Slår ring rundt familien: – Vet at det kommer en tøff tid

Mounir Hamoud døde av hjertestans mandag.

Den tidligere Bodø/Glimt- og Strømsgodset-spilleren etterlater seg kone og fem barn.

I slutten av januar ble han presentert som ny toppspillerutvikler i Strømsgodset, men han fikk aldri begynne i jobben.

Daglig leder i Strømsgodset Magne Jordan Nilsen forteller om en trist og vanskelig dag på Marienlyst.

– Det kom som et sjokk. Vi var helt lamslått. Vi ventet på Mounir som skulle ha sin første dag som toppspillerutvikler i Strømsgodset – og så kom han ikke på jobb. Så fikk vi telefon med dødsbudskapet, sier han til TV 2.

I SORG: Daglig leder i Strømsgodset Magne Jordan Nilsen. Foto: Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Når det skjer på den måten så er det vanskelig å ta innover seg. Det føles uvirkelig. Folk bearbeider sorg på ulik måte. Vi har hadde en samling her der vi fikk meddelt dødsbudskapet til spillerne og trenere – og avlyste treningen, forteller Nilsen videre.

Den daglige lederen forteller at de skal diskutere internt hvordan klubben kan hjelpe familien i tiden fremover.

HEDRES: Mounir Hamoud. Foto: Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Tok kontakt for å opprette Spleis

Etter den tragiske hendelsen, så har miljøet rundt slått ring rundt familien, og det er startet en Spleis til Hamouds etterlatte.

Mannen bak Spleisen Jonas Baltzersen Halmrast driver en ideell stiftelse med broren til Mounir, Soufiane, som heter Unify.



Han er dermed tett på familien, og forteller om bakgrunnen til Spleisen.

– Konen hans, Monika, jobber også som faglig veileder i stiftelsen. Og det var mange ansatte i stiftelsen som ønsket å gjøre noe.

– I en slik situasjon så vet man ikke hvordan man kan bidra, ettersom alt føles så nytteløst, sier Halmrast til TV 2.

HØY STJERNE: Flere fra fotballmiljøet har brukt varme ord om Hamoud. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Telefonen begynte å ringe

Men da begynte telefonen å ringe. Flere av Hamouds tidligere lagkamerater tok kontakt, og lurte på om Halmrast kunne opprette en Spleis.

– Så da forhørte vi oss med Soufiane og Monika. Hun hadde egentlig sett for seg at det skulle gå til et veldedig formål. Men man vet at det kommer en tøff tid, selv om det for familien sin del var viktig at man ikke ba om penger, understreker mannen bak Spleisen.

Foto: Foto: Sveinung Kyte / TV 2

KFUM-spiller Amin Nouri tok kontakt med Halmrast for å opprette en Spleis – etter en prat med Mustafa Abdellaoue som har spilt med Hamoud.

Det var nemlig flere tidligere lagkamerater og venner som hadde tatt kontakt med Abdellaoue, og som ønsket å bidra.

Nouri tok derfor kontakt på vegne av dem som ønsket å hjelpe.

– Han var en fantastisk person, så det var mange som ønsket å bidra. Derfor tok vi kontakt med Jonas, for å opprette en Spleis – i samråd med familien. Og det fikk vi tillatelse til, sier Nouri til TV 2.

TETT FORHOLD: Mounir Hamoud og Mostafa Abdellaoue var lagkamerater i Strømsgodset. Sistnevnte ønsket å bidra etter den tragiske hendelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det eneste vi kan gjøre

Mounir Hamoud spilte i Lyn, Bodø/Glimt og Strømsgodset, og han ble også tatt ut til den norske landslagstroppen av Egil Olsen i 2009.



– Du finner ikke én eneste person som har noe vondt å si om ham. Du ser hvor mye kjærlighet som har blitt vist i etterkant. Han har mange venner og familie – alle i det marokkanske miljøet kjente ham.

– Tankene går til familien. Det eneste vi kan gjøre er å gjøre ting lettere for dem, avslutter Nouri.