i Europa.

– Det kom 50 busser fra Sarpsborg og jeg husker det kom gamle damer i rullatorer som aldri hadde vært på kamp. De skulle ned og forsvare byen sin, sa de. Det var enormt med følelser. Jeg husker egentlig ingenting av kampen, sier kommentator Svend Rene Nygaard i lokalavisa Sarpsborg Arbeiderblad.



Hos kollega Christian Brevik i Fredriksstad Blad kunne ikke kontrastene vært større.

– Det var en ekstrem opplevelse, i negativ forstand, som jeg aldri kommer til å oppleve igjen, sier han.



– Hvordan var følelsen etterpå?



– Tomhet. Jeg tror du kunne kastet en bag med 20 millioner mot meg uten at jeg hadde brydd meg, sier Brevik.



ORDKRIG: I en vennskapelig tone kom radiokommentatorene Svend René Nygaard og Christian Brevik med stikk mot hverandre da de torsdag var samlet til et sponsortreff i Sarpsborg. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Spesielt å hevde



Riktignok rykket Fredrikstad opp på direkten i 2010 og var best de påfølgende årene, men siden 2013 er det liten tvil om at det er blåtrøyene fra Sarpsborg 08 som har vært det beste laget i Østfold.

– Sarpsborg 08 er etablert på tolvte året og er storebror nå. Du kan godt diskutere i et historisk perspektiv, men de siste årene er 08 storebror. Det vet vi, sier Svend Rene Nygaard.



Påstandene fra Sarpsborg om at de nå er storebror, møtes med latter av Simen Rafn.

– Det er jo veldig spesielt å hevde fra en klubb som ble stiftet for et kvarter siden, sier Rafn.

FFK-GUTT: Simen Rafn debuterte først for FFK året etter nedrykket i 2009, men som Fredrikstad-gutt satte oppgjøret sterke spor. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han erkjenner at Sarpsborg 08 har gjort mye riktig de siste årene, men 30-åringen tror tiden nå er inne for at Fredrikstad tar over tronen i Østfold.

– Det skal vi vise lørdag. Og så tror jeg at vi har større ambisjoner enn å bare gå fordi Sarpsborg 08 på sikt, sier han.



Det ville betydd mye for Rafn, som har fått FFK inn med morsmelka.

– Jeg er rød og hvit. Det er ikke noe sånt gult og blått tull her, sier Simen Rafn

Med det baker den tidligere Lillestrøm-spilleren inn et lite stikk til Geir Bakke, som etter sjokkovergangen til Vålerenga hevdet han var både gul og blå.

– Får garantert ikke sove

Fotballfeberen i Østfold er det ingenting å si på: Oppgjøret har for lengst vært utsolgt og kampen er den store snakkisen i begge byene.

– Det er helt grusomt. Fredag kommer jeg til å døgne, det er jeg ganske sikker på. Så det blir en tung lørdag. Følelsen av å skulle tape for FFK … det er en tanke som svir noe voldsomt, sier Svend Rene Nygaard noen dager før oppgjøret.



ENGASJERT: Kommentator Svend Rene Nygaard har skapt overskrifter landet rundt for sitt engasjement under Sarpsborg 08s kamper. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kollega Christian Brevik påpeker at FFK er på offensiven.

– Jeg er veldig stolt av min egen by som har mobilisert sånn. Vi føler vi flyt litt på en sky om dagen, sier han.



Han mener nordmenn som har planlagt sommerferien i Fredrikstad i år, bør håpe på hjemmeseier.

– Du kan gjerne snakke om at bergensere er høye på seg selv … men hvis Fredrikstad kroner alt med å slå Sarpsborg i helga, så tror jeg mange bør legge turen innom Fredrikstad i sommer. Det kommer til å bli stemning i hele sommer, sier Christian Brevik.

